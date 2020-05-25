NASA：载人龙飞船将于周三在美国本土发射升空

（德国之声中文网）5月27日，两名来自美国国家航空航天局（NASA）的宇航员贝肯（Bob Behnken）和赫尔利（Doug Hurley）将从美国本土启程飞向太空。这是九年来美国宇航员第一次不用到哈萨克斯坦搭乘俄罗斯火箭运载的宇宙飞船飞往国际空间站（ISS）。

NASA上周六宣布，这两名宇航员将乘坐SpaceX公司开发的航天器载人龙飞船（Crew Dragon）前往国际空间站。这是NASA商业载人航空计划（CCP）的一部分。运送这艘载人龙飞船的猎鹰9号火箭将于本周三在佛罗里达州的肯尼迪航天中心升空。

这次任务将是载人龙飞船的最终试航，用来验证和NASA合作的载人航天系统，包括发射台、火箭、航天器和操作能力。

试航成功之后，CPP将认证载人龙飞船具有对国际空间站的长期营运能力。

NASA称，该认证将让他们能够在国际空间站上"继续进行重要的研究和技术考察"，有益于人类。

太空中的任务

贝肯和赫利均因拥有丰富的航天经验而被选中担当此重任。在2011年之前，他们执行了多次太空飞行任务。

成功对接之后，这两位宇航员将成为国际空间站远征队63号（Expedition 63）机组成员，并协助对载人龙飞船进行测试。此外，他们还将与国际空间站的工作人员一起进行其他方面的研究。

观看视频 01:17 分享 宇宙网红马斯克 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/32sRd 宇宙网红马斯克

NASA表示，载人龙飞船可以在国际空间站停留约110天，但具体的任务持续时间将根据下一次商业机组人员的发射准备情况而确定。

任务结束后，载人龙飞船将带着两名航天员自动撤离空间站并重新进入地球大气层。

NASA说，这次航空任务"为未来的月球和火星探索奠定了基础"。根据该局的阿尔忒弥斯计划（Artemis program），人类将于2024年重返月球，其中包括一名女宇航员，这将是女性首次登月。

张平 /乐然（美联社、法新社）