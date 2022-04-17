NASA警告中國或佔領月球 北京：罔顧事實

（德國之聲中文網）美國國家航空航天局局長尼爾森日前接受德國媒體《圖片報》訪問時對中國太空計畫發出警告，要求各國提防中國可能登月，並宣佈月球是中國領土。對此，中國外交部發言人趙立堅在週一（7月4日）的例行記者會上，堅稱反對這種不負責任的言論。

《圖片報》於週六（7月2日）發表一篇標題為「NASA局長警告：中國想佔領月球」的採訪。 尼爾森說：「我們必須擔心中國會在登月後說，『這是我們的，你們別過來』。」

他補充說，中國的太空計劃是一個「軍事太空計劃」，和美國的「阿耳忒彌斯」計劃不同，中國不願意分享他們研究成果，也不願分享月球。尼爾森還說「又出現了一場太空競賽——這一次的對手是中國」。

當被問及中國可能在太空中追求什麼軍事目標時，尼爾森反問：「你覺得中國空間站的任務會是什麼？他們在那裡學習如何摧毀別人的衛星。」此外他還指出中國偷竊：「中國的確不錯。但這也是因為他們偷了別人的創意和技術。」

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上反駁尼爾森的說法。他說：「美國國家航空航天局局長已經不是第一次罔顧事實、信口開河『噴』中國了。美方一些官員不斷構陷污衊中國正常合理的外空事業。中方堅決反對此種不負責任的言論。」

趙立堅強調，中方一向宣導和平利用外空，反對外空武器化和軍備競賽，積極在外空領域推動構建人類命運共同體。

而這並非尼爾森首次對中國的威脅發出警告。今年5月，他在國會聽證會上說，美中之間的太空緊張局勢日益加劇，「我認為，我們將在未來與中國政府進行太空競賽」。尼爾森在聽證會上也曾說過，中國非常擅長竊取美國的技術機密。

新一輪探月競賽

美國1969年就已經成功登月，並在月球上插上國旗，而接下來在2025年，還將啟動載人登月的阿耳忒彌斯（Artemis）計畫，登月的名單包括一位女性和非白人航天員。該計畫是前總統特朗普（Donald Trump）掌政時發起，原本目標是在2024年前，將人類再次送上月球表面。

中國正在積極展開探月計劃，希望能夠成功載人登月。2004年1月，中國國務院批准月球探測，並命名為「嫦娥工程」。2020年「嫦娥五號」飛船曾攜帶月球表面土石樣本成功返回地球。計劃中，中國到2030年將在月球上建立永久性基地，該基地可與俄羅斯共同建設和營運。

至於歐洲航天局（ESA）則預計在2030年間，派出第一批歐洲宇航員探索月球，並為歐洲第一次載人前往火星的歷史性航行做準備。

观看视频 01:28 去月球挖土！ 嫦娥5号成功发射

（路透社、美聯社、中國外交部、歐洲航天局）

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