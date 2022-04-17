 NASA警告中國或佔領月球 北京：罔顧事實 | 科技环境 | DW | 05.07.2022

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科技环境

NASA警告中國或佔領月球 北京：罔顧事實

日前美國國家航空航天局（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受訪問時表示，對中國的太空計劃感到擔憂，同時警告各國要提防中國佔領月球。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，指美方「罔顧事實、信口開河」。

China | Rakete Long March 3C

中国的航天项目由军方管理，美国因此将中国排除于国际空间站之外

（德國之聲中文網）美國國家航空航天局局長尼爾森日前接受德國媒體《圖片報》訪問時對中國太空計畫發出警告，要求各國提防中國可能登月，並宣佈月球是中國領土。對此，中國外交部發言人趙立堅在週一（7月4日）的例行記者會上，堅稱反對這種不負責任的言論。

DW.COM

中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。

二战后的数十年里，处于冷战中的美、苏在航天领域展开剑拔弩张的竞赛。然而如今，最让华盛顿警惕的是中国的航天项目。这种怀疑有道理吗？

嫦娥五号探测器在月球表面成功动态展示五星红旗画面激动了亿万中国民众。至周一（12月7日），约4.4亿人次阅读了微博中有关闪亮的五星红旗在月表竖起的新闻。一评论称，“若有一种代表奇迹的颜色，那就是我们国旗的红色。”

《圖片報》於週六（7月2日）發表一篇標題為「NASA局長警告：中國想佔領月球」的採訪。 尼爾森說：「我們必須擔心中國會在登月後說，『這是我們的，你們別過來』。」

他補充說，中國的太空計劃是一個「軍事太空計劃」，和美國的「阿耳忒彌斯」計劃不同，中國不願意分享他們研究成果，也不願分享月球。尼爾森還說「又出現了一場太空競賽——這一次的對手是中國」。

當被問及中國可能在太空中追求什麼軍事目標時，尼爾森反問：「你覺得中國空間站的任務會是什麼？他們在那裡學習如何摧毀別人的衛星。」此外他還指出中國偷竊：「中國的確不錯。但這也是因為他們偷了別人的創意和技術。」

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上反駁尼爾森的說法。他說：「美國國家航空航天局局長已經不是第一次罔顧事實、信口開河『噴』中國了。美方一些官員不斷構陷污衊中國正常合理的外空事業。中方堅決反對此種不負責任的言論。」

趙立堅強調，中方一向宣導和平利用外空，反對外空武器化和軍備競賽，積極在外空領域推動構建人類命運共同體。

而這並非尼爾森首次對中國的威脅發出警告。今年5月，他在國會聽證會上說，美中之間的太空緊張局勢日益加劇，「我認為，我們將在未來與中國政府進行太空競賽」。尼爾森在聽證會上也曾說過，中國非常擅長竊取美國的技術機密。

USA Nasa, Raumfahrt l Bill Nelson

美國國家航空航天局局長尼爾森對中國太空計畫發出警告，要求各國提防中國可能登月，並宣佈月球是中國領土。

新一輪探月競賽

美國1969年就已經成功登月，並在月球上插上國旗，而接下來在2025年，還將啟動載人登月的阿耳忒彌斯（Artemis）計畫，登月的名單包括一位女性和非白人航天員。該計畫是前總統特朗普（Donald Trump）掌政時發起，原本目標是在2024年前，將人類再次送上月球表面。

中國正在積極展開探月計劃，希望能夠成功載人登月。2004年1月，中國國務院批准月球探測，並命名為「嫦娥工程」。2020年「嫦娥五號」飛船曾攜帶月球表面土石樣本成功返回地球。計劃中，中國到2030年將在月球上建立永久性基地，該基地可與俄羅斯共同建設和營運。

至於歐洲航天局（ESA）則預計在2030年間，派出第一批歐洲宇航員探索月球，並為歐洲第一次載人前往火星的歷史性航行做準備。

观看视频 01:28

去月球挖土！ 嫦娥5号成功发射

（路透社、美聯社、中國外交部、歐洲航天局）

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