 NASA局长发警告：小心中国占领月球 | 科技环境 | DW | 02.07.2022

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科技环境

NASA局长发警告：小心中国占领月球

美国国家航空航天局（NASA）局长比尔·尼尔森（Bill Nelson）接受德国《图片报》采访时对中国航天计划发出警告，他表示，中国可能登陆月球并说“现在这是我们的了，你们别过来。”

China | Rakete Long March 3C

中国的航天项目由军方管理，美国因此将中国排除于国际空间站之外

（德国之声中文网）美国国家航空航天局（NASA）局长比尔·尼尔森（Bill Nelson）针对中国航天计划发出警告，接受德国《图片报》采访时他表示：“中国可能登陆月球并说 '现在这是我们的了，你们别过来。'我们应该对此感到担忧。”

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中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。

二战后的数十年里，处于冷战中的美、苏在航天领域展开剑拔弩张的竞赛。然而如今，最让华盛顿警惕的是中国的航天项目。这种怀疑有道理吗？

嫦娥五号探测器在月球表面成功动态展示五星红旗画面激动了亿万中国民众。至周一（12月7日），约4.4亿人次阅读了微博中有关闪亮的五星红旗在月表竖起的新闻。一评论称，“若有一种代表奇迹的颜色，那就是我们国旗的红色。”

他还补充说，中国的太空计划是一个“军事太空计划”，和美国的“阿耳忒弥斯”计划不同，中国不愿意分享他们研究成果，也不愿分享月球。“又出现了一场太空竞赛--这一次的对手是中国”。

“阿耳忒弥斯”是美国的重返月球计划，被选入登月名单的还包括一名女性和非白人航天员，最早在2025年实施。

中国正在积极展开探月计划，希望能够成功载人登月。“嫦娥五号”飞船曾携带月球表面土石样本成功返回地球。计划中，中国到2030年将在月球上建立永久性基地，该基地可与俄罗斯共同建设和运营。

《图片报》本周六（7月2日）发表了这篇标题为“NASA局长警告：中国想占领月球”的采访。当被问及中国可能在太空中追求什么军事目标时，尼尔森反问说："你觉得中国空间站的任务会是什么？他们在那里学习如何摧毁别人的卫星。" 此外他还指出中国偷窃："中国的确不错。但这也是因为他们偷了别人的创意和技术。"

中国雄心勃勃的太空计划近年来明显提速，实现了月球车探索月球背面、无人探测器软著陆火星、月球采样返回等一系列标志性成就。中国的航天项目由军方管理，美国因此将中国排除于国际空间站之外。现在，中国也有借助"天宫"空间站开展国际合作的计划。

观看视频 01:28

去月球挖土！ 嫦娥5号成功发射

 

（法新社，美联社等）


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