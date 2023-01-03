 NASA宣布探月任务名单 女性、非裔首次入列 | 科技环境 | DW | 04.04.2023

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科技环境

NASA宣布探月任务名单 女性、非裔首次入列

明年参与「阿耳忒弥斯2号」的成员包括第一位女性、第一位非裔人士和第一位加拿大人。这是继「阿波罗」任务结束后，半个世纪以来最引人注目的月球探索任务。

NASA公布阿耳忒弥斯2号登月任务的四名机组人员

NASA公布阿耳忒弥斯2号登月任务的四名机组人员

（德国之声中文网）美国国家航空航天局（NASA）与加拿大航天局（CSA）合作，在4月3日宣布了将参加明年的「阿耳忒弥斯2号」（Artemis II）载人绕月飞行任务的宇航员名单，这是自1972年历史性的「阿波罗」任务结束后的首次载人登月任务。

这次任务包括三名美国宇航员，其中宇航员科克（Christina Koch）和格洛弗（Victor Glover）分别是首位即将前往月球的女性和非裔美国人。这两位和他们的伙伴怀斯曼（Reid Wiseman）都曾在国际空间站（ISS）上工作过，怀斯曼被任命为本次任务的指挥官。

美国宇航员阿姆斯特朗1969年7月踏上月球时说：“这是个人的一小步，人类的一大步”。

美国宇航员阿姆斯特朗1969年7月踏上月球时说：“这是个人的一小步，人类的一大步”。

此外，来自加拿大的汉森（Jeremy Hansen）则会成为有史以来第一个飞往月球的加拿大人，这次旅程也会是他的太空飞行首秀。到目前为止，只有12名宇航员踏上过月球，他们的共通点在于：都是白人男性。

任务包含了哪些内容

根据计划，执行「阿耳忒弥斯2号」任务的「猎户座」飞船将于2024年11月升空，随后绕月飞行，此次任务不包含登陆月球。 NASA称，为期约10天的「阿耳忒弥斯2号」飞行任务将测试「猎户座」飞船的生命支持系统，以及人类在太空中生活和工作的能力和技术。

就在去年12月，执行测试任务「阿耳忒弥斯1号」的无人驾驶飞船在绕月飞行25天后安全返回地球。因此，明年的「阿耳忒弥斯2号」任务会是此计划的第一次载人绕月飞行，之后预计还会在2025年12月进行另一次载人飞行「阿耳忒弥斯3号」任务，登月也会是「阿耳忒弥斯3号」任务的一部分。

探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星

开创「阿耳忒弥斯世代」

NASA局长纳尔逊（Bill Nelson）周一在休斯顿的NASA约翰逊航天中心对此次项目表示：「我们正在一同为新一代的星际航行者和梦想家--阿耳忒弥斯世代--开创一个新的探索时代。美国总统拜登称赞新的阿耳忒弥斯任务是对「下一代探索者」的激励。

从1969年到至1972年的「阿波罗」登月任务期间，美国宇航员先后登月了6次。2019年，美国宣布「阿耳忒弥斯」登月计划，要在2025年将宇航员送回月球。中途曾因预算、技术和疫情等种种原因被迫多次推迟。该计划打算要让人类能在月球表面长期生存，为2040年将人类送上火星的目标铺平道路。

除了美国之外，最近一次执行的月球探测是由中国国家航天局策划的「嫦娥五号任务」。该任务于2020年11月底执行，由无人探测器完成月球表面采样后成功返回地球，这也是「中国探月工程」的项目之一。

嫦娥五號成功採樣 準備返回地球

（综合报导）

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