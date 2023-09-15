NASA報告未發現外星人證據 局長：相信存在

「不明異常現象」過去常被統稱為「幽浮」，美國NASA週四就此發表了報告，強調嚴謹科學方法的重要，盼能使相關討論不再只是聳動傳聞。儘管專家報告未發現外星生物起源的證據，但NASA局長尼爾森說，他個人相信浩瀚的宇宙存在更多生命。
（德國之聲中文網）美國國家航空航天局（NASA）週四（9月14日）發布了一份33頁的報告，呼籲應採用新的技術來研究「不明異常現象」（UAP，過去常稱之為UFO，即不明飛行物）。
NASA局長尼爾森（Bill Nelson）指出，專家小組調查並沒有發現外星生物起源的證據。不過，尼爾森個人持較為開放的看法：「如果你問我相不相信，在這浩瀚到我難以充分領悟的宇宙中存在生命，我個人會回答相信。」他也補充道，外星生物曾造訪地球的可能性很低。尼爾森還表示，希望相關討論能夠從「聳動的傳聞轉向科學研究」。
NASA去年委託一個由物理學家、太空人和天體生物學家組成的16人獨立小組，研究民眾見到空中有不明現象的通報內容。
該小組的報告舉出幾個常被用來「佐證」外星生命可能存在的例子，藉此指出社會大眾常因感應器出錯而產生誤解。報告強調，若觀測方法沒有改進，就不可能得出科學的結論。
「世界各地都曾發現天空中有一些物體，無法確定是氣球、飛機或已知的自然現象，但這些觀測結果只有少數具有高品質。」而雖然有大量的目擊者說法和影像資料，卻缺乏連貫、詳細、經過整理的資訊，導致專家小組現在還不具備充分的數據，難以針對不明異常現象做出明確、科學的結論。
報告指出，若要更了解這項現象，需要先進的衛星、人工智能和機器學習等科技：「NASA現有各式各樣的地球與太空觀測設備，未來還計劃取得更多工具；並有大批歷史和當前的數據檔案庫，這些資產都能直接拿來利用，以了解不明異常現象。」此外，NASA也將任命新的主管，專責研究不明異常現象。
一般大眾對不明異常現象或涉及外星人的討論，經常抱持負面看法或不以為然，專家小組認為這也阻礙了數據蒐集。
在美國，過去數十年來常有主張自己「遇到外星人」的目擊者出面現身說法，還有陰謀論聲稱政府一直在「掩蓋真相」。
美國國防部曾公布飛行員拍攝的影片，據稱顯示有類似飛機的物體，以超越人類已知科技的方式和速度飛行。今年7月，前美國空軍情報官員格魯什（David Grusch）在國會作證時，主張美國政府隱瞞了對不明飛行物的資訊。這些都進一步讓陰謀論甚囂塵上，但五角大廈已駁斥「隱瞞」的指控。
本週二（12日），墨西哥記者、「幽浮」愛好者毛桑（Jaime Maussan）出席國會聽證會，展示了2具據稱2017年在祕魯發現的「非人類」外星生物遺骸，在國際上引發廣泛的好奇與批評。同樣出席該聽證會的前美國海軍飛行員格雷夫（Ryan Graves）認為，這是「毫無事實根據的噱頭花招」，讓關於不明異常現象的討論走回頭路。
美國天體物理學家斯佩格爾（David Spergel）14日出席NASA記者會時則表示，他建議墨西哥政府，可以把樣本和數據向全世界的科學家公開；NASA官員埃凡斯（Daniel Evans）亦重申科學數據的重要：「（我們的目標是）要從臆測與陰謀，走向科學與理智。」
墨西哥國會的「遺骸」事件在中國也引發關注。據《人民日報》海外版「海客新聞」報導，中國航天科技集團官方回應了相關的知乎提問：「截至目前，我們在航天活動中尚未發現可證明外星人存在的確鑿證據。」
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