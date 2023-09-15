NASA報告未發現外星人證據 局長：相信存在

（德國之聲中文網）美國國家航空航天局（NASA）週四（9月14日）發布了一份33頁的報告，呼籲應採用新的技術來研究「不明異常現象」（UAP，過去常稱之為UFO，即不明飛行物）。

NASA局長尼爾森（Bill Nelson）指出，專家小組調查並沒有發現外星生物起源的證據。不過，尼爾森個人持較為開放的看法：「如果你問我相不相信，在這浩瀚到我難以充分領悟的宇宙中存在生命，我個人會回答相信。」他也補充道，外星生物曾造訪地球的可能性很低。尼爾森還表示，希望相關討論能夠從「聳動的傳聞轉向科學研究」。

專家小組報告說了什麼？

NASA去年委託一個由物理學家、太空人和天體生物學家組成的16人獨立小組，研究民眾見到空中有不明現象的通報內容。

該小組的報告舉出幾個常被用來「佐證」外星生命可能存在的例子，藉此指出社會大眾常因感應器出錯而產生誤解。報告強調，若觀測方法沒有改進，就不可能得出科學的結論。

「世界各地都曾發現天空中有一些物體，無法確定是氣球、飛機或已知的自然現象，但這些觀測結果只有少數具有高品質。」而雖然有大量的目擊者說法和影像資料，卻缺乏連貫、詳細、經過整理的資訊，導致專家小組現在還不具備充分的數據，難以針對不明異常現象做出明確、科學的結論。

報告指出，若要更了解這項現象，需要先進的衛星、人工智能和機器學習等科技：「NASA現有各式各樣的地球與太空觀測設備，未來還計劃取得更多工具；並有大批歷史和當前的數據檔案庫，這些資產都能直接拿來利用，以了解不明異常現象。」此外，NASA也將任命新的主管，專責研究不明異常現象。

一般大眾對不明異常現象或涉及外星人的討論，經常抱持負面看法或不以為然，專家小組認為這也阻礙了數據蒐集。

它们都曾被当作UFO 地球人会遭遇外星人侵犯？ 地球人类会遭遇外星人侵犯？ 一再有人声称，发现天上有一UFO。尽管直到今天都没有哪个外星人踏上地球，人们仍不断读到或听到关于天上出现奇异飞行物体的报告。其实，那些所谓的外星人飞船都是人类的误会，它们不是火箭，便是无人机，要不就是氦气球。

它们都曾被当作UFO 外星人喜爱足球？ 2018俄罗斯世界杯赛期间，一个神秘的飞行物体引起轰动。喀山（Kasan）市居民相信，在夜晚的空中看到了一个UFO。外星人真的对足球感兴趣了？其实，人们看到的不过是载有一卫星的一枚“联盟号”运载火箭。

它们都曾被当作UFO 以300公里时速坠落 2004年，美国有多家媒体报道，有一UFO降落犹他州大漠。然而，那并不是一艘宇宙飞船，而是“创始号”（Genesis）太空舱的残部。该太空舱由美国宇航局发射，旨在探索太阳。原计划软着陆，不料，创始号以300公里时速撞击地面，降落伞未能打开。

它们都曾被当作UFO 一颗穿越星际的彗星引起轰动 2017年10月，太阳系中突现一奇怪物体：Oumuamua（夏威夷语，意为“第一信使”）。这颗小行星获此名是因为它首先在夏威夷上空被发现。不过，现在，专家们认为，它很可能是一颗彗星，而非行星。

它们都曾被当作UFO 雷达屏上出现神秘飞行物 2017年12月，五角大楼发出惊人报告：多年来一直在研究 UFO。此后，退伍战机飞行员弗拉维尔（David Fravor）方敢讲述自己的故事：2004年，在加州海岸的一次降落训练过程中见到一UFO。他这样描述当时出现在机载雷达屏幕上的那个物体：“那玩意儿，地球上没有。”

它们都曾被当作UFO 在苏格兰看到UFO 2018年9月，苏格兰城市基彭（Kippen）附近上空，一个烁烁燃烧的物体倏忽掠过。直到今天，网民们依旧对这个燃烧体到底是何物意见纷呈。有人坚信，那是一艘宇宙飞船；有人则认为，那不过是点燃了烟火装置的一位跳伞人；或者，是一架无人机。

它们都曾被当作UFO 大家都以为是UFO的那颗恒星 “啊，天上有一个UFO！”——不是，它可不是载有外星人的一艘宇宙飞船，而是天上第六亮恒星五车二（Capella）。难怪，就因为这颗御夫座主恒星，有人会急急拿起电话报告发现UFO。

它们都曾被当作UFO 充氦热气球 在慕尼黑附近的诺伊奥宾（Neuaubing），人们也报告见到一UFO：“圆形，状若甜甜圈，逆风而行”。不过，最终搞清了：它并非前来巴伐利亚观光的天外来客，而是做成数字“０”状的一个充氦热气球。



是科學，還是陰謀論？

在美國，過去數十年來常有主張自己「遇到外星人」的目擊者出面現身說法，還有陰謀論聲稱政府一直在「掩蓋真相」。

美國國防部曾公布飛行員拍攝的影片，據稱顯示有類似飛機的物體，以超越人類已知科技的方式和速度飛行。今年7月，前美國空軍情報官員格魯什（David Grusch）在國會作證時，主張美國政府隱瞞了對不明飛行物的資訊。這些都進一步讓陰謀論甚囂塵上，但五角大廈已駁斥「隱瞞」的指控。

本週二（12日），墨西哥記者、「幽浮」愛好者毛桑（Jaime Maussan）出席國會聽證會，展示了2具據稱2017年在祕魯發現的「非人類」外星生物遺骸，在國際上引發廣泛的好奇與批評。同樣出席該聽證會的前美國海軍飛行員格雷夫（Ryan Graves）認為，這是「毫無事實根據的噱頭花招」，讓關於不明異常現象的討論走回頭路。

美國天體物理學家斯佩格爾（David Spergel）14日出席NASA記者會時則表示，他建議墨西哥政府，可以把樣本和數據向全世界的科學家公開；NASA官員埃凡斯（Daniel Evans）亦重申科學數據的重要：「（我們的目標是）要從臆測與陰謀，走向科學與理智。」

墨西哥國會的「遺骸」事件在中國也引發關注。據《人民日報》海外版「海客新聞」報導，中國航天科技集團官方回應了相關的知乎提問：「截至目前，我們在航天活動中尚未發現可證明外星人存在的確鑿證據。」

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。