MSCI扩大A股比例 重大利好来临？

（德国之声中文网）1968年起，资本国际（Capital International）开始发布涵盖非美国市场的全球股票市场指数。 1986年，摩根士丹利（Morgan Stanley）从资本国际取得该指数的授权，并将该指数作为摩根士丹利资本国际指数（MSCI）。MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。

摩根士丹利资本国际公司（MSCI，又称"明晟公司"）2月28日发布公告称，将增加中国A股在MSCI指数中的权重，并分三步将中国A股的纳入因子从5%增加至20%。公告称，这一决定是在与大量国际机构投资者进行了广泛的全球磋商之后作出的，显示增持中国A股的提议获得了全球投资者的大力支持。

公告中还列出了增加A股在MSCI 指数中权重的三个步骤：首先，作为2019年5月的半年度指数审议的一部分，MSCI会把指数中现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%，同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股；其次，作为2019年8月的季度指数审议的一部分，MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%；最后，作为2019年11月的半年度指数审议的一一部分，MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%，同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

"完成这三步骤后，MSCI新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股(其中包括了27只创业板股票)。这些A股在此指数中的预计权重约3.3%。"

权重增加 意味着什么？

显然，这意味着中国A股将进一步的国际化。

投资平台“雪球”的创始人、CEO方三文对德国之声表示，MSCI增加A股在其指数中的权重，是符合中国经济在全球经济中的定位的，"这个对中国公司吸引长期、稳定、国际化化的投资者会很有好处。"

投资机构以及分析师们普遍认为，这将吸引更多外资进入A股市场。方三文说，该决策"会吸引国际资金加大配置A股"。长城证券研究员包婷对法新社表示，MSCI的该决策将会让700亿美元的境外增量资金流入A股市场。她说，目前A股"有吸引力的估值"和宽松的货币政策将会吸引更多的海外资本。

事实上，今年会将中国A股纳入其指数体系的不仅仅是MSCI。全球第二大指数公司富时罗素（FTSE）在2018年9月宣布，将A股纳入其全球股票指数体系，于2019年6月开始实施、2020年3月完成第一阶段纳入，纳入因子设定为25%。而全球最大的金融市场指数提供商标普道琼斯（S&PDJI）也于2018年年底宣布，将于2019年9月23日正式纳入1241只A股，纳入因子为25%。

显然，外资流入已经成为2019年的大趋势。

对中国股市是利好吗？

证监会新闻发言人常德鹏周五表示，MSCI这次的决定"充分体现了国际投资者对中国改革开放的认可以及对中国经济健康发展的信心"。网络上，一些股民表示，这对A股来说是"重大利好"。

本周五（3月1日）中国沪深股市早盘高开。不过随后开始震荡整理，直至尾盘拉升，沪指终盘收涨1.80%。

针对MSCI扩大A股比例对股市的影响，雪球CEO方三文告诉德国之声，"预测股市短期涨跌没有意义"。他也表示，外资流入不一定会影响或改变A股市场风格，因为"中国个人投资者数量之多，超过全球资本市场个人投资者的总合"，这导致了中国市场投资者的结构不容易被影响、稀释。

美国普信基金（T Rowe Price）则认为，此举会加速中国资本市场的国际化，让公司法人治理结构也能从中受益。普信亚洲机会股票策略基金经理莫菲特（Eric Moffett）对法新社说，这应该能有助于"（中国）本土公司提高报表透明度、采取更考虑股东利益的策略"。