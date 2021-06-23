mRNA疫苗同罕见心肌炎之间可能存在关联

（德国之声中文网）本周三（6月23日）美国疾病控制与预防中心(The Centers for Disease Control and Prevention)的顾问表示，辉瑞公司(Pfizer)、德国BioNTech（BNT）公司以及莫德纳（Moderna）公司生产的信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗与一些年轻人接种后出现的心肌炎症状之间“可能存在关联”。专家小组对超过300例青少年男性在接种mRNA新冠疫苗后出现心肌炎的病例进行了评估。

儿童心脏病学专家奥斯特（Kinderkardiologe）解释说：“心肌炎是一种罕见的疾病，但是并不是新发现的疾病。”到目前为止，医学专家们认为心肌炎通常由病毒引起。奥斯特说：“现在看起来，mRNA疫苗也成为发病诱因。”

截止至6月11日，美国总共出现323例接种mRNA疫苗之后出现心肌炎或心包炎症状的病例，这些患者年龄均低于30岁。同一时期，全美12岁至29岁年龄段接种疫苗的总数超过5000万剂。相比之下，接种疫苗之后发生心肌炎或者心包炎的比例很低，但仍高于专业人士对这个年龄组的预估。

309位患者需要就医治疗。目前仍有9名患者在医院接受治疗。统计显示，大多数病例为青年男性，症状通常在第二剂疫苗接种后一周内出现。目前尚未出现死亡病例的报道。

美国疾控中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）上周曾表示，这些病例“很少”出现，而且“绝大多数患者”在“休养及接受治疗之后已经痊愈”。

因为儿童、青少年感染新冠病毒发展成重症的比例非常低，所以让这一年龄组的人群接种新冠疫苗的争议一直存在。位于纽约的美国科恩儿童医疗中心（Cohen Children's Medical Center）感染科主任罗宾（Lorry Rubin）对法新社记者表示，从新冠疫情爆发开始，美国已经出现超过3000名儿童因感染COVID-19需要住院治疗的情况，因感染新冠病毒死亡的儿童总数超过300人。

美国30岁以下年龄组的死亡总数约为2700人。美国新冠肺炎总死亡人数超过60.2万人。

目前BioNTech/辉瑞疫苗是唯一一支允许12岁以上（包含12岁）人群施打的新冠疫苗。莫德纳疫苗被批准使用的年龄界限为18岁以上（包含18岁）。

此前因施打牛津/阿斯利康和强生疫苗而出现血栓致死等罕见病例，不少国家宣布停止或暂停使用这两款疫苗。阿斯利康和强生生产的都是腺病毒载体疫苗。截至昨天（6月23日），台湾通报的接种阿斯利康疫苗后死亡案例累计已达到144例。不过台湾防疫指挥中心并未对外说明这些死亡案例是否直接和施打腺病毒载体疫苗存在相关性。

（法新社）

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