mRNA疫苗亮綠燈？上海市：支持新冠疫苗進口

中國疫情持續升溫，週二（29）單日新增逾8000例本土確診，再破紀錄。疫情重災區的上海市同日發佈公文稱「支持新冠病毒疫苗進口」，被認為中國疫苗政策或將轉彎、允許引進外國mRNA疫苗？
（德國之聲中文網）上海市政府3月29日發布《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》，其中提到「支持新冠疫苗進口」格外引發關注。
該通告稱，上海市「支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口，引導支持企業參與抗疫應急能力建設，做好後備醫療資源儲備。」
同時表示要支持疫苗、快速檢測試劑、特效藥物等加快科技研發和產業化，對疫苗、藥物、診斷產品的研發及產業化給予資金支持，幫助相關企業加快產品審批進度，推動疫情防控創新產品快速形成有效產能、註冊上市和投入應用。
文件出台後外界揣測並解讀，上海或將領頭對外國mRNA疫苗進口亮綠燈。
此前，中國復星醫藥一直試圖引進mRNA疫苗到中國，但審批遲遲未通過。上海市29日的文件出台後，市場期待復必泰可能儘速過審，復星醫藥當日也在港股收漲8%。
根據中國《第一財經》報導，復星國際執行董事、聯席CEO陳啟宇3月24日時在線上業績說明會透露，「由復星醫藥和德國BioNTech合作開發的mRNA新冠疫苗復必泰在中國內地上市的審批工作仍在積極溝通中。」
陳啟宇表示，截至2022年2月底，復必泰新冠疫苗在港澳台累計接種已超過2000萬劑，銷售收入超過5億美元。
截至目前，中國尚未開放任何一款mRNA疫苗上市，新冠疫苗接種以國藥（Sinopharm）及科興（Sinovac）兩款國產的滅活疫苗為主。
根據「Our World In Data」統計，截至3月24日，中國共計逾12億人已完整接種新冠疫苗，疫苗覆蓋率85.91%；追加劑方面，每100人當中約46人已施打第三劑。今年2月底，中國國家衛健委疾控局宣布開放已接種國藥、科興兩劑且符合條件者，第三劑可選擇「智飛龍科馬」的重組蛋白疫苗，或「康希諾」的腺病毒載體疫苗混打注射。
中國國產疫苗效力受到許多質疑。香港大學和香港中文大學醫學院去年12月一份研究表明，施打三劑科興疫苗並不能產生足夠的抗體水準，以對抗奧密克戎變異株；接種三劑BNT／輝瑞者，抗體水準足以對抗奧密克戎。但不論前兩劑是接種BNT／輝瑞還是科興，只要第三劑再施打BNT／輝瑞，都能使人體產生足夠抵禦奧密克戎的中和抗體。
香港與澳門使用的新冠疫苗為科興及復星引進的復必泰（BNT／輝瑞疫苗）。日前，香港政府公布部分新冠病毒死亡率與患者施打疫苗的數據，結果顯示打一劑及兩劑復必泰的死亡率為3.44%及1.51%，都較科興低（5.83%及2.95％）。
香港《明報》報導，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆當時表示，分析時要考慮不同年齡層打兩種針的比例、長者多數打科興等，不能簡單對比。
中研院生醫所兼任研究員何美鄉則向德國之聲表示，日前香港一份研究顯示，在預防感染方面科興表現比mRNA疫苗差，但第三劑在預防重症跟死亡方面，「至少在現在短期內看起來」效果跟mRNA差不多，「科興也許沒有想像得那麼不好。」
該研究比較了科興及BNT／輝瑞疫苗的效力。數據顯示若施打兩劑，兩者皆能有效預防重症與死亡。對於60歲以上的人來說，BNT／輝瑞的疫苗效力（88.2%）較科興（74.1%）高；但若皆施打第三劑，兩者效力差不多（分別為98.1%、95%）。該報告目前尚未經過同行科學家審查。
何美鄉指出，打疫苗是要減輕重症跟死亡，尤其第三劑就是為了對抗變異株。現在疫苗的技術，從未來的角度看還是很落後，「跟不上變種」。當前疫苗產業的研發方向也在於，是否能找到方法讓追加劑能更快施打，縮短間隔時間。
上海是否將開放進口新冠疫苗，目前尚未有進一步消息。對此何美鄉表示，上海畢竟是大城市，若進口新冠疫苗，著眼於大城市需求可以理解。
目前，中國有多支mRNA國產候選疫苗正展開試驗。路透社報導，進度最快的領跑者為「ARCoV」，是中國目前唯一進入大規模第三階段臨床試驗的國產mRNA候選疫苗。
ARCoV是由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司、雲南沃森生物技術股份有限公司聯合研發。
去年（2021年）8月，沃森在印尼與墨西哥取得試驗進行的許可批准，但疫苗效力尚未公布。今年2月，沃森表示在完成大量海外的三期試驗者招募之後，推遲了在尼泊爾的試驗。沃森也稱，正在試驗ARCoV在中國作為追加劑的可能性。
美國商務部去年12月將中國軍事科學院軍事醫學研究院，添加到限制其進入美國出口的貿易黑名單中。目前尚不清楚這是否會影響ARCoV的發展。
（綜合報導）
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