mRNA疫苗亮綠燈？上海市：支持新冠疫苗進口

（德國之聲中文網）上海市政府3月29日發布《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》，其中提到「支持新冠疫苗進口」格外引發關注。

該通告稱，上海市「支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口，引導支持企業參與抗疫應急能力建設，做好後備醫療資源儲備。」

同時表示要支持疫苗、快速檢測試劑、特效藥物等加快科技研發和產業化，對疫苗、藥物、診斷產品的研發及產業化給予資金支持，幫助相關企業加快產品審批進度，推動疫情防控創新產品快速形成有效產能、註冊上市和投入應用。

文件出台後外界揣測並解讀，上海或將領頭對外國mRNA疫苗進口亮綠燈。

此前，中國復星醫藥一直試圖引進mRNA疫苗到中國，但審批遲遲未通過。上海市29日的文件出台後，市場期待復必泰可能儘速過審，復星醫藥當日也在港股收漲8%。

根據中國《第一財經》報導，復星國際執行董事、聯席CEO陳啟宇3月24日時在線上業績說明會透露，「由復星醫藥和德國BioNTech合作開發的mRNA新冠疫苗復必泰在中國內地上市的審批工作仍在積極溝通中。」

陳啟宇表示，截至2022年2月底，復必泰新冠疫苗在港澳台累計接種已超過2000萬劑，銷售收入超過5億美元。

中國國產疫苗效力？

截至目前，中國尚未開放任何一款mRNA疫苗上市，新冠疫苗接種以國藥（Sinopharm）及科興（Sinovac）兩款國產的滅活疫苗為主。

根據「Our World In Data」統計，截至3月24日，中國共計逾12億人已完整接種新冠疫苗，疫苗覆蓋率85.91%；追加劑方面，每100人當中約46人已施打第三劑。今年2月底，中國國家衛健委疾控局宣布開放已接種國藥、科興兩劑且符合條件者，第三劑可選擇「智飛龍科馬」的重組蛋白疫苗，或「康希諾」的腺病毒載體疫苗混打注射。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



中國國產疫苗效力受到許多質疑。香港大學和香港中文大學醫學院去年12月一份研究表明，施打三劑科興疫苗並不能產生足夠的抗體水準，以對抗奧密克戎變異株；接種三劑BNT／輝瑞者，抗體水準足以對抗奧密克戎。但不論前兩劑是接種BNT／輝瑞還是科興，只要第三劑再施打BNT／輝瑞，都能使人體產生足夠抵禦奧密克戎的中和抗體。

香港與澳門使用的新冠疫苗為科興及復星引進的復必泰（BNT／輝瑞疫苗）。日前，香港政府公布部分新冠病毒死亡率與患者施打疫苗的數據，結果顯示打过一劑及兩劑復必泰的新冠确诊患者的死亡率為3.44%及1.51%，都較科興低（5.83%及2.95％）。

香港《明報》報導，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆當時表示，分析時要考慮不同年齡層打兩種針的比例、長者多數打科興等，不能簡單對比。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉則向德國之聲表示，日前香港一份研究顯示，在預防感染方面科興表現比mRNA疫苗差，但第三劑在預防重症跟死亡方面，「至少在現在短期內看起來」效果跟mRNA差不多，「科興也許沒有想像得那麼不好。」

該研究比較了科興及BNT／輝瑞疫苗的效力。數據顯示若施打兩劑，兩者皆能有效預防重症與死亡。對於60歲以上的人來說，BNT／輝瑞的疫苗效力（88.2%）較科興（74.1%）高；但若皆施打第三劑，兩者效力差不多（分別為98.1%、95%）。該報告目前尚未經過同行科學家審查。

何美鄉指出，打疫苗是要減輕重症跟死亡，尤其第三劑就是為了對抗變異株。現在疫苗的技術，從未來的角度看還是很落後，「跟不上變種」。當前疫苗產業的研發方向也在於，是否能找到方法讓追加劑能更快施打，縮短間隔時間。

上海是否將開放進口新冠疫苗，目前尚未有進一步消息。對此何美鄉表示，上海畢竟是大城市，若進口新冠疫苗，著眼於大城市需求可以理解。

中國mRNA國產疫苗進度

目前，中國有多支mRNA國產候選疫苗正展開試驗。路透社報導，進度最快的領跑者為「ARCoV」，是中國目前唯一進入大規模第三階段臨床試驗的國產mRNA候選疫苗。

ARCoV是由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司、雲南沃森生物技術股份有限公司聯合研發。

去年（2021年）8月，沃森在印尼與墨西哥取得試驗進行的許可批准，但疫苗效力尚未公布。今年2月，沃森表示在完成大量海外的三期試驗者招募之後，推遲了在尼泊爾的試驗。沃森也稱，正在試驗ARCoV在中國作為追加劑的可能性。

美國商務部去年12月將中國軍事科學院軍事醫學研究院，添加到限制其進入美國出口的貿易黑名單中。目前尚不清楚這是否會影響ARCoV的發展。

（綜合報導）

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