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MP3

1987年问世的一种音频编码格式。这一年，设址埃朗根（Erlangen）的弗劳恩霍夫（Fraunhofer）集成电路研究所开发出一种技术。

凭借MP3格式，音乐数据可以在无质量损失的情况下压缩到极小状态。短短数年内，MP3格式使音乐工业发生了革命性的变化。有了这一发明，一台多功能手机可以储存数百张专辑。目前，MP3格式已经停止继续开发；保真度更高、压缩率更大的AAC格式正在逐步取代MP3。

Der kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estrada dirigiert die junge Philharmonie von Kolumbien (27.06.2017) Copyright: Filarmónica Joven de Colombia

贝多芬音乐节曲目欣赏：“来自俄罗斯的贝多芬”(MP3） 05.10.2017

下面您将欣赏到的是俄罗斯当代作曲家弗拉基米尔·塔诺波尔斯基从贝多芬作品中获得灵感谱写的新曲以及法兰克福广播交响乐团在贝多芬音乐节上演奏的其它曲目，由黑森州广播电台现场录制。
Schwarzer Büro-Locher auf einem weißen, Stock-Foto

1分钟了解10大源自德国的发明 20.07.2015

德国拥有许多开创性发明成果——从汽车、阿斯匹林到核裂变。不仅如此，生活中其实还有很多意想不到的小发明也源自德国。
Eine junge Frau hört am 11.10.2006 in Berlin mit einem Apple-iPod Musik. Der iPod gilt weltweit als der beliebteste MP3-Player und ein Marktanteil von mehr als 90 Prozent unter den mobilen Musikabspielgeräten mit eingebauter Festplatte unterstreicht den erreichten Kultstatus eindrucksvoll. Foto: Gero Breloer +++(c) dpa - Report+++

MP3二十岁了！ 14.07.2015

20年前，MP3这个概念诞生于德国弗劳恩霍夫研究所。这一技术引起了一场音乐听觉革命，德国之声记者走访了它的发明者。
全球知名德国品牌

全球知名德国品牌 04.06.2014

许多德国产品在全球享誉盛名。部分产品至今依旧炙手可热，有些则已经稍显过时，无论如何，它们都见证了市场的变革。
E-Book conta Papier-Buch: Es nimmt viel weniger Platz weg. Foto: Lars Sobiraj

数字时代的偷书贼 26.10.2013

无论是15年前的MP3还是当今的电子书，非法下载一直屡禁不止、遍地开花，唱片行业当年显然低估了盗版的影响。现在出版业是否会再次重蹈覆辙？
Musikmanager Dieter Gorny# Dieter Gorny, 54, einer der wichtigsten Musikmanager Deutschlands, fotografiert in am 11.2.2008 in seinem Büro in der Oranienburger Straße in Berlin. Seit 2006 ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der deutschen Landesgruppe der IFPI, der deutschen Organisation des internationalen Verbandes der Tonträgerhersteller. Seit Anfang 2007 Aufsichtsratsvorsitzenden der Filmstiftung NRW. Etwa zur gleichen Zeit wurde Gorny ebenfalls in den Aufsichtsrat des auf digitale Medien und IPTV spezialisierten Unternehmens I-D Media berufen. Zudem ist er seit 2005 nebenamtlicher Professor für Kultur- und Medienwissenschaft am Fachbereich Design der Fachhochschule Düsseldorf. Dieter Gorny ist künstlerischer Direktor der Ruhr 2010 GmbH, die Essen federführend für das gesamte Ruhrgebiet, als Kulturhauptstadt Europas 2010 ausrichtet. Seit November 2007 leitet er den neugegründeten Bundesverband Musikindustrie. © Mike Wolff

跌入无底深渊：音乐行业收入连年萎缩 11.02.2009

今天听音乐的人大多数情况下是不付钱的，互联网上有音乐供免费下载，进入个人电脑后可在MP3播放器上收听。对播放器生产厂商来说这是个巨大的生意，但音乐家和制作人们却落得个两手空空。音乐行业的收入连年不见尽头地往下跌落。这对音乐家和整个行业意味着什么，是最近柏林名为"音乐贫困"（Audio Poverty）的大会上的议题。德国之声记者报导如下。
Ein Weihnachtsmann faehrt am Montag, 10. November 2008, mit zwei Kindern auf seinem Fahrrad durch das nordbrandenburgische Dorf Himmelpfort. Er eroeffnete dort eines der bekanntesten deutschen Weihnachtspostaemter. Im vergangenen Jahr schrieben 280.000 Kinder ihre Wunschzettel an die Adresse Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort. (AP Photo/Sven Kaestner) ---A Santa Claus on his bike carries two kids through the village of Himmelpfort (Heaven's Gate) about 100 kilometres north of Berlin, Germany. There he opened a German Christmas mail office. Last year about 280.000 children wrote their wishes to the address Santa Claus, Christmas post office, 16798 Himmelpfort, Germany. (AP Photo/Sven Kaestner)

写给圣诞老人的信往哪里寄？ 12.11.2008

每年圣诞节来临前，相信世界上真的存在白胡子圣诞老人的孩子们会给圣诞老人写封信，信中表达自己今年表现不错，希望圣诞老人从烟囱里送来礼物，比如说MP3播放器、圣斗士、足球诸如此类。
Die jungen chinesischen Pop-Sternchen Jade, aufgenommen auf der Bühne am 25.08.2006 auf dem Leipziger Messegelände bei der 39. Auflage des Musikereignisses The Dome. Die Teenage-Talente wurden in der Wo Xing Wo Show gecastet und sind in China die Pop-Sensation des Jahres. Das Konzert The Dome 39 mit zahlreichen Teenie-Stars war in die Computermesse Games Convention integriert und wird am Samstag, 02.09.2006 um 17.00 Uhr bei RTL 2 ausgestrahlt. Foto Thomas Schulze +++(c) dpa - Report+++

中国音乐界想洗牌没牌桌 26.09.2008

近几年一直低迷不振的中国流行音乐界突然闹腾得挺欢：A8电媒音乐从横空出世到香港成功上市、雅虎赔钱摆平音乐版权争议、谷歌投巨资联手中国领先的正版音乐网站巨鲸共推免费MP3搜索，这一切让此前业界一直在热烈讨论之中的“中国流行音乐是否已经死掉、国内唱片业是否需要洗牌”这些话题来了180度大逆转。德国之声记者就中国流行音乐现下的诸多热门话题专访了“中国音乐流行榜”的总制片、总监制、中国资深音乐人张秦先生。
Ramona Eimler von der IHK Frankfurt an der Oder posiert mit gefälschte Markenuhren aus der Ausstellung Original-Plagiat in Frankfurt an der Oder. Plagiate, die sich oft nur schwer von den Originalen unterscheiden lassen, sind nach Angaben des Aktionskreises Deutsche Wirtschaft gegen Produkt- und Markenpiraterie immer weiter verbreitet. Im Softwarebereich sollen Fälschungen danach schon einen Marktanteil von 40 Prozent haben, bei Armbanduhren sind es immerhin fünf Prozent.

假冒伪劣商品侵蚀欧洲市场 07.09.2008

周三柏林国际消费性电子产品展闭幕。值得高兴的是，本届展会的参观者人数和展商人数都创造了历史新纪录。但令人遗憾的是，在展会上德国海关稽查没收了数百台仿造的超薄型电视，MP3播放器和卫星接收器。展出这些仿冒品的厂家主要来自亚洲。目前打击假冒伪劣商品已经成了一个值得全球重视的大问题。据统计，假冒伪劣品仅给欧洲的消费品工业造成的损失每年就高达350亿欧元。
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Deutsch lernen mit Podcasts 10.04.2008

Trainieren Sie Ihr Deutsch auch unterwegs - mit den kostenlosen Podcasts der Deutschen Welle! Von Alltagsdeutsch über langsam gesprochene Nachrichten bis hin zum vollständigen Kurs: einfach abonnieren und loslernen!
The ability to wirelessly share music between two of Microsoft Corp.'s new Zune music player is shown during a demonstration Friday, Oct. 27, 2006 in Redmond, Wash. Few have accused Microsoft of being first to the market. But plenty have learned the hard way that the company can be very good at sneaking up from behind. That's the tack Microsoft Corp. is hoping to take with entertainment. (AP Photo/Ted S. Warren)

Zune暂时放弃德国市场 15.10.2007

微软Zune播放器在MP3领域对iPod构成了极大的威胁，刚一上市就获得了“iPod杀 手”的美誉。但是鉴于德国市场过于难以开发，所以微软方面表示将暂时放弃在德国销售最新款Zune的想法。德国之声中文网综合报道如下：
Podcasting Teaser

利用播客学德语 18.06.2007

即使出门在外也能练德语——利用德国之声免费提供的播客！从日常德语，到慢速朗读的新闻，到全套德语课程：只要订阅，就可以开学！
Die chinesischen Studenten Jun Zhuli, links, und Yan Yugie unterhalten sich am Montag, 12. Maerz 2007, auf der CeBIT in Hannover an chinesischen Messestaenden. Dort oeffnet die weltgroesste IT-Messe am Donnerstag, 15. Maerz 2007, die Pforten und laeuft bis zum Mittwoch, 21. Maerz 2007. Insgesamt 6.059 Ausstelller zeigen ihre neuesten Produkte. davon 668 aus China und Hongkong.(AP Photo/Joerg Sarbach) --- Chinese students Jun Zhuli, left, and Yan Yugie talk at Chinese booths at the CeBIT in Hanover, northern Germany, on Monday, March 12, 2007. The world's biggest IT fair opens its doors for the public on Thursday, March 15, and runs until Wednesday, March 21, 2007. A total of 6,059 exhibitors will present their prodcts and latest developments. Mainland China and Hong Kong are the most represented nation at the CeBIT with 668 exhibitors. (AP Photo/Joerg Sarbach)

CEBIT阴影：12个摊位遭搜查数百中国造被没收 18.03.2007

CEBIT展并非只有阳光：汉诺威检察院在周四、周五两天搜查了12个摊位，主要是中国公司的摊位，没收了300多个MP3和其它电子产品。据称，生产厂侵犯了别人的专利。德国之声记者报导如下。
Stefan W. Hell, vom Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen, hält am Donnerstag (23.11.2006) in Berlin den Deutschen Zukunftspreis in der Hand. Hell wurde für seine Arbeit im Bereich der Lichtmikroskopie mit dem Deutschen Zukunftspreis 2006 ausgezeichnet. Foto: Steffen Kugler dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

德国未来奖新得主黑尔 07.01.2007

德国每年颁发一次未来奖，用以表彰本国具有重大应用价值的科学发现。比如2000年的未来奖得主就是MP3的发明者。如今，MP3已经和人们的日常生活密不可分了。今年的德国未来奖颁发给了43岁的物理学家黑尔，他的发现改进了光学显微镜的分辨率，突破了理论上至今被认为是不可超越的极限，可以把纳米范围内的活细胞内脏清晰地展现在显微镜下。
Die 17-jährige Fenna hört am Mittwoch (12.10.2005) in Frankfurt am Main auf ihrem iPod eine Radiosendung. Die Sendung hat sie sich aus dem Internet auf ihren tragbaren MP3-Player heruntergeladen. Möglich macht dies ein neues Medium: Podcast. Als Wort ist dies eine Verschmelzung von iPod (tragbarer MP3-Player von Apple) und Broadcast (Rundfunk). Der Nutzer kann Radiosendungen aus dem Netz herunterladen und sie hören, wann und wo er will. Auch etablierte Medienunternehmen bieten diese Hörbeiträge an. Foto: Christine Kokot dpa/lhe (zu dpa-KORR: Vielfalt zum Hören: Podcast-Verband will neues Medium stärken vom 12.10.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++

微软要出iPod杀手 26.07.2006

微软要推出与iPod竞争的音乐播放器的传闻即将变成现实：微软上周末终于宣布在年底推出自己的MP3音乐随身听播放器。对于音乐爱好者来说，他们将有一个iPod之外的选择。
Klassische Musik hört ein Neugeborenes über Kopfhörer in der ersten Privatklinik in Kosice-Saca in der Slowakei (Foto vom 29.07.2004). Mit Musik von Mozart bis Vivaldi sollen sich Babys besser an ihr Leben nach der Geburt anpassen können. Foto: Ivan Frantisek .Wissenschaft, .Kultur, .Gesundheit, .Musik, .Forschung, .Kinder, baby, S‰ugling, Kopfhˆrer, klassik, schlafen, Science, Science_and_Technology, SCI, Culture, Arts_Culture_and_Entertainment, ACE, Health, HTH, music, research, research, children

从俄罗斯下载音乐要小心 22.03.2006

最近网上出现一批来自俄罗斯的音乐商店，在那里只需要花费90Cent，就可以购买下载整张音乐CD。同德国音像市场上动辄20欧元一张CD的价钱相比网络下载无疑是一个无法抗拒的诱惑。
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