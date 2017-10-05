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1987年问世的一种音频编码格式。这一年，设址埃朗根（Erlangen）的弗劳恩霍夫（Fraunhofer）集成电路研究所开发出一种技术。
凭借MP3格式，音乐数据可以在无质量损失的情况下压缩到极小状态。短短数年内，MP3格式使音乐工业发生了革命性的变化。有了这一发明，一台多功能手机可以储存数百张专辑。目前，MP3格式已经停止继续开发；保真度更高、压缩率更大的AAC格式正在逐步取代MP3。
下面您将欣赏到的是俄罗斯当代作曲家弗拉基米尔·塔诺波尔斯基从贝多芬作品中获得灵感谱写的新曲以及法兰克福广播交响乐团在贝多芬音乐节上演奏的其它曲目，由黑森州广播电台现场录制。
德国拥有许多开创性发明成果——从汽车、阿斯匹林到核裂变。不仅如此，生活中其实还有很多意想不到的小发明也源自德国。
20年前，MP3这个概念诞生于德国弗劳恩霍夫研究所。这一技术引起了一场音乐听觉革命，德国之声记者走访了它的发明者。
许多德国产品在全球享誉盛名。部分产品至今依旧炙手可热，有些则已经稍显过时，无论如何，它们都见证了市场的变革。
无论是15年前的MP3还是当今的电子书，非法下载一直屡禁不止、遍地开花，唱片行业当年显然低估了盗版的影响。现在出版业是否会再次重蹈覆辙？
今天听音乐的人大多数情况下是不付钱的，互联网上有音乐供免费下载，进入个人电脑后可在MP3播放器上收听。对播放器生产厂商来说这是个巨大的生意，但音乐家和制作人们却落得个两手空空。音乐行业的收入连年不见尽头地往下跌落。这对音乐家和整个行业意味着什么，是最近柏林名为"音乐贫困"（Audio Poverty）的大会上的议题。德国之声记者报导如下。
每年圣诞节来临前，相信世界上真的存在白胡子圣诞老人的孩子们会给圣诞老人写封信，信中表达自己今年表现不错，希望圣诞老人从烟囱里送来礼物，比如说MP3播放器、圣斗士、足球诸如此类。
近几年一直低迷不振的中国流行音乐界突然闹腾得挺欢：A8电媒音乐从横空出世到香港成功上市、雅虎赔钱摆平音乐版权争议、谷歌投巨资联手中国领先的正版音乐网站巨鲸共推免费MP3搜索，这一切让此前业界一直在热烈讨论之中的“中国流行音乐是否已经死掉、国内唱片业是否需要洗牌”这些话题来了180度大逆转。德国之声记者就中国流行音乐现下的诸多热门话题专访了“中国音乐流行榜”的总制片、总监制、中国资深音乐人张秦先生。
周三柏林国际消费性电子产品展闭幕。值得高兴的是，本届展会的参观者人数和展商人数都创造了历史新纪录。但令人遗憾的是，在展会上德国海关稽查没收了数百台仿造的超薄型电视，MP3播放器和卫星接收器。展出这些仿冒品的厂家主要来自亚洲。目前打击假冒伪劣商品已经成了一个值得全球重视的大问题。据统计，假冒伪劣品仅给欧洲的消费品工业造成的损失每年就高达350亿欧元。
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微软Zune播放器在MP3领域对iPod构成了极大的威胁，刚一上市就获得了“iPod杀 手”的美誉。但是鉴于德国市场过于难以开发，所以微软方面表示将暂时放弃在德国销售最新款Zune的想法。德国之声中文网综合报道如下：
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CEBIT展并非只有阳光：汉诺威检察院在周四、周五两天搜查了12个摊位，主要是中国公司的摊位，没收了300多个MP3和其它电子产品。据称，生产厂侵犯了别人的专利。德国之声记者报导如下。
德国每年颁发一次未来奖，用以表彰本国具有重大应用价值的科学发现。比如2000年的未来奖得主就是MP3的发明者。如今，MP3已经和人们的日常生活密不可分了。今年的德国未来奖颁发给了43岁的物理学家黑尔，他的发现改进了光学显微镜的分辨率，突破了理论上至今被认为是不可超越的极限，可以把纳米范围内的活细胞内脏清晰地展现在显微镜下。
微软要推出与iPod竞争的音乐播放器的传闻即将变成现实：微软上周末终于宣布在年底推出自己的MP3音乐随身听播放器。对于音乐爱好者来说，他们将有一个iPod之外的选择。
最近网上出现一批来自俄罗斯的音乐商店，在那里只需要花费90Cent，就可以购买下载整张音乐CD。同德国音像市场上动辄20欧元一张CD的价钱相比网络下载无疑是一个无法抗拒的诱惑。
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