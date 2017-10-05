跌入无底深渊：音乐行业收入连年萎缩

今天听音乐的人大多数情况下是不付钱的，互联网上有音乐供免费下载，进入个人电脑后可在MP3播放器上收听。对播放器生产厂商来说这是个巨大的生意，但音乐家和制作人们却落得个两手空空。音乐行业的收入连年不见尽头地往下跌落。这对音乐家和整个行业意味着什么，是最近柏林名为"音乐贫困"（Audio Poverty）的大会上的议题。德国之声记者报导如下。