Moderna疫苗有效率近95% 特朗普抢功

（德国之声中文网）美国制药公司Moderna本周一（11月16日）宣布，其新冠疫苗的第三期临床试验早期分析显示，其有效性高达94.5%。具体而言，在总共约3万名受试者中，截至目前已经有95人感染了新冠病毒，其中只有5人是接受了真正的疫苗接种，其余感染者注射的都只是安慰剂。

Moderna总裁霍格(Stephen Hoge）说：“我们将会有一种可以阻止新冠病毒传播的疫苗。” Moderna公司预计，未来几周内疫苗能够在美国申请紧急批准。欧洲药品管理局启动了疫苗加速审批程序。欧盟委员会称，正在与Moderna就1.6亿剂疫苗供货协议进行谈判。

上个星期，德国BioNTech公司和辉瑞公司(Pfizer)也宣布，共同研制的新冠疫苗有效性已达到90%。俄罗斯之后也宣布，该国研制的"卫星五号"（Sputnik V）疫苗有效率达到92%。





截止上周末，美国新冠病毒累计确诊已经超1100万例，仅在过去一周的时间内就新增了大约100万例确诊病例。



在全球范围内，新冠病毒已造成130多万人死亡，其中美国死亡人数超过24.5万。Moderna表示，该公司有信心在12月拿到美国紧急使用授权。欧盟和Moderna之间正在就1.6亿剂疫苗的协议进行谈判。

美国国家过敏和传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)对媒体表示，Moderna疫苗的数据令人振奋，“94.5%的有效性真的非常出色”。他预计，针对高危人群的紧急接种在今年12月即可展开，但是面向大众的全面接种则不会早于4月底，“这肯定会持续好几个月。”



特朗普总统则发推特强调：“又一款疫苗宣布问世，这次来自Moderna，有效性约95%。那些所谓的伟大的‘历史学家’们，你们一定要铭记：这些将能终结中国瘟疫的伟大发现，都是在我的监督下产生的！”

普通冷藏即可

辉瑞/BioNTech和Moderna的新冠疫苗都基于mRNA疫苗平台，要比传统疫苗的研发速度更快。Moderna和美国国家卫生研究院联合研发这款疫苗，分为两剂，每隔28天注射一次。

该公司透露，其疫苗可以在2至8摄氏度的温度下保持稳定，长达30天。而BioNTech的疫苗则需要摄氏零下70度超低温冷藏，这可能会使供应链物流更为复杂化。





文木 /达扬 (法新社，德新社，美联社)



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