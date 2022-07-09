Moderna“手撕”辉瑞/BioNTech 起诉其侵权

（德国之声中文网）美国生物技术公司莫德纳Moderna起诉总部位于德国美因茨的新冠疫苗制造商BioNTech及其合作伙伴辉瑞专利侵权。 莫德纳本周五（8月26日）表示，BioNTech和辉瑞复制了Moderna公司在新冠病毒爆发几年前就开发出来的技术。该集团分别在马萨诸塞州美国联邦地区法院和德国杜塞尔多夫地区法院提起诉讼，索赔金额未定。这两个疫苗巨头都是以mRNA技术为基础研发出新冠疫苗，为它们都带来了数十亿美元的收入。

Moderna提起诉讼的目的是保护其mRNA技术平台。莫德纳首席执行官班塞尔（Stephane Bancel）解释说，在疫情爆发几年前，该公司就投资数十亿美元搭建了这个平台并申请了专利。在疫情爆发初期，莫德纳曾宣布不会在疫情期间执行其专利，以此协助其他公司开发他们自己的疫苗。今年3月，公司将其承诺具体化：在国际疫苗接种联盟Gavi的框架内，不会为92个中低收入国家使用的新冠疫苗执行专利。而辉瑞/BioNTech这样的公司可以为其他市场申请许可。但后者并没有这样做。

BioNTech反驳指控。这家公司说遵守他人有效的知识产权。BioNTech是原创技术，企业将大力捍卫其自身利益，并会对指控进行积极抗辩。BioNTech还说，Comirnaty疫苗相当成功，其他公司指控成功产品可能侵犯其知识产权，这是一种不幸但并不罕见的情况。

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杜塞尔多夫地区法院表示，暂时还不能确认是否接到了相关诉讼。在一封电子邮件中 辉瑞公司表示还未对索赔进行全面调查，但对诉讼感到惊讶。公司会“对诉讼中的指控进行积极抗辩。” 侵权起诉事件消息传出后，涉事的三家公司股票都出现下跌。 投资银行Cowen & Co.专家范布伦（Tyler Van Buren）估计，诉讼程序可能会拖延数年之久。

在新技术方面，专利纠纷并不罕见。制药工业BioNTech在与辉瑞公司合作开发新冠疫苗之前，就已在mRNA方面进行研究。这并不是BioNTech首次陷入侵权事件。研发新冠疫苗未获成功的生化制药公司CureVac就在今年7月指控这家竞争对手侵权，盗用其专利。一纸诉状将后者告上法庭，要求BioNTech提供赔偿。CureVac提出的诉讼理由是，该公司所拥有的知识产权覆盖了多项发明，而这些发明则在辉瑞/BioNTech新冠疫苗的设计和研发中发挥了关键性作用，例如mRNA分子的培育等等。Moderna 也因专利侵权而在美国被起诉，并与美国国立卫生研究院就mRNA 技术的权利持续争议。

新冠疫苗是莫德纳唯一的商业产品。仅今年的销售额目前已达到104亿美元，而辉瑞公营收高达220亿。专家认为，mRNA技术不仅可以应对新冠病毒，也可以在未来出现其他疫情提供帮助，在抗癌方面也会大有“用武之地”。

(路透社等)

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