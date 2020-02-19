MH370失联六周年 家属呼吁重启搜寻

（德国之声中文网）马来西亚航空公司客机MH370失联六周年之际，中国家属要求重新恢复寻找飞机残骸的工作。失联者家属代表江辉对德新社表示："我想我们提出的要求是合理的，毕竟迄今为止寻找客机的工作毫无进展。" 江辉的母亲也是这架失联客机的乘客。

失联客机乘客家属们表示，他们希望马来西亚政府能够提供更多资金，以鼓励世界各地的公司投入到寻找客机的行动中。江辉说："我不知道这种不作为的态度还会持续多久。"他表示，家属们感觉已经遭到马来西亚政府和马航的抛弃。此外，对家属提供的赔偿和心里辅导也差强人意。

马航MH370客机的消失是当代航空史上谜团最多的一次空难。2014年3月8日，这架波音777-200-ER型客机，在吉隆坡飞往北京途中宣告失踪，机上共有乘客239人。事件原因至今仍未调查清楚。

迄今为止，除了几个被冲上不断海岸的少数碎片外，飞机残骸仍不见踪影。有关专家相信，飞机残骸应在印度洋海底。由澳大利亚主导的搜寻工作已经正式宣告终止。马来西亚发表的事故报告中，也未能对事发原因和飞机残骸提供答案。对于出事原因，除了飞行员自杀的说法之外，还有一系列其他理论，比如燃油耗尽后坠毁以及客机遭到劫持等等。

达扬 / 文木 （德新社，路透社）