MH370之谜5年无解 马方称愿考虑重启搜索

（德国之声中文网）周日，在纪念MH370失踪5周年的活动上，马来西亚交通部长对到场的遇难者亲属表示，该国政府对于建议重新启动对这架失联客机搜寻工作的提议持开放态度。

2014年3月8日，搭载239人的MH370在离开吉隆坡前往北京的途中失去踪迹，人们至今无法得知这架客机当时是如何失踪的，这也成为世界航空史上最大的未解之谜之一。

"如果存在任何可信的线索或是具体的建议……我们非常愿意考虑"，交通部长陆兆福（Anthony Loke）表示。

美国搜救公司Ocean Infinity曾经对MH370残骸进行过搜索工作，该公司CEO普朗克特（Oliver Plunkett）在吉隆坡纪念仪式上播放的视频中说，在过去一年里该公司获取了更好的新技术，希望能够继续搜寻工作。

陆兆福对此表示："如果（Ocean Infinity）能够说服我们，证明他们的新技术对于搜索更加有效，那么我们很愿意重新开始。"

搜寻失事客机踪影的所有尝试在过去都以失败告终。在至今在印度洋海岸线一带找到的30块疑似飞机碎片当中，只有3块被证实是来自MH370。

在纪念仪式上展示的一块据信来自失事客机的残片

最后的音讯

MH370最后一次发出信号是在2014年3月8日凌晨1点多，马来西亚航空管制局方面联系该客机的机长--时年53岁、拥有33年飞行经验的Ahmad Zaharie Shah，告诉他飞机正在接近马来西亚的领空边缘，指示他与越南的空管人员联系。"MH370，请联系胡志明市，通信频率120.9，晚安"，这是空管人员发出的信号。

五秒钟之后，MH370回复道："晚安，这里是MH370。"这也是MH370与外界最后的联系。

几分钟之后，这架客机的应答机被关闭，空管人员无法在雷达显示屏上定位其位置。越南空管人员尝试与机组人员联系，但是听到的无线电信号是一片寂静。

MH370客机失踪之后，由于人们初步猜测飞机可能在南中国海区域坠毁，包括中国、澳大利亚、马来西亚在内的多国参与了搜救行动，搜索半径达到12万平方公里，耗资1.45亿美元。

这一搜索行动在历时两年毫无收获之后，于2017年1月结束。

资料：2018年1月一艘Ocean Infinity公司的搜救船在南印度洋海域进行搜索

2018年，马来西亚政府同意了美国Ocean Infinity公司提出的"没有结果就不付钱"（no-cure, no-fee）条件，委托该公司进行了为时3个月的搜寻工作，按照协议只有找到失事客机马方才需支付搜索费用（据称是7000万美元）。2018年5月，在没有实质进展的情况下，这一行动终止。

雨涵/洪沙（德新社、路透社）