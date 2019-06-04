MH17调查突破性进展 四名嫌犯以谋杀起诉

（德国之声中文网）四名被荷兰调查团队指名的嫌犯分别是「顿涅茨克人民共和国」的前国防部长吉尔金、乌克兰叛军情报单位的军官杜宾斯基 (Sergey Dubinsky)、前俄罗斯军官普拉托夫 (Oleg Pulatov) 及事发时负责指挥乌克兰叛军的卡申科 (Leonid Kharchenko)。

荷兰警方调查小组负责人鲍利森 (Wilbert Paulissen) 对外表示，起诉是整起犯罪调查的第一步。 四名嫌犯将在2020年3月以谋杀罪在荷兰出庭，荷兰调查小组也表示他们会对这四名嫌犯发出国际通缉令。 然而，调查人员也表示这四名嫌犯当时可能不知道他们正瞄准一架客机。 调查团队说: 「即便这是他们原本的计划，我们还是会以谋杀罪起诉他们。 」

打下马航的俄制「山毛榉」防空飞弹

五年前，马航MH17的航班当时是在飞越乌克兰东部时，遭飞弹击落。 机上298名乘客全部罹难，而大部分罹难者都是荷兰人。 由于当时正值乌克兰内战的高峰，所以乌克兰军队与叛军互相怪罪对方击落马航客机。 经过了仔细的调查后，国际调查团队去年宣布MH17是遭俄制的「山毛榉」防空飞弹 (BUK military missle) 击落的。

调查结果显示，该飞弹系统是从俄罗斯的库尔斯克 (Kursk) 移到乌克兰境内，而所有运送「山毛榉」防空飞弹的战车都属于俄罗斯军方。 为了证实此指控的真实性，荷兰调查团队透过影像来证明俄罗斯军队确实将飞弹系统运过乌俄边境。

俄罗斯驳斥指控

俄罗斯外交部表示莫斯科从一开始就想支持荷兰的调查团队，但却被拒于门外。 俄罗斯外交部透过一个声明表示: 「这些对俄罗斯的指控都是不实的，而他们这么做的目的是为了让俄罗斯在国际社会眼中失去信誉。 」

此外，乌克兰叛军也立即出面驳斥调查团队的指控。「顿涅茨克人民共和国」的前国防部长吉尔金告诉俄罗斯的国际文传电讯社 (Interfax) 说: 「我要再次强调叛军并没有用飞弹击落马航客机。 」

其他「顿涅茨克人民共和国」的领袖也出面抨击荷兰的调查团队，强调调查结果充满偏见也完全与现实脱节。 「顿涅茨克人民共和国」的指挥官亚历山大·博罗代 (Alexander Borodai) 表示: 「顿涅茨克人民共和国当时并没有俄制飞弹，而我们现在也没有这样的武器。 另外，由于我们身处前线，所以要从俄罗斯将飞弹系统运送到乌克兰是不可能的。 」

然而，荷兰与澳大利亚却说会将击落客机的责任归咎于俄罗斯。

马来西亚总统质疑调查结果

上个月，马来西亚总统马哈迪·莫哈末 (Mahathir bin Mohamad) 对荷兰团队的调查结果提出质疑，表示他不认为俄罗斯军方有发射飞弹击落马航客机，并强调虽然调查结果显示飞弹是俄罗斯制造的， 但是也有可能是由乌克兰军方发射的。 莫哈末说: 「我不认为一个很有纪律的军队会朝客机发射飞弹。 调查团队不断将矛头指向俄罗斯，但是证据到底在哪?」

然而，英国的独立调查网站Bellingcat周三也公布了它们的调查结果，指认出多位与击落马航客机相关的嫌犯，其中也包含荷兰调查团队所指名的四人。 Bellingcat称，这些叛军很显然将马航客机误认为军机，因而击落MH17。

荷兰说，他们不认为俄罗斯会移交任何遭起诉的嫌犯，这会导致这个案件出现缺席判决的情况。

杨威廉 (路透社/法新社)