MeToo遇朱军 删你没商量

（德国之声中文网）近日中国爆出不少学术圈、媒体圈人士被指控性骚扰、性侵的报道，其中包括中央电视台当家主持人朱军。他被指猥亵女实习生，揭露事件的文章出现在微博后立刻得到广泛转发、讨论。不少媒体也做出了相关报道。但很快相关文章被删除。

台湾自由时报报道，新浪新闻、财新网、凤凰网、以及官媒环球网最初都报道了朱军事件，但文章很快就全部被撤，原本的微博文章也被删，发文举报的用户表示不是自己删除的："自己能看到，但其它人看不到。"微博上，与朱军事件有关的热搜以及话题都被撤除。德国之声记者本周六尝试搜索发现，"朱军"的名字找不到任何与猥褻、骚扰相关的内容。

根据香港《苹果日报》报道，受害者发文章表示，自己在大学三年级的时候去央视"艺术人生"节目组实习。朱军是该节目的主持人。事发当日，她与朱军在化妆间独处时"正准备套话采访，朱军开始提到自己的各种权力"，在女方毫无符合的情况下，隔着衣服开始试图猥褻，丝毫不顾及对方的推阻拦，恰好当时有嘉宾进入，朱军才停手。她之后报了警，有自称是高级警官的人劝她不要报警。她说："对方要我考虑到朱军作为春晚主持人、CCTV作为央视，对社会有巨大的正面影响力，不应打破公众对二者的形象。并提到要为她的公职人员父母考虑，不该将此事曝光发酵。"案件后来不了了之。

"端传媒"指出，朱军是大陆 MeToo 运动被揭发对象中知名度最大，且与官方关系最紧密的一位。在此之前，多名公益人士、作家被指控曾对女性进行性骚扰、性侵，但消息并不像朱军事件这样被大规模删贴和管控。有评论人士认为，朱军被曝光一方面引发更大规模的讨论，同时，也招来更大权力的打压，这都使得中国的MeToo运动前景充满变数。

与此同时，许多媒体也越发关注性侵问题，《人物》本周四指出，不到24小时，该媒体收到了1700多个性侵故事。

赵忠祥"躺枪"

删贴举动也引起了网民的热议，网友"唐蜜糖呀"指出："爆光朱军的那篇文章，我刚刚开始看的时候 评论已经上千 等我看完 想说两句的时候 评论已经完全被删光了 所以 只手遮天的传说 从来不只是传说"。网民"似水流年-Fly"：删帖就是最好的实锤啊，不然删什么?害怕什么?因为心里有鬼，所以迅速删帖呗。"

端传媒指出，发现朱军事件相关内容被删后，许多网友开始使用 zhujun、zj、metoo 等关键词尝试传播朱军事件，并且，该事件又令人想起CCTV另外一位知名主持人赵忠祥之前的桃色新闻，很多人都借赵忠祥的名字来传播朱军性骚扰事件，以避免被删贴，使得赵忠祥一度被推上了"热搜"。

路透社指出，至本周五，央视或朱军都没有对该通讯社的置评请求作出任何回应。