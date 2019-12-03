MeToo运动："韦恩斯坦丑闻"大事记

（德国之声中文网）所有这一切始自一篇推文--如同众多在最短时间里形成演成一桩丑闻的其它故事一样。美国女演员罗丝·麦高恩（Rose McGowan）推文指控一名未具名好莱坞大牌制片人强奸了她。推文使用了标签"#WhyWomenDontReport"（女性们何以不报案）。

此推文问世之时正值美国电影电视界一些名人公开受到妇女性侵指控。鼎鼎大名的电影演员科斯比（Bill Cosby）和福克斯新闻电视台名嘴（Bill O'Reilly）均在受控之列。

虽然影界和好莱坞里早有关于韦恩斯坦对女性不轨的传闻，但从未构成控案。2015年，纽约警方收到一份针对这位著名制片人性侵的指控，但未形成对他的正式起诉。

正撰写有关职场性侵现象一长篇报道的《纽约时报》女记者坎托（Jodi Kantor）注意到了麦高恩的推文，同她取得了联系，以了解对韦恩斯坦指控的更多细节。这两名妇女之间的交谈拉开了整个事件的帷幕。

坎托和同事图伊（Megan Twohey）联手发表了大大震惊了影界和国际公众的针对韦温斯坦的指控。由此曝光的丑闻导致了对曾在好莱坞权倾一时、极具影响力的那位影界大腕的全面司法调查。

"她们害怕，韦恩斯坦会毁灭她们"

2017年10月5日，《纽时》发表了坎特的长篇报道。根据该报道，在数十年时间里与作为制片人的韦恩斯坦共事的多名女性指控他强奸、性骚扰及威吓意图。麦高文和贾德（Ashley Judd）等女星透露了与这位制片人打交道的众多细节。随着她俩走出这第一步，很短时间里，韦恩斯坦的更多受害者也纷纷发声。

几天后，2017年10月10日，记者法罗（Ronan Farrow）在《纽约客》杂志上公布了自己对"韦恩斯坦案件"的调查结果。根据该调查结果，另有13名妇女表示，曾多次受到韦恩斯坦的性骚扰。

所指控的某些性侵发生在数十年前，另一些则相对较近。法罗找到了韦恩斯坦何以未能更早被指控的一个有说服力的理由。意大利女演员及导演阿基多（Asia Argento）所说那句话颇能表达受害人们的两难境况："她们害怕，韦恩斯坦会毁灭她们"。她指出，她深知，韦恩斯坦已经毁掉了不少人的前途，"因此，这事情--在我这里是20年前--碍难更早曝光"。

韦恩斯坦受害人的这些陈述最终导致在全球出现"#MeToo"（我也是）运动，该运动以反对任何形式的性侵而著名，并在网上得到推动。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾什莉·贾德和罗斯·麦高恩 艾什莉·贾德（Ashley Judd)1999年因《双重阴谋》一跃成为好莱坞一线女星。她在《纽约时报》披露的一分诉讼文件中回忆，自己在20年前受温斯坦邀请去一家酒店。她以为是去参加一次商务餐会，但温斯坦将她带到房间并身着浴袍出现，还问她要不要按摩或看他洗澡。罗斯·麦高恩（Rose McGowan)也表示在1997年有类似经历，后来两人以10万美元达成和解协议。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾希亚·阿基多 意大利女星艾希亚·阿基多（Asia Argento）说，1997年她在参加一场派对时，被温斯坦带到一个房间并受到性侵。阿基多说，她之前之所以没有提过此事，是害怕会影响到她的演艺生涯。新锐演员露西亚·埃文斯（Lucia Evans)也描述了2004年的类似经历，新西兰模特佐伊·布罗克（Zoe Brock)也指控温斯坦1997年对她进行性骚扰。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 格温妮丝·帕特洛 格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)表示，她在22岁出演《爱玛》一片时，担任制片人的温斯坦就曾要求她去房间里按摩。帕特洛把此事告诉了当时的男友布莱德·皮特，后者跑去警告了温斯坦。1999年，帕特洛以《莎翁情史》获得奥斯卡最佳女主角，这部影片也由温斯坦担任制作人。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 萝玛拉·嘉瑞 英国女演员萝玛拉·嘉瑞（Romola Garai）说，18岁那年，她被叫到温斯坦在宾馆的一个房间，温斯坦穿着浴袍开门，让她感到受到冒犯，“这是对我的侮辱，是对权力的滥用”。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 米拉·索维诺 米拉·索维诺（Mira Sorvino）出演了多部温斯坦的影片。她向媒体表示，1995年，温斯坦曾对她施行性骚扰，并想强迫她与其发生关系，一次是在酒店房间，另一次是在米拉的住所。温斯坦以要和她讨论电影推广为由来到她的住所，但米拉告诉他，她的男友马上就到，温斯坦于是垂头丧气地离开了。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 海瑟·格拉汉姆 海瑟·格拉汉姆（Heather Graham)向《综艺》杂志表示，十多年前，温斯坦也曾向他提出过非分要求。她说，当时他们见面讨论出演角色的问题，温斯坦暗示她，若想得到出演机会就必须和他睡觉。会面后她感到很难受。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 卡拉·迪瓦伊 英国演员、模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）发表声明说，她曾和温斯坦及另一名女士在一个酒店房间讨论角色问题。当她准备离开时，温斯坦挡住房门，并试图强吻她，她最后挣脱并跑出房间。后来她虽然出演了这部片子，但总觉得温斯坦给她这个角色是因为所发生的事。卡拉·迪瓦伊说，她一直犹豫说出这件事，因为不想伤害温斯坦的家庭。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 凯特·温斯莱特 凯特·温斯莱特（Kate Winslet）对温斯坦的性侵丑闻表示极为震惊，并赞扬勇于发生的女性非常勇敢。她说，温斯坦对待这些有才华的年轻女性的做法是女性在任何工作环境下都不能容忍的。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 梅丽尔·斯特里普 温斯坦的性侵、性骚扰丑闻曝光后，多次获得奥斯卡的梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)谴责温斯坦的做法是可耻的，不可原谅的，是滥用权力。她同时赞扬敢于站出来指控韦恩斯坦的女性都是英雄。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 朱迪·丹奇女爵士 《007》系列的M夫人，被授予爵位的朱迪·丹奇（Judi Dench）也发表声明，表示之前对有关温斯坦的“可怕”的指控完全不知情，并对受害者表示同情，对敢于发声的女性表示支持。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾玛·沃森 《哈里·波特》明星艾玛·沃森在推特上发文说，她支持那些遭到性骚扰的所有的女性，并对他们的勇敢表示敬意。2011年，记者在英国电影和电视艺术学院奖颁奖仪式晚宴后拍到当时19岁的艾玛·沃森（Emma Watson)被温斯坦从后面抓住两只胳膊的照片。艾玛·沃森之前出演了温斯坦担任制片人的《我与梦露的一周》。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 安吉丽娜·朱莉 安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie)1998年主演《随心所欲》（Playing by Heart)，哈维·温斯坦担任执行制片。朱莉回忆说，当时，温斯坦想在一个酒店房间对她性骚扰，遭到她的拒绝，因此她选择拒绝再和他合作，并警告其他人。朱莉在给《时代》周刊的信中说，“这样的对待女性的行为在任何领域，任何国家都是不能容忍的。”

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 希拉里·克林顿 2000年起，温斯坦以个人名义向民主党及包括希拉里·克林顿和奥巴马在内的多名候选人捐款近100万美元。温斯坦性侵丑闻发酵后，希拉里通过发言人在声明中说，她感到非常震惊，“这些女性所描述的（温斯坦）的行为是不可容忍的，他们的勇气和其他人的支持对阻止类似行为的发生至关重要”。奥巴马夫妇也发表了类似声明并指出，任何男人，不管其财富地位如何，以这样的方式贬低女性都应被谴责并追究责任。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 乔治娜·查普曼 温斯坦的现任妻子、英国时装设计师乔治娜·查普曼（Georgina Chapman）宣布结束与温斯坦十年的婚姻，离开这位好莱坞制片大佬。41岁的查普曼表示，“我的心碎了，为了所有因不可饶恕的行为遭受巨大痛苦的女性。”查普曼和温斯坦育有两个孩子。 作者: 乐然



相关大事记

美国记者坎托和法罗的报道不仅导致了全球公众的关注，也给韦恩斯坦和他的制片公司带来了严重后果。韦恩斯坦失去了数十年里作为成功制片人所建立起来的一切。2020年1月6日，他在纽约曼哈顿出庭受审，其中包括一桩对他的强奸指控。

从首批曝光到首个强奸案开庭，这期间发生过哪些事情？以下我们择要列出"韦恩斯坦案"迄今进展的最重要事件：

2017年10月5日：坎特的调查报告在《纽时》上甫一发表，韦恩斯坦对媒体称："我尊重所有妇女，对所发生的事情感到遗憾。"他威胁起诉该报。

2017年10月8日：韦恩斯坦被自己的制片企业"韦恩斯坦公司"（The Weinstein Company）炒了鱿鱼，只保留监事会成员身份。该公司是美国最成功的制片商之一。在将其首个公司" Miramax"卖给了迪斯尼康采恩后， 2005年，韦恩斯坦和兄弟鲍勃（Bob Weinstein）创建了Miramax。

2017年10月9日：克鲁尼（George Clooney）和斯特里普（Meryl Streep）等好莱坞著名演员谴责受到指控的这位制片人的行为方式"不负责任"。

2017年10月14日：在出现了对韦恩斯坦的更多指控后，奥斯卡奖的主办方--美国电影艺术与科学学院做出决定，开除这个其名字在迄今的颁奖典礼上可能最被频繁提及的成功制片人。

2017年10月17日：韦恩斯坦退出了自己的企业"韦恩斯坦公司"董事会。

2018年2月11日：纽约州检察院起诉韦恩斯坦公司，并称，该制片企业未能尽责，忽视保护女性雇员不受可能的性侵。

2018年3月19日："韦恩斯坦公司"宣布破产。该公司表示，韦恩斯坦同所有疑似当事女性之间达成的沉默协议作废，当事人可以在法庭上自由陈述。

2018年5月1日：美国女演员贾德状告韦恩斯坦。

2018年5月25日：因受强奸和性侵两名女性的指控，韦恩斯坦被押至纽约警察局；在交出100万美元保金后，翌日获释。

2018年6月5日：针对第一份控桩，韦恩斯坦称自己无罪。在一个月内，他受到第三份指控，他均称自己无罪。

2019年9月25日：同控方达成关于取消有关不当性行为民事诉讼案的"临时"协议。据猜测，谅解费可能数达4400万美元。

2019年10月5日：在《纽时》的一篇报道中，韦恩斯坦前女助手Rowena Chen 披露，这名制片人曾对她强暴。

2019年12月11日：韦恩斯坦被纽约州判交罚金，原因是，他对电子脚铐使用不当。他在缴纳保金的条件下，必须佩戴电子脚铐。

2019年12月11日：达成取消约30名女演员和前女同事对韦恩斯坦的民事诉讼，韦恩斯坦将支付的赔偿数额为2500万美元。协议中含有一条，根据该条，韦恩斯坦不必承认有罪。并非所有当事女性都同意该协议，并计划提出上诉。

2020年6月6日：多次延期的该审判案的首个庭审日在一家纽约法院开庭。韦恩斯坦只在两桩案子上受到正式起诉，其它案件在法律上均已超过追诉期。