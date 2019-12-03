MeToo运动："韦恩斯坦丑闻"大事记

80多名女性，其中不乏著名演员和前助手，指控好莱坞大牌制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）犯有性侵罪。韦恩斯坦案本月6日开庭。
（德国之声中文网）所有这一切始自一篇推文--如同众多在最短时间里形成演成一桩丑闻的其它故事一样。美国女演员罗丝·麦高恩（Rose McGowan）推文指控一名未具名好莱坞大牌制片人强奸了她。推文使用了标签"#WhyWomenDontReport"（女性们何以不报案）。
此推文问世之时正值美国电影电视界一些名人公开受到妇女性侵指控。鼎鼎大名的电影演员科斯比（Bill Cosby）和福克斯新闻电视台名嘴（Bill O'Reilly）均在受控之列。
虽然影界和好莱坞里早有关于韦恩斯坦对女性不轨的传闻，但从未构成控案。2015年，纽约警方收到一份针对这位著名制片人性侵的指控，但未形成对他的正式起诉。
正撰写有关职场性侵现象一长篇报道的《纽约时报》女记者坎托（Jodi Kantor）注意到了麦高恩的推文，同她取得了联系，以了解对韦恩斯坦指控的更多细节。这两名妇女之间的交谈拉开了整个事件的帷幕。
坎托和同事图伊（Megan Twohey）联手发表了大大震惊了影界和国际公众的针对韦温斯坦的指控。由此曝光的丑闻导致了对曾在好莱坞权倾一时、极具影响力的那位影界大腕的全面司法调查。
"她们害怕，韦恩斯坦会毁灭她们"
2017年10月5日，《纽时》发表了坎特的长篇报道。根据该报道，在数十年时间里与作为制片人的韦恩斯坦共事的多名女性指控他强奸、性骚扰及威吓意图。麦高文和贾德（Ashley Judd）等女星透露了与这位制片人打交道的众多细节。随着她俩走出这第一步，很短时间里，韦恩斯坦的更多受害者也纷纷发声。
几天后，2017年10月10日，记者法罗（Ronan Farrow）在《纽约客》杂志上公布了自己对"韦恩斯坦案件"的调查结果。根据该调查结果，另有13名妇女表示，曾多次受到韦恩斯坦的性骚扰。
所指控的某些性侵发生在数十年前，另一些则相对较近。法罗找到了韦恩斯坦何以未能更早被指控的一个有说服力的理由。意大利女演员及导演阿基多（Asia Argento）所说那句话颇能表达受害人们的两难境况："她们害怕，韦恩斯坦会毁灭她们"。她指出，她深知，韦恩斯坦已经毁掉了不少人的前途，"因此，这事情--在我这里是20年前--碍难更早曝光"。
韦恩斯坦受害人的这些陈述最终导致在全球出现"#MeToo"（我也是）运动，该运动以反对任何形式的性侵而著名，并在网上得到推动。
相关大事记
美国记者坎托和法罗的报道不仅导致了全球公众的关注，也给韦恩斯坦和他的制片公司带来了严重后果。韦恩斯坦失去了数十年里作为成功制片人所建立起来的一切。2020年1月6日，他在纽约曼哈顿出庭受审，其中包括一桩对他的强奸指控。
从首批曝光到首个强奸案开庭，这期间发生过哪些事情？以下我们择要列出"韦恩斯坦案"迄今进展的最重要事件：
2017年10月5日：坎特的调查报告在《纽时》上甫一发表，韦恩斯坦对媒体称："我尊重所有妇女，对所发生的事情感到遗憾。"他威胁起诉该报。
2017年10月8日：韦恩斯坦被自己的制片企业"韦恩斯坦公司"（The Weinstein Company）炒了鱿鱼，只保留监事会成员身份。该公司是美国最成功的制片商之一。在将其首个公司" Miramax"卖给了迪斯尼康采恩后， 2005年，韦恩斯坦和兄弟鲍勃（Bob Weinstein）创建了Miramax。
2017年10月9日：克鲁尼（George Clooney）和斯特里普（Meryl Streep）等好莱坞著名演员谴责受到指控的这位制片人的行为方式"不负责任"。
2017年10月14日：在出现了对韦恩斯坦的更多指控后，奥斯卡奖的主办方--美国电影艺术与科学学院做出决定，开除这个其名字在迄今的颁奖典礼上可能最被频繁提及的成功制片人。
2017年10月17日：韦恩斯坦退出了自己的企业"韦恩斯坦公司"董事会。
2018年2月11日：纽约州检察院起诉韦恩斯坦公司，并称，该制片企业未能尽责，忽视保护女性雇员不受可能的性侵。
2018年3月19日："韦恩斯坦公司"宣布破产。该公司表示，韦恩斯坦同所有疑似当事女性之间达成的沉默协议作废，当事人可以在法庭上自由陈述。
2018年5月1日：美国女演员贾德状告韦恩斯坦。
2018年5月25日：因受强奸和性侵两名女性的指控，韦恩斯坦被押至纽约警察局；在交出100万美元保金后，翌日获释。
2018年6月5日：针对第一份控桩，韦恩斯坦称自己无罪。在一个月内，他受到第三份指控，他均称自己无罪。
2019年9月25日：同控方达成关于取消有关不当性行为民事诉讼案的"临时"协议。据猜测，谅解费可能数达4400万美元。
2019年10月5日：在《纽时》的一篇报道中，韦恩斯坦前女助手Rowena Chen 披露，这名制片人曾对她强暴。
2019年12月11日：韦恩斯坦被纽约州判交罚金，原因是，他对电子脚铐使用不当。他在缴纳保金的条件下，必须佩戴电子脚铐。
2019年12月11日：达成取消约30名女演员和前女同事对韦恩斯坦的民事诉讼，韦恩斯坦将支付的赔偿数额为2500万美元。协议中含有一条，根据该条，韦恩斯坦不必承认有罪。并非所有当事女性都同意该协议，并计划提出上诉。
2020年6月6日：多次延期的该审判案的首个庭审日在一家纽约法院开庭。韦恩斯坦只在两桩案子上受到正式起诉，其它案件在法律上均已超过追诉期。