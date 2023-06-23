MeToo从台湾延烧 多名中国人权律师被控性侵

（德国之声中文网）旅美的原中国人权律师滕彪本周三（6月21日）在推特上发表声明，为自己多年前曾对一名台湾女性的错误举动道歉。滕彪承认，2016年在印度达兰萨拉的一次会议期间，他在酒店房间对这位女性媒体工作者做出非礼之举。他表示自己已私下道歉，现在则为给对方造成的伤害公开致歉。

化名"心语"的当事女性随即接受台湾媒体"菱传媒"采访，对滕彪的部分说法予以驳斥。她说："滕彪这种行为已经不是性骚扰，而是强暴未遂。"心语称自己当时奋力反抗才得以逃离。

报道称，心语多年來一直向滕彪要求道歉，但一直到台湾近期MeToo风暴延烧，滕彪才同意用公开声明的方式发表道歉。心语说，自己事先看了道歉声明后，要求加上"強暴未遂"字樣，但滕彪沒有回应，并于6月21日在推特发布。

滕彪在声明中说，"那是一场异常笨拙的求爱，但心语女士的感受并不相同，我完全尊重她的感受。"他还说，自己当时的做法是"不可接受和不可原谅的"。

心语则在采访中对滕彪未经其同意发布声明表示愤怒，并反驳了"求爱"的说法，并称"印度达兰萨拉事件过后，他还曾骚扰过我几次。"

滕彪此后在回复BBC问询时表示，他有"强有力的证据，（显示）强奸未遂的指控是毫无根据的"，但没有具体说明。报道称，滕彪在发布道歉声明后，辞去了在两个人权组织的职务。

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谁应该顾大局？

这一事件被公开后，相继有更多的女性在社交媒体上透露自己在与中国大陆维权人士的接触中曾有类似经历。目前被当局关押的湖南公益人士程渊的妻子施明磊发推称，2020年自己在为狱中的丈夫抗争期间，遭遇人权律师邓林华性骚扰。

现居美国的原女权活动人士、记者赵思乐也发文称，人权律师王秋实在2015年代理一个大型政治案件期间，曾骚扰多名被捕者家属，并对她性侵。

化名"考拉"的赵威则在脸书上发文，称自己2015年在广州一家酒店遭公民记者朱瑞峰性侵。赵威曾是维权律师李和平的助理，本人曾被控"涉嫌煽动颠覆国家政权"的罪名入狱一年。

赵思乐在脸书贴文中指出，受害者在向周围的人讲述遭遇，得到的往往是所谓应该"顾全大局"的回应，然而"到头來，我们的忍耐换來了什么？如果中国民主运动需要通过男人压迫女人來完成，它不值得成功。"

据心语在接受采访时介绍，当年自己曾向参加同一会议的知名民运人士杨建利求助，但是"杨建利得知此事后，不但沒接住我，还严厉指责我为何给他捅娄子"。对此，"公民力量"创办人杨建利6月21日在推特发表声明, 为他的错误向心语道歉。杨建利表示，作为团队的负责人"躲避责任没有给心语应有的救援"，而是"不问青红皂白地假定心语对此事负有一定的责任，……给她造成了很深的伤害"。他还承认，"意识到自己长期对女权、米兔等议题不够重视"。

赵威则在贴文中写道："我不认为一个群体中，发生了性暴力事件就可以抹黑到一个群体，相反，如果一个群体对性暴力持包容态度，那才是对群体的抹黑。"

（综合报道）

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