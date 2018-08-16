 MeToo与Luisa | 非常德国 | DW | 25.08.2018

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非常德国

MeToo与Luisa

MeToo运动在德国也唤起了人们通过更多手段防范性暴力的意识。在咖啡馆、酒吧等场合，在狂欢节或露天音乐会活动上，女性，尤其是年轻女性不时会因为遭受性骚扰或性侵威胁而陷入窘境。面对这样的问题该怎么办呢？

Symbolbild Stopp sexuelle Belästigung! (Imago/Reporters)

不行就是不行

（德国之声中文网）"露伊萨（Luisa）在吗？"--在德国北威州明斯特（Münster)大约30家咖啡馆、酒吧、电影院或者俱乐部里，如果一位客人向招待或工作人员提出这样一个问题，并不会遇到诧异不解的目光，而是会被带到一个清静的角落并且得到帮助，比如叫出租车、打电话叫警察或者仅仅是倾诉。

露伊萨本是一个常见的女性名字，在这里却有什么特殊的含意呢？

原来，早在2014年，明斯特一个名为妇女紧急救助电话协会的非政府组织就曾围绕性骚扰问题作过一个调查，75%的受调查者表示至少受到过一次性骚扰或性侵。这样的调查结果令人震惊！该妇女救助协会因此于一年半前发起了"露伊萨在这里"的活动，旨在帮助受到性骚扰或性侵威胁的妇女和少年。通过"露伊萨（Luisa）在吗？"这样的"暗语"，在公共场合或者娱乐活动中遇到"咸猪手"、性骚扰或者感到性侵威胁的当事人可以悄悄地求助。

#metoo Protest Schriftzug (picture-alliance/NurPhoto/M. Fludra)

反性侵的MeToo运动风起云涌，德国也不例外

2017年10月哈维·韦恩斯坦性侵事件后，MeToo运动在全球各地掀起波澜。如今，明斯特已有30多家咖啡馆、酒吧、电影院等参加了"露伊萨在这里"的活动。明斯特妇女紧急救助电话协会的工作人员指出，活动的目的并不只是在于推广这样的"暗语"，而是给人们，尤其是女性带来更多的安全感。

如今，前西德首都波恩市也开始加入这一活动。波恩市长斯里达兰（Ashok Sridharan）在介绍该活动时表示 ，这也是对狂欢节期间对性暴力零容忍战略的一个补充。

在上周波恩威里希城区举行的一个音乐节上，组织者就进行了测试，不过使用的暗语不是露伊萨，而是蕾纳。当事者不仅可以用这个暗语举报性骚扰行为，遇到失窃等其它的问题也可以寻求帮助。活动组织方的工作人员得到"信号"后会马上帮助受害者离开现场，共同商议解决办法或者通过无线电找到组织方专门的负责人员。

不过，目前为止，波恩的餐饮业中还只有两家参与到"露伊萨在这里"的活动中。许多餐馆、酒吧对此反应谨慎，担心会引来这里曾发生过性骚扰行为的误解。而在四十多公里的勒沃库森，已经有17家餐馆酒吧加入了该活动。

 

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中国公益圈、媒体圈MeToo：风潮忽然涌起

中国媒体近日出现了不少有关公益圈、媒体圈人士被指控性骚扰、性侵的报道。对于爆料的做法本身，也有人提出质疑，认为是"网络审判"。女权人士则认为恰恰相反：受害者受到污名，施暴者完美隐身。 (26.07.2018)  

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