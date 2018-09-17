“MeToo”一周年 它改变了什么？

（德国之声中文网）在传奇歌手弗兰克林（ Aretha Franklin）的葬礼上，主持葬礼的主教用胳膊揽住女歌手格兰德（Ariana Grande）的腰，手摸到其胸部。之后他进行了道歉。对于舞台上的格兰德来说，这种尴尬的时刻可能很多妇女都经历过。 但是她并没有推开这个男人的手。也许事情发生的太突然使她没有尽快做出反应，或许她在想：最好别吱声。

这是很多女性遇到这种情况时做出的选择：宁可忍气吞声。但是最近一年掀起了一场名为 «MeToo»的反对性骚扰运动，例如格林德所经历的类似咸猪手的骚扰。 «MeToo»的意思是"我也是"或者说"我也经历过"，是好莱坞女星艾丽莎·米兰诺（Alyssa Milano）等人在2017年10月针对美国著名制片人哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）利用其权力性侵多名女性而发起的运动。

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大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾什莉·贾德和罗斯·麦高恩 艾什莉·贾德（Ashley Judd)1999年因《双重阴谋》一跃成为好莱坞一线女星。她在《纽约时报》披露的一分诉讼文件中回忆，自己在20年前受温斯坦邀请去一家酒店。她以为是去参加一次商务餐会，但温斯坦将她带到房间并身着浴袍出现，还问她要不要按摩或看他洗澡。罗斯·麦高恩（Rose McGowan)也表示在1997年有类似经历，后来两人以10万美元达成和解协议。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾希亚·阿基多 意大利女星艾希亚·阿基多（Asia Argento）说，1997年她在参加一场派对时，被温斯坦带到一个房间并受到性侵。阿基多说，她之前之所以没有提过此事，是害怕会影响到她的演艺生涯。新锐演员露西亚·埃文斯（Lucia Evans)也描述了2004年的类似经历，新西兰模特佐伊·布罗克（Zoe Brock)也指控温斯坦1997年对她进行性骚扰。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 格温妮丝·帕特洛 格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)表示，她在22岁出演《爱玛》一片时，担任制片人的温斯坦就曾要求她去房间里按摩。帕特洛把此事告诉了当时的男友布莱德·皮特，后者跑去警告了温斯坦。1999年，帕特洛以《莎翁情史》获得奥斯卡最佳女主角，这部影片也由温斯坦担任制作人。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 萝玛拉·嘉瑞 英国女演员萝玛拉·嘉瑞（Romola Garai）说，18岁那年，她被叫到温斯坦在宾馆的一个房间，温斯坦穿着浴袍开门，让她感到受到冒犯，“这是对我的侮辱，是对权力的滥用”。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 米拉·索维诺 米拉·索维诺（Mira Sorvino）出演了多部温斯坦的影片。她向媒体表示，1995年，温斯坦曾对她施行性骚扰，并想强迫她与其发生关系，一次是在酒店房间，另一次是在米拉的住所。温斯坦以要和她讨论电影推广为由来到她的住所，但米拉告诉他，她的男友马上就到，温斯坦于是垂头丧气地离开了。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 海瑟·格拉汉姆 海瑟·格拉汉姆（Heather Graham)向《综艺》杂志表示，十多年前，温斯坦也曾向他提出过非分要求。她说，当时他们见面讨论出演角色的问题，温斯坦暗示她，若想得到出演机会就必须和他睡觉。会面后她感到很难受。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 卡拉·迪瓦伊 英国演员、模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）发表声明说，她曾和温斯坦及另一名女士在一个酒店房间讨论角色问题。当她准备离开时，温斯坦挡住房门，并试图强吻她，她最后挣脱并跑出房间。后来她虽然出演了这部片子，但总觉得温斯坦给她这个角色是因为所发生的事。卡拉·迪瓦伊说，她一直犹豫说出这件事，因为不想伤害温斯坦的家庭。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 凯特·温斯莱特 凯特·温斯莱特（Kate Winslet）对温斯坦的性侵丑闻表示极为震惊，并赞扬勇于发生的女性非常勇敢。她说，温斯坦对待这些有才华的年轻女性的做法是女性在任何工作环境下都不能容忍的。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 梅丽尔·斯特里普 温斯坦的性侵、性骚扰丑闻曝光后，多次获得奥斯卡的梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)谴责温斯坦的做法是可耻的，不可原谅的，是滥用权力。她同时赞扬敢于站出来指控韦恩斯坦的女性都是英雄。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 朱迪·丹奇女爵士 《007》系列的M夫人，被授予爵位的朱迪·丹奇（Judi Dench）也发表声明，表示之前对有关温斯坦的“可怕”的指控完全不知情，并对受害者表示同情，对敢于发声的女性表示支持。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾玛·沃森 《哈里·波特》明星艾玛·沃森在推特上发文说，她支持那些遭到性骚扰的所有的女性，并对他们的勇敢表示敬意。2011年，记者在英国电影和电视艺术学院奖颁奖仪式晚宴后拍到当时19岁的艾玛·沃森（Emma Watson)被温斯坦从后面抓住两只胳膊的照片。艾玛·沃森之前出演了温斯坦担任制片人的《我与梦露的一周》。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 安吉丽娜·朱莉 安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie)1998年主演《随心所欲》（Playing by Heart)，哈维·温斯坦担任执行制片。朱莉回忆说，当时，温斯坦想在一个酒店房间对她性骚扰，遭到她的拒绝，因此她选择拒绝再和他合作，并警告其他人。朱莉在给《时代》周刊的信中说，“这样的对待女性的行为在任何领域，任何国家都是不能容忍的。”

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 希拉里·克林顿 2000年起，温斯坦以个人名义向民主党及包括希拉里·克林顿和奥巴马在内的多名候选人捐款近100万美元。温斯坦性侵丑闻发酵后，希拉里通过发言人在声明中说，她感到非常震惊，“这些女性所描述的（温斯坦）的行为是不可容忍的，他们的勇气和其他人的支持对阻止类似行为的发生至关重要”。奥巴马夫妇也发表了类似声明并指出，任何男人，不管其财富地位如何，以这样的方式贬低女性都应被谴责并追究责任。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 乔治娜·查普曼 温斯坦的现任妻子、英国时装设计师乔治娜·查普曼（Georgina Chapman）宣布结束与温斯坦十年的婚姻，离开这位好莱坞制片大佬。41岁的查普曼表示，“我的心碎了，为了所有因不可饶恕的行为遭受巨大痛苦的女性。”查普曼和温斯坦育有两个孩子。 作者: 乐然



在«MeToo»的大标题下，更多的的人讲述了各自遭遇性侵犯和性骚扰的经历，指控强权和多年的性暴力等行径。这一运动迅速发展成为包括从中国到瑞典的全球运动。很多从未听说过的事情也浮出水面。几乎所有女性都受到过好色男人和同事，或者在地铁上遇到陌生男人的性骚扰。

然而性骚扰问题究竟有多严重？据悉2017年警方接到的强奸和性侵报案超过11000起，其中绝大多数受害者是女性。2014年欧盟进行的一项调查结果表明，遭遇性暴力的妇女中，只有很少一部分人到警察局报案或者到求助于其他组织。根据一项最新调查结果，在德国，每4名妇女中就有一人在工作岗位受到过性骚扰。

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《MeToo》对一部分来说是应该的，是一种自由，但是对另一部分人则是一种限制，--还有什么是允许的？是否成为一场无根据的指控？这场辩论在很多国家引发严重后果。许多知名人士受到性侵指控，为首的便是美国著名制片人哈维·温斯坦和《纸牌屋》的男主角凯文·史派西（Kevin Spacey）。在德国主要是在影视圈引起相关辩论，政界和经济界基本上没有受到波及。

李京慧 / 苗子（德新社）