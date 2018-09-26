 #MeToo一周年——“扳倒了”谁？ | 文化经纬 | DW | 20.10.2018

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文化经纬

#MeToo一周年——“扳倒了”谁？

2017年10月，好莱坞制片人温斯坦受到多名女性的性侵指控。此后，#MeToo这个标签成为一场全球性的运动，一些知名人士从此光环陨落。

#metoo Protest Schriftzug (picture-alliance/NurPhoto/M. Fludra)

#metoo

（德国之声中文网）2017年10月5日，《纽约时报》发表一篇文章，指责好莱坞制片人温斯坦（Harvey Weinstein）性侵。

#MeToo的标签在推特上出现首日，就被20万次使用。次日，已有超过50万次使用。一些推特用户讲述了自己的经历。

如今，#MeToo已经出现在至少85个国家。音乐界、经济界和政界也有受害者举报。这12个月以来，一系列事件成为了媒体关注的头条。

New York Manhattan Criminal Court Harvey Weinstein (Getty Images/AFP/E. Munoz Alvarez)

温斯坦

20171024

丑闻延烧至时装界。出版Vogue、名利场、GQ的康泰纳仕出版社宣布，即日起不再与美国著名时装摄影师理查德森（Terry Richard）合作。后者受到多次性侵指控。2018年1月，又有两位时装摄影师被中断与Vogue的合作。

20171025

欧盟绿党政治家莱恩特克（Terry Rheintke）公开在布鲁塞尔欧盟议会表示，她曾在杜伊斯堡受到性侵。

Schauspieler Kevin Spacey der Netflix-Serie House of Cards (Reuters/M. Anzuoni)

史派西

20171029

男演员瑞普（Anthony Rapp）指责《纸牌屋》主演史派西（Kevin Spacey）在前者14岁的时候对他进行了性胁迫。史派西在推特回答说，不记得有此事，并请求原谅。他同时公开自己是同性恋。《纸牌屋》的后续剧集在没有史派西出演的情况下完成。

2017111

女作家亨特（Anna Graham Hunter）指责好莱坞著名影星达斯丁·霍夫曼（Dustin Hoffman）曾在她17岁的时候对其进行性骚扰。霍夫曼公开请求道歉。其后又有6名女性表示，在70年代和80年代曾发生类似事件。霍夫曼的律师称之为毁谤。

英国国防大臣法伦（Michael Fallon）辞职。《卫报》报道称，他曾在2002年一次晚餐时多次摸女记者哈特雷-布鲁（Julia Hartley-Brewer）的膝盖。

20171124

诺贝尔文学奖的颁奖机构瑞典学院传出性侵丑闻。该学院一名长期成员的丈夫、法国摄影师阿诺特（Jean-Claude Arnautl）受到18位女性的性侵指控。

20171217

日本博客作者Hachu使用#MeToo标签，表示在广告公司电通就职期间曾受到性侵。但后来，她在社交媒体上受到大量威胁和侮辱，此后即不再参与#MeToo。

201811

美国电影界300余位女性成立"Time's up"运动。参与者包括梅丽尔·斯特里普、尼克·基德曼等好莱坞影星。

201813

德国导演维德尔（Dieter Wedel）受到指控曾在90年代对女演员、前工作人员进行性侵。维德尔否认所有指控，并采取了法律手段。

USA Pennsylvania - Bill Cosby vor Urteilsverkündigung (Imago/ZUMA Press/B. Slabbers)

科斯比

2018426

美国谐星科斯比（Bill Cosby）在一起性侵的案件中被判有罪。相关案件发生在2004年。60名女性对其提出性骚扰指控，但多数已超过法律追溯年限。9月25日，他被判监禁3-10年，成为#MeToo运动开始以来首位被判监禁的名人。

2018727

《纽约客》杂志报道，美国最大的CBS电视台台长穆恩维斯（Leslie Moonves）受到6名女性的性骚扰指控。之后的第二篇报道中，又有6名女性提出指控。所指控的事件发生于80年代至00年代初。9月10日，穆恩维斯离职，但宣称此前的性行为是双方自愿的。

2018820

《纽约时报》报道，曾对温斯坦提出强暴指控的意大利女演员阿根托（Asia Argento），其自身也受控曾在2013年对当时未成年的男演员本奈特（Jimmy Bennet）进行了引诱。

2018827

法国著名演员德帕迪约（Gerard Depardieu）受到一名女演员的强暴指控。德帕迪约予以否认，并表示震惊。

2018913

安特卫普舞蹈团Troubleyn的前成员发表公开信，指责团长法布勒（Jan Fabre）性骚扰。

Schweden Jean-Claude Arnault (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

阿诺特

2018101

瑞典学院的性侵丑闻中，受指控的法国人阿诺特被判两年监禁。他被认定曾在2011年10月强奸一名女性。

2018105

这是一个正面的消息。今年的诺贝尔和平奖颁发给了两位致力于女性权益的人士。刚果医生姆科维格（Denis Mukwege）在家乡医治被强暴的女性。伊拉克亚兹迪女性穆拉特（Nadia Murad）也致力于反抗针对女性的性暴力。她曾在伊拉克的家乡被极端主义"伊斯兰国"劫持并当作性奴受到虐待。

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  • 日期 20.10.2018
  • 作者 Silke Wünsch, Sabine Oelze
  • 关键词 #MeToo
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