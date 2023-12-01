Meta示警中國介選 刪除近5000假帳號

（德國之聲中文網）臉書（Facebook）母公司Meta週四（11月30日）表示，平台上有來自中國的數千個虛假帳號冒充美國人，利用帳號散布兩極分化的政治性內容，意圖顯然是為了在明年的大選前分裂美國。Meta在報告中並未直接將相關帳號與北京政府進行連結，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則表示，對於相關活動不知情。

Meta近日發表一份關於旗下平台Facebook、Instagram和Threads上的虛假帳號季度報告，指出自今年初以來，已經關閉了5個針對外國用戶的中國假帳戶網絡，數量超過其他國家。其中一組網絡包含將近5000個虛假帳號，且主要針對「美國用戶」，內容涵蓋與美國政治及美中關係相關的貼文。

這些虛假帳號的操作方式並非直接發布不實內容，而是轉發來自自由派和保守派政治人物、新聞媒體或他人在X平台上發布的內容。此舉顯示，操作目標並不是支持特定一方，而企圖透過誇大黨派分歧並進一步加劇兩極化。

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報告指出，這些虛假帳號為了看起來更像真人，有時還會在版面上發布有關時尚或寵物的生活化內容。今年早前還有部分帳號突然更換成新的用戶名稱及個人資料，假扮成居住在印度的美國用戶，並開始散播有關西藏和印度的親中國內容。這顯現出這些虛假帳號透過更改身分，在不同議題上操弄受眾的方式。

報告中還發現，不少虛假帳號在另一個社群平台X（前推特）上也有對應的帳號，且尚未被刪除，其中還有不少帳號經常分享X平台擁有者馬斯克的推文。

評估中國是否介選

Meta報告指出，2017年至2020年11月期間，Meta撤下2個中國網絡，且當時主要都集中在亞太地區，但這次2024大選並非如此，「跟2020大選年相比，這是威脅情況最明顯的變化」。

不僅Meta發出報告示警，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）週三也發布各大社群平台對於台灣2024年總統選舉的認知操作觀察報告，內容提及在抖音、PTT等不同平台上的議題操作均有所不同，但是對於中國是否透過社群平台介入台灣大選、進行認知作戰則無法單從數據上明確找出源頭。

台灣人工智慧實驗室建議，若想了解中方是否介選，可以透過在選舉期間，觀察有哪些協同團體跟著官媒的輿論走，作為評估途徑之一。

隨著台灣大選白熱化，對於外國勢力是否介入選舉一事也成為選戰話題。此前，台灣國安單位曾示警北京介選操作，除了透過社群平台、網站操作聲量，還會進行操作民調、傳播不實訊息等認知作戰。

國台辦發言人陳斌華則反批，當前執政的民進黨政府才是認知作戰慣犯，透過造謠抹黑中國。

另外，國民黨籍的前總統馬英九則是公開質疑部分美國人士將台積電作為武器，介入台灣選舉。

除此之外，Meta在另一份評估報告中，分析了包括伊朗、中國及俄羅斯在內的國家，利用社群媒體介選的風險。報告指出，俄羅斯近期的假訊息活動並非直接針對美國，而是針對烏克蘭戰爭，利用官媒宣傳和不實訊息，企圖削弱國際對烏克蘭的支持。

隨著美國、印度、墨西哥、烏克蘭、台灣即將在明年舉辦大選，特定組織透過社群平台上散布虛假內容，企圖干預選舉的行為也將成為各國面臨的嚴重威脅。

（綜合報導）

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