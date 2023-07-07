 Meta推新應用程序Threads 傳推特將提告 | 科技环境 | DW | 07.07.2023

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科技环境

Meta推新應用程序Threads 傳推特將提告

Meta近日推出了新的應用程序Threads，上線1天已吸引數千萬用戶。不過，推特認為這款程序盜用其商業機密及知識產權，揚言將對Meta提告。

Meta近日推出了新的應用程序Threads，推特揚言向其提告（示意圖）。

Meta近日推出了新的應用程序Threads，推特揚言向其提告（示意圖）。

（德國之聲中文網）Meta週三（7月5日）推出了應用程序Threads，被外界形容為「推特殺手」。Threads以文字短訊呈現內容、操作模式也與推特有相似之處，可能動搖推特的社群媒體巨頭地位。路透社報導，推特揚言向Meta新推出的這款競品程序採取法律行動。

美國媒體Semafor報導，推特的律師斯皮羅（Alex Spiro）週三（5日）致函Meta執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg），指責Threads是「山寨」應用程序，並批評Meta僱用了推特員工，並竊取推特的商業機密及智慧財產權。

斯皮羅表示，推特「打算嚴格執行其智慧財產權利」，要求Meta立即採取措施、停止使用推特的任何機密資訊，而這封信正是向Meta發出的「正式通知」，要求Meta保留所有相關文件，以應對可能的法律訴訟。

對此，Meta發言人斯通（Andy Stone）在Threads平台上回應了斯皮羅的說法：「Threads的工程團隊中，沒有人是推特前員工——這就是沒有的事。」

推特董事馬斯克（Elon Musk）尚未對此事作出正式回應，僅在相關新聞的留言處，發推回應：「競爭沒關係，作弊就不是這樣了。」

推特董事馬斯克對Threads的相關新聞表示：「競爭沒關係，作弊就不是這樣了」。（示意圖）

推特董事馬斯克對Threads的相關新聞表示：「競爭沒關係，作弊就不是這樣了」。（示意圖）

推特執行長亞卡里諾（Linda Yaccarino）亦在推特上寫道：「我們經常被模仿，但推特的社群生態永遠無法複製。」

美聯社6日報導，其記者聯繫推特尋求置評，系統自動回覆了便便表情符號。

Meta近日推出的Threads是由Instagram員工所打造，在上架後的短短24小時內，便吸引了數千萬用戶。

自馬斯克接管推特以來，他反覆無常的公開行為、言論，讓部分用戶開始尋求替代的社群平台，因此輿論認為此時正是Meta推出推特競品的良機，但Meta亦曾有項目經營失敗的「砸鍋」紀錄。

由於歐盟的數據安全法較為嚴格，Threads首波上架的100個國家中，沒有一個是歐盟國家。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

（綜合報導）

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