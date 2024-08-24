Meta：伊朗黑客攻击拜登和特朗普工作人员WhatsApp账户

Meta集团披露，曾被怀疑攻击过美国民主党和共和党总统竞选活动的同一个伊朗黑客组织，试图攻击现任总统拜登和前总统特朗普的工作人员的WhatsApp账户。

（德国之声中文网）社交媒体平台Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司Meta集团周五（8月23日）披露，曾被怀疑攻击过美国民主党和共和党总统竞选活动的同一个伊朗黑客组织，试图攻击现任总统拜登和前总统特朗普的工作人员的WhatsApp账户。

Meta表示在收到可疑WhatsApp信息的个人向平台进行举报后，发现了这些黑客网络的这类活动。这些黑客冒充包括微软和谷歌等公司的技术支持人员。Meta的调查人员认为，这些活动与特朗普竞选活动所报告的黑客事件有关联。

Meta是社交媒体平台Facebook、Instagram和WhatsApp的母公司 图像来源: Dado Ruvic/REUTERS

美国联邦调查局本周表示，伊朗对特朗普竞选活动的黑客攻击以及对拜登-卡玛拉·哈里斯竞选活动的入侵企图，是伊朗更广泛干涉美国大选行动的一部分。

Meta在周五发布的一份声明中表示，这些黑客试图攻击中东、美国和英国的个人和外交官员的WhatsApp账户——其中包括与特朗普和拜登政府有联系的官员。Meta表示，一小部分账户已被封锁。

相关阅读：伊朗政府谴责Meta删除哈梅内伊社媒账户

Meta在声明中表示：“我们没有发现这些目标的WhatsApp账户被攻破的证据，但出于高度谨慎的考虑，我们公布调查结果，并与执法部门和行业同行共享信息。”

谷歌本月发布的一份报告披露，自5月以来，这家伊朗黑客组织已试图入侵大约12名与拜登和特朗普相关人士的个人电子邮件账户。在此之前几天，微软发布的另一份研究报告也揭示了该伊朗黑客组织对今年美国大选的入侵。

拜登退选之后 美国大选已经变成卡玛拉·哈里斯和特朗普之间的对决 图像来源: Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

美国情报官员表示，伊朗日益加剧的网络攻击和传播虚假信息有多个动机：混淆和分化选民，削弱人们对美国民主的信心，减少对以色列的支持，并用来反对它认为可能加剧美国与伊朗之间紧张关系的候选人。

伊朗一直誓言要报复特朗普，因为他在执政期间终止了与伊朗的核协议，重新实施制裁，并下令击杀伊朗将军卡西姆·苏莱曼尼。

今年7月，美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）表示，伊朗政府秘密支持了美国国内针对以色列加沙战争的抗议活动。海恩斯说，与伊朗有关的团体冒充在线活动人士，鼓励校园抗议，并为一些抗议团体提供了经济支持。

就周五的黑客攻击消息，特朗普和卡玛拉·哈里斯竞选团队均尚未置评。



（美联社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。