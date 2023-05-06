Markus Böhnisch

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葡萄牙租金大涨 居民苦不堪言
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旅游胜地葡萄牙吸引着无数游客。今年一季度已有280万外国人做客该国，但旅游业兴旺带来的负面效应是租金急剧上涨。
社会
2023年5月6日
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03:07 分钟
疫情下的中德合作项目
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新冠肺炎疫情给全球经济踩了刹车。许多航线停飞、展览会取消、商店歇业、厂家停工......疫情对中德关系和贸易产生了何种影响呢？记者前往了德国莱法州一个3600人的小村霍普斯特滕-魏埃尔斯巴赫，许多中国公司在那里安家落户。
经济
2020年2月27日
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02:12 分钟
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