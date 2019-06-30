Made in China：特斯拉有戏吗?

（德国之声中文网）在美国新能源汽车制造商特斯拉宣布落户中国上海一周年之际，特斯拉创始人兼CEO埃隆.马斯克在财报电话会议上表示，上海工厂2019年底将能投入本地化生产，产能可达到每周2000辆。

据上海临港管委会的数据，特斯拉上海工厂项目总投资高达500亿元人民币（第一期工程实际投资140亿元）。位于上海浦东靠海处的工厂占地面积超过86万平方米。该项目一期建成后，生产车型包括有Model 3和Model Y，目标年产25万辆纯电动整车，同时还生产电池。后续建设过程中可将工厂的总体产能，增至年产50万辆。

上海市发展改革委主任马春雷近期在会议上表示，特斯拉上海超级工厂整个项目进展顺利，目前整体工厂的工程建设已基本完成，已进入到生产设备的安装阶段。“相信今年年底、明年年初，大家就可能看到或是买到在中国上海生产的特斯拉Model 3，”他说道。

特斯拉项目是新能源汽车整车项目开放外资股比之后第一个落地的外资新能源汽车整车独资项目，也是特斯拉在美国本土之外的第一个海外生产基地，又是上海改革开放以来最大的外商独资制造业项目。

从2018年7月签约、拿地到2019年1月正式动工，特斯拉只用了6个月的时间，受到政府的重点关注，国家总理亲自接见马斯克，工厂的建设也相当神速，开工半年已经完成了厂房的大部分建设工程。

但业内人士普遍认为特斯拉所谓的“年内交付”只是弄几辆组装的车做个形式而已，年内达到量产或者完全当地化生产是不可能的。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何现在？ 这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何中国？ 中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

特斯拉设厂上海：五个为什么 谁来买单？ 对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

特斯拉设厂上海：五个为什么 前景如何？ 特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

特斯拉设厂上海：五个为什么 竞争形势？ 拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。 作者: 石涛 (美联社)



上海汽车行业分析师钟师认为，特斯拉要在如此短时间内完成对当地供应商的认证和筛选几无可能。他补充说只有完全采购当地的供应商，才能达到降低成本和加快生产周期的目标。如果缺一个零部件，生产就会受影响。

“一旦求快，就必然会造成零部件供应商的不匹配，”钟师说道。他预测将来特斯拉如果质量出问题不一定是大的安全问题，而很可能是各种部件上的小毛小病。

国产特斯拉能否吸引中国顾客？

今年五月底，特斯拉公司宣布开放预订将在上海超级工厂生产的Model 3标准续航升级版车型，单车售价为人民币32.8万元，续航里程为460公里，预计交付时间为6至10个月。但是市场对此的反应非常平静。有消费者认为特斯拉的性价比并没有很大说服力。

从事财务工作的上海居民吕康评论到，“Model3国产价格还是要30万多，同等价格我可以买宝马3系或者比较好的SUV。”他同时觉得，新能源车续航能力不足的天生弱势还是一个无法忽视的问题。“低配续航只有300公里左右，还是理论上，在大城市里面还可以，但是一旦开远一点或者去小城市就会很不方便。”

陈杨威是媒体从业人员。他也持相似的看法。“这个价位在市场上无论是传统能源车还是新能源车都有很大选择余地。”他表示，同样价位下的新能源车，他会选择中国国产的蔚来ES6，不管是豪华程度还是空间都更适合他的需求。

在曾经犹豫过是否要买特斯拉以后，陈杨威最终选择了沃尔沃的传统能源车。他认为沃尔沃和特斯拉一样也是智能驾驶技术，但是内饰配置空间却比特斯拉好多了。“我还是喜欢皮质木料这种自然材质。Model 3简化到只剩下一个电子屏，这个我不是很接受。”

2019年1月马斯克在上海出席新厂奠基仪式

没有补贴，电动车吸引力大减

据中国第一财经报道，日产汽车副社长坂本秀行最近发表言论指出，“中国消费者对电动车的喜好程度并没有那么强烈”，理由是补贴一旦退坡，电动车的销量也随之急剧下滑。

前不久宝马研发总监克劳斯·弗劳利希(Klaus Fröhlich)在接受德国媒体采访时表达了相同的观点。弗劳利希表示：“没有消费者对纯电动车感兴趣，一个也没有。有的只是监管机构的需求。”

到2018年，中国的新能源汽车保有量已经达到261万辆，但主要仍集中在北京、上海、杭州、深圳等限牌城市。

2020 年中国小里程的电动车补贴政策将被取消。电动车相对于汽油车的性价比问题将变得更严重。此前香港政府取消电动车免税政策，特斯拉在香港的销量从一个月 1200 辆直线跌到平均每月4辆。

“特斯拉的品牌号召力是科技时尚感。”钟师评论到。他认为特斯拉在一线城市还是受到市场青睐的。一线城市的消费者对特斯拉的购买力不是问题，但是他们的生活区域或者住宅小区里没有相应的充电设施是一个很现实的问题。

“我家小区没有固定车位，家里装不了充电桩其实不适合买电动车。”陈杨威如是说，“对我来说，传统能源的智能车更有吸引力，就是不存在补能焦虑。”

安装了充电桩的小区

特斯拉搅动一池春水

尽管如此，电动车在中国市场的前景却依然看好。中国汽车协会发布的中国汽车产销数据显示，今年1月到6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%。在中国国内车市整体萎靡的背景下，新能源汽车市场保持了逆势快速增长的势头。

摩根大通发布的《全球汽车行业研究报告》预计，到2020年，中国新能源汽车市场的复合年均增长率将达到 46%，产量达到250万辆。

在这样的背景下，LMC汽车市场咨询有限公司总经理曾志凌认为特斯拉的国产化对外国车企的冲击是非常大的。

“在特斯拉宣布中国建厂之前，外国车企在中国的电动车战略都是三心两意的。”曾志凌指出大众找江淮和福特找众泰搞合资企业生产电动车这两个例子说明他们并不是真心要做好新能源车的生产，而是为了骗取配额蒙混过关。但是他观察到中国让特斯拉落地设厂以后，包括丰田、宝马和奔驰在内的众多外国车企立即宣布一系列新能源车型的启动。

曾志凌认为，特斯拉进入中国的“鲶鱼效应”还是很明显的，“在推动外国车企在中国市场上发展新能源汽车科技，加速市场竞争方面起了很大的作用。”