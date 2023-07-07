 MAD报告：俄、中刺探德军情报最活跃 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2023

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MAD报告：俄、中刺探德军情报最活跃

德国军事反情报局（MAD）发布最新2021-2022年度报告。报告称俄罗斯和中国是对德国联邦国防军从事间谍活动最活跃的国家。

Deutschland, Köln | MAD-Zentrale in der Konrad Adenauer Kaserne

位于科隆的德国军事反情报局（MAD）

（德国之声中文网）自2022年2月俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来，德国向乌克兰提供武器、弹药、装备并在德国为乌克兰士兵提供培训，由此受到俄罗斯情报部门更密集地刺探。德国军事反情报局（MAD）报告称，俄在德情报活动达到全新的规模。

报告称，俄罗斯派出的情报人员人数显示出德国军事情报的价值。2022年4月，俄对乌侵略战争爆发后，德国联邦政府宣布40名俄罗斯外交官为“不受欢迎的人”。这些外交官被逐出德国，对于俄罗斯此前在德高效运作的间谍活动造成打击。但几乎可以确定俄情报部门将会采取其它手段继续获取情报。

报告称，俄罗斯对北约关键基础设施进行情报刺探、以及在某些情况下进行破坏的意图及能力，是一个必须严肃对待的威胁。

此外，2021-2022年度，俄罗斯还采取多种措施，试图对公众意见施加影响。这不但包括在德国，也包括联邦国防军驻扎的国家，比如巴尔干国家。

Bundeswehr bildet ukrainische Soldaten in ABC-Abwehr aus

联邦国防军在德国为乌克兰士兵提供培训。这是一名受训的乌克兰士兵的徽章

中国

对于中国，报告写道："中国继续希望在2049年以前成为世界强国。而这一设想是通过如'中国制造2025'以及'新丝路动议'实现。" 报告称，为达成这一目标所采取的手段也包括网络间谍以及传统间谍活动等多种方式。

报告称，对中国情报部门而言，与德国联邦国防军在军事合作框架下的共同活动具有特别的意义。这些军事合作包括：军事培训援助、共同演练计划以及代表团访问。报告称，这些军事培训援助有些持续数月之久，而中国参与者则利用对联邦国防军相关部门及人员的接触权限，密集收集情报。此外，中国情报部门在德国的另一刺探重点是在学术研究以及研发领域。

报告称，从事情报活动的不单有使领馆正式工作人员，也包括被招募或者掩藏身份的传统间谍人员。

德国军事反情报局的主要任务包括保护联邦国防军不受间谍活动损害、清查联邦国防军内部的极端主义人员以及对士兵及文职工作人员进行安全审查。德国国防部此前已经公布了关于涉嫌极端主义的案例数字，有明显下降。军事反情报局在2021-2022年度将七人定为右翼极端分子。

军事反情报局工作人员数量增加。2023年1月起有1917个职位（2022年为1824，2021年为1632）。报告认为，该机构此前将反间谍和反极端主义合并为一个部门，效果不佳，需要重新分开运作。而鉴于俄对乌侵略战争，"加强打击间谍活动以及防范可能的破坏行动前所未有的紧迫"。

（综合报道）

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