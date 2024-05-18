LGBTQ权益排名：马耳他第一 波兰垫底，德国第几？

5月17日是全球反恐同日。LGBTQ游说团体国际性少数群体（LGBTI）联合会（ILGA）发布了欧洲同性恋权益排名。歧视仍然存在，但也有积极的发展趋势。

（德国之声中文网）“这里对LGBTQ人士来说确实是一个很友好的地方，” 卡米莱里（Catherine Camilleri）谈起她的家乡马耳他 – 一个拥有52万居民的地中海小岛时说道。LGBTQ代表：女同性恋（L）、男同性恋（G）、双性恋（B）、跨性别（T）和酷儿（Q: 非二元性别）人士。“我们很高兴有一个支持我们的政府。当然，如果你是LGBTQ人士，可能偶尔也会遇到这样那样的歧视。但在马耳他，正面的声音远远高过负面的。” 卡米莱里曾长期居住在美国，现在她在马耳他的戈佐岛（Gozo）为一家LGBTQ团体做义工。她对马耳他再次成为欧洲最具同性恋和跨性别者权益的国家感到高兴。

自2009年以来，国际性少数群体联合会（ILGA）欧洲分会发布了欧洲彩虹地图，根据74项评估标准衡量LGBTQ人士在法律和社会层面的接受程度。

性少数群体的世外桃源 – 马耳他戈佐岛上的姆贾尔市（Mgarr）风光 图像来源: Bruno Coelho/Zoonar/picture alliance

马耳他：禁止性倾向矫正治疗

在性少数群体权益方面，马耳他多年来一直名列前茅，符合至少89%的要求标准。“LGBTQ社区在过去五六年里得到了蓬勃发展。马耳他的法律制定者在推动政策方面非常活跃。例如，马耳他是欧洲第一个禁止对同性恋者进行扭转疗法的国家，” 卡米莱里说道。虽然偶尔还是会收到一些恶意电子邮件或仇恨言行，但作为一个规模不大，且以天主教为传统的国家，马耳他成为LGBTQ人士自由生活之地还是很惊人的。

彩虹地图显示，欧洲在诸如平权婚姻、同性恋伴侣收养权、性别认同、性别归属认同以及打击仇恨犯罪等权利方面存在东西方差距。ILGA调查结果显示，曾由民族保守主义政党执政的波兰在欧盟排名倒数第一，仅符合15%的评估标准。

社会在发生变化：2017年时，一些马耳他人仍在举行示威游行，反对同性婚姻 图像来源: Reuters/D. Zammit Lupi

波兰：仇视LGBTQ

茱莉亚·卡塔（Julia Kata）对此给出了解释。卡塔是一位训练有素的心理学家，现在在波兰首都华沙一个跨性别组织（Trans-Fuzja）为跨性别者提供帮助。卡塔指出，波兰几乎没有为LGBTQ人群提供任何特殊法律保护。“我们没有反对仇恨言论的法律。我们的法律中有针对仇恨犯罪的处罚，但并不包括基于性取向、性别或身份的攻击 – 这些仅被视为普通违法行为。”与马耳他不同，在波兰歧视主要来自其（前）执政党法律与公正党（PiS）及其亲党媒体，卡塔说道。

自2015年极端保守的法律与公正党执政以来，情况一直在恶化。“仇恨无处不在。比如你会听到有人说：‘你的跨性别/同性恋孩子对其他孩子构成了威胁’。当媒体每天都在发布这样充满仇恨的言论时，你会觉得呆在这个国家不再安全了。”卡塔认为，许多人离开波兰是因为他们无法继续忍受这种情况。

你可以向家人出柜，但你永远不知道自己是否会被接受。卡塔认为，波兰迫切需要引入民事伴侣登记制度，或者更好的是能够实行同性婚姻。然而荒谬的是，如果孩子想要进行性别调整并更改姓名则必须去法院起诉自己的父母。根据波兰法律，这种情况被视为父母在填写出生证明时出现错误，只能通过法院进行更正。

虽然华沙也有同志骄傲游行，但在社会接受方面，情况并不理想 图像来源: Grzegorz Banaszak7Zuma/picture alliance

欧洲：为跨性别者提供更多权利

总体来说，国际性少数群体联合会（ILGA）在欧洲看到了积极的发展趋势。“确实存在对跨性别群体的针对性攻击，但我们也看到一些国家和政府开始改革跨性别者权益保护法，比如德国。政界人士对性少数群体展现了更多理解，并决心推进改革进程，”该联合会官员胡根杜贝尔（Katrin Hugendubel）对德国之声表示。

西班牙在ILGA评估中取得了显著进步，因其通过了一项基于当事人自我性别认定的跨性别法案。禁止对双性儿进行外科手术干预，基于性取向或身份认同的歧视也不被允许。摩尔多瓦和克罗地亚在ILGA排名中也较去年有所进步。摩尔多瓦的亲欧政府已经通过了一项关于性别认同的法律。克罗地亚则扩大了同性恋伴侣的收养权。

波兰反LGBTQ示威游行：保守派反堕胎活动者要求保持传统家庭模式（2020年档案图片） 图像来源: Aleksander Kalka/NurPhoto/picture alliance

“这是我们看到的希望之光，这是积极的消息，” 胡根杜贝尔称赞道，多年来，她都在布鲁塞尔担任ILGA组织负责人。作为一个机构，人们不能对欧盟抱有太多期望，因为在家庭法律方面，欧盟没有管辖权，这是由成员国各自负责的领域。尽管欧盟反歧视指令已在工作场所适用，但欧盟成员国也阻止了将该指令扩展到其他领域的可能性。胡根杜贝尔认为，如果成员国展现政治意愿，欧盟还可以做得更多。

德国在ILGA评估中处于中等水平

卡塔对波兰前景的展望好坏参半。虽然波兰存在恐同和仇视跨性别者的氛围，但情况也并非非黑即白。社会中既存在进步也有倒退现象。“很难说：‘情况非常糟糕’又或者‘一切都不错’，因为众多令局势恶化或好转的因素同时存在。我会说，我们目前处于一种混乱状态。”

即使是在排名第一的马耳他，也不是事事完美。卡米莱里希望非政府组织之间能够更好地合作，政府能够提供更多的资金支持，并加强与天主教会的对话。“即使在我们这儿，仇恨也没有被根除。但一旦有事件发生，社会一定会做出反应，并站在LGBTQ群体这一边。”

德国在ILGA评估中得分为55分（满分100分），属于中等水平。不过今年4月，德国联邦议院表决通过了《性别自决法》（Self-Determination Act），该法案将大大简化在政府登记处更改性别身份和姓名的程序。因而未来德国此项排名可能会上升。

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