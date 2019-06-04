KuToo：日本上万女性联署对高跟鞋说不

（德国之声中文网）截至周二（6月4日）下午，已有近2万名日本女性在线联署了一份请愿书，要求政府禁止公司把高跟鞋纳入职员着装规范。请愿书由自由作家石川优美（Yumi Ishikawa）发起。她说，她在殡仪馆做兼职工作时必须穿着不舒服的高跟鞋。

"一下班，每个人都换上运动鞋或平底鞋，"她在请愿书中说道，强调每天穿高跟鞋带来的健康影响，包括背部疼痛、拇囊炎和打水疱。

她写道，看看周围的男同事，很明显他们没有被期待穿上不舒服的服装。

"有多少女人忍受这种困苦？"她问道。她希望她的请愿书能"创造一个良好的工作环境，让每个人都能轻松工作，放下不必要的负担。"

石川优美发起的这次联署被称为#KuToo运动。这是两个日语单词的搭配-- kutsu，意思是鞋子；kutsuu，意思是痛苦。

联署发起后的24小时内，无数日本女性纷纷谈论在工作面试或者日常上班时间被期待穿高跟鞋的事。

高跟鞋是性别歧视

在与劳动部会晤之后，石川优美告诉记者，她遇到了一位似乎对此事颇有同情心的女性官员。

夏天里德国办公室的穿衣经 凉拖鞋 德国《经济周刊》（Wirtschaftswoche）在给出一些白领着装建议的同时也强调，根据不同行业、公司的内部规定等，上班时的着装也是因人而异、因公司而异。虽然夏季随处可见的凉拖鞋舒服又凉快，但是《经济周刊》还是温馨提示：最好不要在办公室穿。

夏天里德国办公室的穿衣经 超短裙 裙子的长短也是和个人着装风格和审美口味有关，但是过短的裙子，在大多数国家和文化中仍会被认作不太得体，不适合办公场合穿。

夏天里德国办公室的穿衣经 内衣就要穿在里面 能够让别人看见内裤的低腰裤、能看见胸罩的透明的上衣，此类服装也不适合在办公室穿。

夏天里德国办公室的穿衣经 过于醒目的纹身 足球明星、摇滚歌星如果没有一两个纹身都不好意思见人，不过坐办公室的“普通一族”最好不要在特别显眼的身体部位刺纹身。

夏天里德国办公室的穿衣经 亮瞎眼的事业线 胸围比较丰满的女性在选择上班时的服装时，最好不要再特地炫耀傲人的胸围，过于袒胸露背的服饰即使是在相当开放的今天，在职场也会被认作不太得体。

夏天里德国办公室的穿衣经 短裤 即使再热，男性也要尽量克服，不要穿短裤、更切忌花色短裤上班。这虽然听起来很保守死板，但是职场上有些不成文规矩本来就不是为了让人人都舒适而定的。

夏天里德国办公室的穿衣经 露脐装 紧身裤、露脐装是2017最流行的打扮- 不过不是在办公室里。上班时还是穿遮脐装比较好。

夏天里德国办公室的穿衣经 止汗工作要做好 天热出汗再正常不过，但是衣服上一旦有汗迹，尤其是在和同事、客户一起合作交流的场合，是在尴尬不过的事之一。汗腺发达的人，在天热的时候要做好止汗准备，上班前、上班过程中注意喷洒止汗剂、香体液。网上还有各种支招视频，比如在腋下垫上护垫等等。

夏天里德国办公室的穿衣经 360行 行行有规矩 德国女性杂志Brigitte、南德意志报、明镜周刊等媒体都专门就德国办公室里的着装规矩这一话题写过文章，参考的专家观点基本可以总结为：每个公司有自己的“家规”，如果是新入行的员工最好一开始就打听清楚；时代在变化，时装风格以及社会的接受程度也在变化；职场着装不仅代表个人审美，也是对他人尊重程度的体现。 作者: 谢菲



"今天我们提交了一份请愿书，要求立法禁止雇主强迫女性穿高跟鞋，是否视作性别歧视或性骚扰。"她在劳动部门口的台阶上说。

卫生部也正在考虑这份请愿书。

这不是日本公司头一次重新考虑职员的着装规范。 2005年，日本政府鼓励企业关掉办公楼的空调以节约用电。为此，长达数十年的男性职员必须打领带的规范慢慢改变了。

近年来，日本妇女谴责全国各类机构在处理性别歧视问题上乏力。2018年8月曝光的一个事件尤其引人注目：东京医科大学过去七年来居然一直在篡改女考生的入学成绩，故意令其落选，以限制录取的女生人数。

张平/ 苗子（法新社、路透社）