Kein Kommentar 不做评：俄导弹击中乌火车站

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日前 两枚俄军导弹击中了乌克兰东部城市克拉马托斯克（Kramatorsk）的火车站，造成至少50人死亡，约100人受伤。这些人当时在等待逃离战争的火车。
俄军炮击火车站，造成多位逃难平民死伤。欧盟和联合国表示，将带领团队回到基辅，重启办事处。此外，从6月1日起，来自乌克兰的难民将能够在德国获得医疗、德语课程和就业协助等基本福利。
乌克兰总统泽伦斯基呼吁各国向乌克兰运送更多的武器。欧盟委员会代表抵达基辅后，将加入欧盟的问卷交给泽伦斯基。德国总统施泰因迈尔在接受媒体访问时表示，俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫应该面临战争罪的审判。
制裁俄罗斯令西方国家体会到了经济脱钩俄罗斯的痛楚。而体量大得多的中国如果也被脱钩，西方国家能否承受？《法兰克福汇报》认为，不管多么痛苦，这都是必要的。《商报》则指出，假如脱钩中国，就意味着全球化进程彻底死透。
德国富足的生活，在很大程度上得益于廉价的能源进口。随着俄乌战争的爆发，廉价能源正在成为历史。德国之声记者 Henrik Böhme认为，德国必须建立新的经济模式，而向无碳经济的转型可能会是一个很不错的选项。
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