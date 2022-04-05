 Kein Kommentar 不做评：俄导弹击中乌火车站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2022

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时政风云

Kein Kommentar 不做评：俄导弹击中乌火车站

日前 两枚俄军导弹击中了乌克兰东部城市克拉马托斯克（Kramatorsk）的火车站，造成至少50人死亡，约100人受伤。这些人当时在等待逃离战争的火车。

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