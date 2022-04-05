Kein Kommentar 不做评：俄导弹击中乌火车站

评论：德国需要新的经济模式

德国富足的生活，在很大程度上得益于廉价的能源进口。随着俄乌战争的爆发，廉价能源正在成为历史。德国之声记者 Henrik Böhme认为，德国必须建立新的经济模式，而向无碳经济的转型可能会是一个很不错的选项。