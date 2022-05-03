Kanye West讚美希特勒 推文惹議再遭封號

（德國之聲中文網）備受爭議的美國音樂饒舌歌手「侃爺」坎耶‧韋斯特（Kanye West，又譯肯伊·威斯特）今年10月才因為發表一系列反猶言論被運動品牌愛迪達終止合作，週四（1日）又在一個極右翼社群平台直播中進一步發表反猶言論。

近期正式更名為「Ye」的韋斯特接受極右翼陰謀論者瓊斯（Alex Jones）的節目「資訊戰」（Infowars）採訪時表示：「我喜歡希特勒」。韋斯特還在推特上貼了一張大衛星內嵌納粹黨徽的圖片，隨即遭到推特封號。

推特新老闆馬斯克在網上證實他被封號的消息稱: 「我盡力了。儘管如此，他又一次違反煽動暴力的規定。帳號已被凍結。」

侃爺究竟說了什麼?

在「資訊戰」節目上，韋斯特全程帶著全罩黑色頭套。主持人瓊斯質疑他對希特勒和納粹的支持時，韋斯特做出了長篇大論的回答。他稱，納粹領袖希特勒有「良好」的特質。

多家美國媒體引述韋斯特在節目上的發言稱:「每個人都有能帶來貢獻的價值，特別是希特勒。」他稱希特勒發明了麥克風和高速公路，「他也做過好事」，「我們必須停止一味地詆毀納粹。」

他還在訪談中否認希特勒的納粹德國殺害了600萬猶太人，稱其「事實不正確」。在德國，此類否認大屠殺的言論是違法行為。

反猶言論遭痛批

韋斯特不久前也發表過一連串反猶言論，導致他失去巴黎世家、Gap和愛迪達等知名品牌的代言。他的反猶言論激起憤怒和不滿情緒，推特和Instagram帳號也一度被凍結。

「共和黨猶太聯盟」（RJC）週五（2日）在韋斯特作客「資訊戰」節目後發表聲明，譴責該集節目為「一個危險、偏執的仇恨猶太人的可怕糞坑」。

聲明還寫道：「鑑於他對希特勒的讚美，說肯伊·韋斯特是一個卑鄙、令人反感的偏執狂，以威脅和納粹式誹謗來攻擊猶太社群，一點都不為過。」

「共和黨猶太聯盟」呼籲先前擁護韋斯特的保守派將他視為「賤民」（pariah）。

在上「資訊戰」節目的一週前，韋斯特剛與美國前總統特朗普和白人至上主義者富恩特斯（Nick Fuentes）在特朗普位於佛羅里達州的莊園共進晚餐。

韋斯特過去多次發表爭議言論並宣揚陰謀論，曾稱奴隸制是一種選擇，並稱新冠疫苗是「野獸的印記」。

韋斯特前妻金卡戴珊曾公開他患有躁鬱症。最近的一部Netflix紀錄片《jeen-yuhs: Kanye West 三部曲》也揭露韋斯特的心理健康問題。

（法新社、德新社）

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