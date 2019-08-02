K2-18b系外行星上有生命？

（德国之声中文网）在寻找太阳系以外生命的过程中，天文学家可能向前迈出了重要一步。据《自然天文学》杂志发表的一项研究报告称，科学家们首次发现在太阳系外宜居带的一个遥远行星的大气层中有水蒸气。

这个行星便是距离地球110光年的系外行星K2-18b。一个国际研究小组表示，这是使用哈勃太空望远镜成功获得的一大发现。

"令人激动难以置信"

伦敦大学学院研究报告的共同作者奇亚拉斯（Angelos Tsiaras）说："在一个地球以外可能宜居的世界发现水，真是令人难以置信，兴奋异常。" "它使我们朝着'地球是否独一无二？'这个问题的答案迈进了一步。"

地球的那些“表亲们” “开普勒452b” 美国宇航局（NASA）在7月23日宣布，发现了“地球2.0”。这颗位于天鹅座、被命名为“开普勒452b”的行星距离地球1400光年。这是它与地球的对比图，其体积是地球的1.6倍。

地球的那些“表亲们” 第二个地球？ 目前尚且无法确认“开普勒452b”的质量与成份，不过此前研究显示，这个体积的行星很可能是像地球一样的岩石星球。您看到的是（从左至右）“开普勒22b”、“开普勒69c”、“开普勒452b”、“开普勒62f”、“开普勒186f”和地球的对比图。

地球的那些“表亲们” “表哥”家的“大太阳” “开普勒452b”围绕着一颗与太阳非常相似的恒星“开普勒452”运行。其公转周期为385天，而它与母星的距离也仅比地球与太阳的距离远5%。“开普勒452”已经有60亿年历史，比太阳还要年长15亿年。另外，它也比太阳更亮、更大一些。

地球的那些“表亲们” 或许也存在生命？ NASA的研究人员表示，考虑到“开普勒452b”已经围绕着它的“太阳”运转了60亿年，如果具备必要的条件，其上面存在生命的可能性很大，这个想法令人敬畏。

地球的那些“表亲们” 背负重大使命的开普勒空间望远镜 当地时间2009年3月6日，NASA开普勒空间望远镜发射升空，其使命是在银河系附近星系寻找可能存在生命的类地行星。迄今为止，它已经发现、确认了1030颗系外行星。

地球的那些“表亲们” 第一个发现 “开普勒-22b”是NASA于2011年12月通过开普勒空间望远镜确认的首颗位于宜居带的系外行星。它围绕一颗和太阳相似的恒星公转。

地球的那些“表亲们” “开普勒-186f” 这是在发现“开普勒452b”前被称为最像地球的行星，它也位于天鹅座，大小及其与母星的距离都与地球相似。

地球的那些“表亲们” 探索之旅20周年 NASA此次共发布了12颗位于宜居带的行星，而“开普勒452b”比以往的任何发现都更接近地球。“时间刚好：正是在20年前，人类发现了第一颗围绕普通恒星运行的系外行星（飞马座51b）。” 作者: 王凡



研究人员奇亚拉斯的同事廷纳蒂（Giovanna Tinetti）表示："我们还不能断定液态水是否在系外行星的表面。但我认为这是非常可能的。"在天体上有一个与地球上的温度非常相似的温度。

K2-18b行星可能由硅酸盐和冰组成，地壳的大部分也是硅酸盐。环绕太阳系外一颗恒星运行K2-18行星早在2015年就被美国开普勒太空望远镜发现。K2-18是狮子座中的一颗红矮星。

“宜居星球” 第二个地球？ 距离地球500光年的行星Kepler-186f围绕着母星红矮星Kepler 186运转。红矮星的能量仅有太阳能量的约4%。理论上，Kepler-186f围绕着这颗母星运转的距离适中，适合生物生存：水在那里既不会结冰也不会蒸发。不过Kepler-186f行星上是否有水的存在还是一个未解之谜。

“宜居星球” 想象图片 人们并没有Kepler-186f的照片。科学家们借助这种想象模型对它进行研究。虽然相对来说，最新发现的Kepler-438b距离地球并不那么遥远，距离地球有470光年，但是人们连它的构想图都没有。Kepler-438b围绕着一颗与太阳类似的星星运转，体积稍微比地球大一些。

“宜居星球” 寻找另外一个地球 开普勒宇宙飞船发射于2009年，目的是寻找类似地球的行星。这些行星必须位于太阳或者是恒星的适居地带，即：有着类似地球的温度，至少在理论上，生物能够存活。此外，它们必须拥有由岩石或硅酸盐或金属化合物的固体表面。

“宜居星球” 被海洋覆盖的宜居行星？ Kepler-62e的这张模型图片展示了一个显然被海洋覆盖的星球。这可能是与地球最类似的几颗行星。不过关于Kepler-62e，人们能够确定的信息不多，只知道它位于天琴座，距离地球1200光年。

“宜居星球” Kepler兄弟 Kepler-62f的半径是地球的1.4 倍，它比兄弟Kepler-62e靠近母星的距离要远。Kepler-62e的半径是地球的1.6倍。科学家相信Kepler-62f也适合生物存在。研究人员认为，这颗行星上有岩石和水。

“宜居星球” 两次日出日落 位于适居带边缘区域的Kepler 16b被认为不适合人类居住。这真是令人遗憾，因为在那里，人们每天可以欣赏到两次日出和日落。它是一颗同时围绕着两个太阳转的行星。不过问题是，Kepler 16b是一个充满岩石和气体的冰封世界。

“宜居星球” “创世之柱” 这个浓密的尘埃柱位于距离地球约7000光年的鹰状星云。哈勃太空望远镜拍摄了这幅名为“创世之柱”的照片。哈勃太空望远镜是欧洲空间局(ESA)和美国宇航局（Nasa）的合作项目。人们能够看到柱中无数明亮的星星。

“宜居星球” 清晰图像 这是“创世之柱”在光线下的样子：雾虽然更浓但是人们能够看到更多彩的画面。研究人员能够借助哈勃太空望远镜拍摄的新照片长时间地观测星图的变化。

“宜居星球” NGC 4102星系 这颗NGC 4102星系是一个低电离星系核。大约三分之一的星系可以归类为低电离星系核，他们会散发出低电离辐射。在这个星系的中心似乎存在一处恒星形成区。

“宜居星球” 星满天 这是M92星团，是银河系武仙座的一部分。在晴朗无月光的夜空人们甚至可以用肉眼看到它。这个星团拥有至少33万颗星星，其中大部分都是由氢气和氦气组成的。

“宜居星球” 一次看过1亿颗星 这张仙女座星系的原照像素足有15亿，是人类迄今为止拍摄的最清晰的星系全景图片。哈勃太空望远镜一次拍摄下了大约1亿颗星星，需要 600台高清电视屏幕才能完整呈现出这张照片。图像显示了仙女座星系中大约三分之一的结构，跨度为4万光年。 作者: Fabian Schmidt



李京慧/乐然 (法新社)