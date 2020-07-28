ITER—地球上“可控的太阳之火”

（德国之声中文网）这座核聚变反应堆位于法国南部海岸城市马赛附近。法国总统马克龙为工程的最新进展举行了“虚拟的”庆典仪式。欧委会主席冯·德莱恩、欧委会能源委员西姆森（Kadri Simson）以及韩国总统文在寅以视频方式参与庆典。



35年前东西阵营发起的合作项目



目前，该工程进入了最后一个重要阶段。9年来，工人、工程师和物理学家参与该建筑工程。而项目的计划早在35年前就已开始。1988年，ITER（国际热核聚变实验反应堆）是作为东西阵营的共同标志性项目启动的。1985年，法国总统密特朗、美国总统里根以及苏共总书记戈尔巴乔夫共同发起了这一项目。



直到今年，反应堆建筑才矗立起来。反应堆完工预计还需要4年半时间。



周二的庆典主要是一个象征性路标，彰显建筑项目所取得的进展。因为多年来，ITER一直因成本爆炸、工期延迟而受到压力。



没有放射性废料的核能



ITER项目的目标是显示：一座核聚变反应堆能在较长时间里产生足够多的热量，来维持可聚变的等离子体。这将证明，人类可以制造核聚变，并且在一段时间内予以维持。



此外，ITER还应能将所产生的能量——温度高达数亿摄氏度——安全传导出来。不过，这一能量不会用于发电。ITER目前还是一种基础研究。



工程师们暂时只想证明，这一技术在原则上适于通过氢同位素氘、氚的结合获得清洁能源，供人类使用。





未来将容纳等离子体的环形真空容器是这样一块一块安装的

核聚变代替核裂变



我们的太阳就是以这种方式产生巨大的能量。如果ITER能够成功模仿太阳，人类将实现在地球上制造一个“可控的太阳之火”的梦想——拥有取之不尽、用之不竭的能量，因为所需要的原材料等于是无限的。



然而，该项目上空也笼罩着一团乌云：批评者认为，这一实验是吞噬数百亿欧元的深坑。最初预计耗资50亿欧元，如今已经超过了4倍。此外，研发者仍在与一些实体的问题作斗争：比如，如何将热从反应堆中安全地输导出来，如何后续加入新的燃料。



大型设施是否已过时？



反对者的主要论据是，核聚变技术的开发时间太长了，无法及时扭转气候变迁。他们认为，这笔钱更应用于风能、太阳能等可再生能源以及智能传输网络上。



支持者则认为，未来无法通过分散式的可再生能源覆盖人类的全部能源需求。因此将永远需要大型发电设施。



ITER能否按期在2025年以前实现雄心勃勃的目标——引燃首批等离子体，也取决于30个项目伙伴是否继续参与。在国际研究项目中，各国通常并不提供资金，而是技术元件、研究和工程贡献。

参与ITER的除欧盟外，还有中国、印度、日本、韩国和美国和英国。欧盟承担最大部分的费用，占45.6%。其它合作方各提供9.1%。

中国于2006年正式签约加入ITER计划。中国媒体在周二的报道中称，“国际热核聚变实验堆计划承载着人类和平利用核聚变能的美好愿望”，国家领导人习近平向该计划重大工程安装启动仪式致信祝贺。中媒强调，计划实施以来，“中方始终恪守国际承诺，与国际同行齐心协力，为计划的顺利推进贡献了中国智慧和中国力量。”

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。