IT专家：数据安全法 中国有，美国也有

（德国之声中文网）美国总统特朗普发布了行政命令，在45天后禁止美国人以及美国公司与TikTok和微信进行交易往来。特朗普指责中国政府利用APP应用软件监视美国公民。德国之声新闻主播Sumi Somaskanda采访了英国诺丁汉大学计算机科学系研究员安斯加·科纳（Ansgar Koene）。他对德国之声表示，用户在使用TikTok、微信等社交媒体APP时，的确会泄露大量数据。大部分是元数据和位置数据，然而，使用其他国家社交媒体APP时，同样的数据也会被收集。

至于政府滥用所收集数据风险问题，科纳告诉德国之声，中国的确有相关立法，允许北京要求公司提供数据。不过，在美国和其他国家也有类似的法律条文。关于TikTok和微信，库纳表示，中国的问题上，关键所在并不是数据的收集和是否被提交到政府，而在于政府公信力。以下是采访全文：



德国之声：感谢您接受采访，您怎么看待这个问题？使用TikTok或微信有多安全?



科纳：TikTok或者微信，根据我们的研究来看，他们基本上和其他同类型的社交媒体应用程序没有什么不同。你需要意识到的是，当你使用这些应用程序的时会泄露很多私人数据，不仅是你上传的内容，在使用应用程序时，你的元数据、联系人，或是你的位置数据等各种各样的数据都会被暴露。TikTok在这方面没有什么不同。



德国之声：但令人担忧的是，这些信息被提供给了中国政府。我们对此知道了些什么呢？中国真的在利用这些APP监视人们并收集他们的数据吗?



科纳：根据中国的国安法，政府有权读取并要求中国企业交出数据。美国的情况也是如此。比如美国的《云法案》（Cloud Act）就允许美国安全机构从这些平台获取非美国公民的数据。所以对一个欧洲人来说，真的没有什么区别。几乎在所有国家，国家安全机构和他们的工作方式之间都有相似之处。当然，有一个问题是我们的感受，尤其是，收据数据的不是美国政府而是中国政府。如果我们从人权状况等方面来看，如果你在香港，显然中国的安全机构拿到你的数据和美国的安全机构拿到你的数据是不一样的。



总体来说，中国政府针对其平台使用权所制定的法律与其他国家的法律没有明显区别。问题的本质是，我们如何看待政府在这个问题上的行为方式？斯诺登泄密门事件上我们可以看出，全世界都对美国政府如何利用Facebook等美国平台获取数据，包括美国安全机构监听默克尔的手机表示担忧。所以，这个问题实际上是一个地缘政治问题。相对于其他政府价值观和立场，我们如何定位自己?

采访记者：Sumi Somaskanda

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