iPhone新機發表 中國市場銷售困難重重？

（德國之聲中文網）蘋果公司週二（9月12日）推出新的iPhone 15系列手機，包括新的鈦金屬外殼、更高階的芯片和進階的視頻遊戲功能。令人意外的是，這次蘋果的新款手機並沒有漲價，反映出全球手機市場的低迷，也有分析解讀可能與中國的「禁蘋令」有關。

此次新品發布活動在美國加州庫比蒂諾（Cupertino）的蘋果公司總部舉行。該公司面臨全球揮之不去的經濟不確定性，以及第3大市場中國近期擴大對iPhone的限制，還有華為新款旗艦手機的競爭。

在蘋果發布會前不久，中國官方媒體《證券時報》12日報導，華為將新款Mate 60系列智慧型手機下半年的出貨量目標提高了20%。相較之下，蘋果的新系列手機並未帶給市場任何重磅驚喜，反而在發佈會後股票收盤價下跌了1.7%。

不過，一些業內人士和分析師告訴《日經亞洲》，中國的鐵桿粉絲可能會繼續支持這家美國手機品牌；蘋果在中國面臨的更大挑戰，是iPhone 15系列缺乏引人注目的新功能，以及中國整體經濟前景黯淡。

美聯社則指出，新款iPhone的發布正值蘋果欲扭轉其銷量自去年連續3季以來的下滑趨勢。銷售萎靡不振也使蘋果股價自7月以來，累積下跌達約10%。該公司市值目前更跌破今年稍早達到的3兆美元大關。

目前，蘋果一半以上的銷售額仍依賴iPhone，但全球智慧型手機市場低迷，第2季手機出貨量從2.94億支，下滑至2.68億支。

路透社引述分析諮詢公司Counterpoint Research的數據，顯示蘋果的出貨量下降幅度，是全球主要手機製造商中最低，僅從4650萬支下降到4530萬支。

中國政府的限制

美國《華爾街日報》上週率先引述不具名消息報導，中國要求中央政府官員不得使用iPhone或其他外國品牌手機。

英國《金融時報》上週也援引中國政府機構和國有企業，包括1家核技術公司和1家醫院等6名不具名消息人士稱，他們已被告知停止使用蘋果手機。

消息一出，蘋果公司的市值在短短幾天內損失了約2000億美元。

這項禁令是中國政府在2020年有關規定的擴展。由於蘋果公司嚴格的隱私規定，使得中國的反腐敗官員難以調查嫌疑人的手機。

彭博社上週五（8日）引述國際投資銀行摩根大通說法指，蘋果股價在今年下半年不太可能跑贏大盤，因為高估值和不斷上升的中國風險，讓備受期待的產品發布黯然失色。

不過，有分析師表示，中國擴大政府和國有企業員工使用iPhone禁令的計劃，可能不會對蘋果手機的銷售產生實質性衝擊，因為先前中國政府的限制措施，亦未對消費者行為造成太大影響。

新產品缺乏亮點？

美聯社報導認為，四款iPhone 15機型在技術上並未取得任何重大躍進。但蘋果替頂級機型，即iPhone 15 Pro Max，添加了大量新功能，使其起售價比去年的版本提高了100美元，相當於漲價9%，達到了1200美元。

但其餘蘋果產品線的價格，較上一代產品保持不變，基本款iPhone 15的售價為800美元，iPhone 15 Plus售價為900美元，iPhone 15 Pro售價為1000美元。所有新型號將於9月22日在商店上市，預計週五（15日）起開始預購。

報導認為，新手機的最大變化之一，是蘋果為iPhone 15各機型及後續各代機型提供新的充電方式。該公司正在改用USB-C的接頭標準，此標準已在許多設備上廣泛使用，包括蘋果的Mac電腦和iPad。

由於歐洲監管機構計劃於2024年實施一項強制令，蘋果被迫逐步淘汰 2012年推出的閃電端口電纜。

路透社則報導，雖然蘋果避免使用人工智能（AI）一詞，但蘋果新機有嵌入機器學習等功能，而這些技術是一些新功能的驅動力。

一位蘋果高管表示，該公司使用機器學習來檢測畫面中的人物，允許用戶立即或稍後在照片應用程序中將照片變成肖像。

此外，Pro和其他iPhone 15機型，都將配備更亮的顯示屏和48兆像素的攝像頭，電池中也將採用100%可回收的鈷。蘋果表示，iPhone 15的衛星連接現在可用於呼叫路邊援助。它正在與美國汽車協會（AAA）合作，在美國推出該項新功能。

蘋果本次還展示了新款手錶，其中包括帶有雙擊功能的Series 9手錶，用戶可以在不接觸手錶的情況下用拇指和手指輕按2次，以執行接聽電話等任務。

此外，蘋果公司將在2030年實現碳中和的目標，作為此次活動的焦點，並推出新的低碳手錶。

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