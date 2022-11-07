iPhone圣诞礼物？今年有点悬！

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有人等不急拿到iPhone14 Pro或者Pro Max? 因为郑州生产厂商被封控了，产量大降，圣诞礼物有可能不能及时赶到。
苹果公司周日发布公告称，中国的新冠限制措施导致苹果在郑州的主要工厂产能降低，提醒消费者，想要拿到最新款的苹果手机将需要等更长时间。
11月23日，富士康母公司鸿海集团发表“郑州富士康群聚事件说明”，证实那里发生暴力行为。此前，网上传出郑州富士康22日夜发生严重暴动的视频。大批工人试图冲出工厂园区，当局调来大量特警。双方发生冲突。有人点燃了工厂大门，警方动用催泪弹并殴打员工。据悉有员工被抓。
据上海证券报报道，河南省的地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作。不久前，大批郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡，引发全球关注。上周，苹果公司降低了对iPhone14出货量的预测。
河南郑州富士康园区工人出逃的细节进一步曝光。中国官方媒体也没有回避相关问题，采访了各类当事人进行报道。从中可以看出，在许多人出逃的同时，经济上的刺激奖励是另外一些人留下来的原因。
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