 iPhone圣诞礼物？今年有点悬！ | 经济纵横 | DW | 11.11.2022

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经济纵横

iPhone圣诞礼物？今年有点悬！

有人等不急拿到iPhone14 Pro或者Pro Max? 因为郑州生产厂商被封控了，产量大降，圣诞礼物有可能不能及时赶到。

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