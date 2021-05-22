IPhone助苹果业务火爆  

（德国之声中文网）今年第二季度，美国高科技企业——苹果集团营销之旺尤似通常圣诞节期。总部位于美国加利福尼亚的这家企业当地时间7月27日股市收盘后宣布，4月至6月，该公司销售额同比增加36%，达814亿美元。净利润几乎翻番，为217.4亿美元（184亿欧元）。

与此前的担忧相反，受新冠大流行瘟疫影响的半导体供应瓶颈尚不明显。苹果公司是世界上最大芯片客户之一，曾预测营业额会减少30至40亿美元。公司老板库克表示，最终，情况好于预期。

库克可以满意了

来自 "全能设备 "iPhone的销售收入增长近50%，达395.7亿美元。这也是因新款iPhone12略延后推出所致。由此，这一数据明显高于分析师们的预估。

Mac也创下季度最佳记录

这家美国康采恩在华生意尤其火爆。库克解释说，不仅是iPhone，Mac、可穿戴设备和服务方面也创下季度最佳记录，销售额增长58%，达147.6亿美元。一大原因是，客户喜欢将iPhone和Apple Watch结合起来。他说，多个季度以来，苹果始终在扩大其各种订单服务，如苹果电视+或保险服务。与此同时，越来越多的客户利用此类服务。库克说，该公司目前在其各种平台上拥有7亿付费用户，上一季度的6.6亿又有增加。

（德新社）

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