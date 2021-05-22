IPhone助苹果业务火爆  

中国市场对昂贵的5G手机的巨大需求，让苹果获滚滚财源。
（德国之声中文网）今年第二季度，美国高科技企业——苹果集团营销之旺尤似通常圣诞节期。总部位于美国加利福尼亚的这家企业当地时间7月27日股市收盘后宣布，4月至6月，该公司销售额同比增加36%，达814亿美元。净利润几乎翻番，为217.4亿美元（184亿欧元）。
与此前的担忧相反，受新冠大流行瘟疫影响的半导体供应瓶颈尚不明显。苹果公司是世界上最大芯片客户之一，曾预测营业额会减少30至40亿美元。公司老板库克表示，最终，情况好于预期。
来自 "全能设备 "iPhone的销售收入增长近50%，达395.7亿美元。这也是因新款iPhone12略延后推出所致。由此，这一数据明显高于分析师们的预估。
这家美国康采恩在华生意尤其火爆。库克解释说，不仅是iPhone，Mac、可穿戴设备和服务方面也创下季度最佳记录，销售额增长58%，达147.6亿美元。一大原因是，客户喜欢将iPhone和Apple Watch结合起来。他说，多个季度以来，苹果始终在扩大其各种订单服务，如苹果电视+或保险服务。与此同时，越来越多的客户利用此类服务。库克说，该公司目前在其各种平台上拥有7亿付费用户，上一季度的6.6亿又有增加。
（德新社）
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多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。
苹果公司上周将一款能够帮助香港示威者躲避警察追捕的App下架，被指向中国政府低头。争议风波尚未平息，总裁库克访问北京，与中国国家市场监督管理总局局长会面，更是引起关注。