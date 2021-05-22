 IPhone助苹果业务火爆   | 经济纵横 | DW | 01.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

IPhone助苹果业务火爆  

中国市场对昂贵的5G手机的巨大需求，让苹果获滚滚财源。 

上海的一家苹果专卖店 

上海的一家苹果专卖店 

（德国之声中文网）今年第二季度，美国高科技企业——苹果集团营销之旺尤似通常圣诞节期。总部位于美国加利福尼亚的这家企业当地时间7月27日股市收盘后宣布，4月至6月，该公司销售额同比增加36%，达814亿美元。净利润几乎翻番，为217.4亿美元（184亿欧元）。 

  

与此前的担忧相反，受新冠大流行瘟疫影响的半导体供应瓶颈尚不明显。苹果公司是世界上最大芯片客户之一，曾预测营业额会减少30至40亿美元。公司老板库克表示，最终，情况好于预期。 

  

库克可以满意了 

库克可以满意了 

来自 "全能设备 "iPhone的销售收入增长近50%，达395.7亿美元。这也是因新款iPhone12略延后推出所致。由此，这一数据明显高于分析师们的预估。 

 

Mac也创下季度最佳记录  

  

这家美国康采恩在华生意尤其火爆。库克解释说，不仅是iPhone，Mac、可穿戴设备和服务方面也创下季度最佳记录，销售额增长58%，达147.6亿美元。一大原因是，客户喜欢将iPhone和Apple Watch结合起来。他说，多个季度以来，苹果始终在扩大其各种订单服务，如苹果电视+或保险服务。与此同时，越来越多的客户利用此类服务。库克说，该公司目前在其各种平台上拥有7亿付费用户，上一季度的6.6亿又有增加。   

 

（德新社） 

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

DW.COM

谷歌、苹果、亚马逊“好日子”到头 G20推动全球税率改革

多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。  

苹果在德大举投资 设欧洲硅设计中心

苹果公司宣布，未来三年内将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲硅设计中心。  

香港地图App风波后 苹果总裁访华会官员

苹果公司上周将一款能够帮助香港示威者躲避警察追捕的App下架，被指向中国政府低头。争议风波尚未平息，总裁库克访问北京，与中国国家市场监督管理总局局长会面，更是引起关注。  

苹果被指“向北京折腰” 库克称“为保护用户”

苹果公司被卷进香港示威风波。在被中国官方严厉抨击后，苹果下架了一款可以用来追踪警察动向的App。因为删除该App，这家美企被指向北京低头。而苹果CEO库克在一封致员工信件中对此举做出解释。  

全球最值钱公司！ 蘋果市值突破兩万亿美元大關

這家iphone製造商自從三月以來股價一路上漲，有一說是由於消費者購買他們的產品為了與親友保持聯繫。然而，蘋果只是美國首家，而非全球首家達到兩万亿美元里程碑的公司。  

相关内容

18.2.2016 *** --FILE--Pedestrians walk past the Apple Store on the Nanjing Road shopping street in Shanghai, China, 18 February 2016. A Chinese intellectual property bureau is ordering Apple Inc. to halt the sales of its iconic iPhone 6 and iPhone 6 Plus smartphones in the country, after ruling that the company infringed the patent right of a little-known local device maker. Beijing Intellectual Property Office ruled that the Cupertino, California-based Apple and its Chinese distributor Zhongfu Telecom infringed the patent of Shenzhen-based Baili, which is suing Apple for copying the exterior design of its 100C cellphone, according to a post on the bureau°Øs website in May. °_Apple's iPhone 6 and iPhone 6 Plus have minor differences from Baili°Øs 100C. The differences are so tiny that the average customer could not notice. So, this case falls into the patent rights protection category,°± the ruling said. Apple has appealed against the ruling in the Beijing Intellectual Property Court. A company spokesperson says there is no comment on ongoing litigation. A person who answered the phone at Zhongfu Telecom says she is not authorized to comment and declined to transfer the call. Copyright: picture-alliance/dpa

德语媒体：让步的苹果与衰老的中国 22.05.2021

《南德意志报》评论称，声称重视隐私保护的苹果，在中国市场的巨大利益面前仍做出了退让。《法兰克福汇报》指出，人口结构的老化将危及中国的进一步崛起。

Customers gather outside an Apple store before the release of iPhone 5 in Munich early September 21, 2012. Apple Inc's iPhone 5 hit stores around the globe on Friday, with fans snapping up the device that is expected to fuel a huge holiday quarter for the consumer giant. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: BUSINESS TELECOMS)

苹果在德大举投资 设欧洲硅设计中心 10.03.2021

苹果公司宣布，未来三年内将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲硅设计中心。

16.10.2020 Foxconn debuts MIH, its software and hardware open platform for electric vehicles (EV) on October 16, 2020.

台湾如何在电动车产业中找到优势？ 17.03.2021

苹果iPhone的代工制造大厂丶鸿海董事长刘扬伟周二表示，面对将大幅度成长的电动车产业，「我们必须要准备好。」

广告

忘掉特斯拉吧！太阳能电动车来了

这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  