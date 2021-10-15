 IPCC发布2022年气候报告 | 科技环境 | DW | 06.03.2022

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科技环境

IPCC发布2022年气候报告

IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）最新报告再次勾画了人类所面临的气候灾难。研究者指出，如果再不付诸行动，人类赖以生存的环境将走上一条不归之路。

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