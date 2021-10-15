IPCC发布2022年气候报告

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IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）最新报告再次勾画了人类所面临的气候灾难。研究者指出，如果再不付诸行动，人类赖以生存的环境将走上一条不归之路。
暴雨、热浪、海平面上升：联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在其最新报告中再度发出对全球变暖后果的紧急警报，要求立即大幅减少温室气体排放。
对于联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）8月9日公布的迄今最令人震惊的报告，堪培拉政府总理莫里森 (Scott Morrison) 回应称，应对气候变化，澳大利亚已做得“足够”多。
气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
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