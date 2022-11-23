 IPAC议员团访台湾“我们不是反华组织” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2022

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时政风云

IPAC议员团访台湾“我们不是反华组织”

中共二十大后再次明确要“解决台湾问题”后不久，国际政治组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）到访台湾，又一次在议会党派的层面上声援台湾。其发出的讯息是：我们不是反华组织，但也会坚决协助捍卫台湾民主。

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