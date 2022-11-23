IPAC议员团访台湾“我们不是反华组织”

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中共二十大后再次明确要“解决台湾问题”后不久，国际政治组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）到访台湾，又一次在议会党派的层面上声援台湾。其发出的讯息是：我们不是反华组织，但也会坚决协助捍卫台湾民主。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
尽管面对国际压力和国内的不满，习近平预计在二十大上连任中共最高领导。他对自身权力和国家实力的自信对于西方意味着什么？德国之声电视连线欧洲议会中国小组主席、绿党议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer），请他谈对此的看法。
继本月初“友台小组”访台后，德国联邦议院“人权委员会”代表团周日抵台。率领代表团的自民党议员海特表示，中国的威胁姿态不应妨碍他们访问和支持与德国有共同民主自由价值观的台湾。
儘管北京抗議，德國國會議員訪團週二（10月25日）仍重申對台支持。多名議員提到，德國總理肖爾茲若訪華應談及人權問題。有議員也批評，德國應減少對華經濟依賴，若讓中資入股漢堡港將是「錯誤的決定」。
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