IPAC议员团访台湾“我们不是反华组织”

德语媒体：德国需要对华战略

习近平治下的中国已经不再是过去四十年实行改革开放的中国，而已经是对内实行高压，对外炫耀武力的世界第二大经济体。在这种背景下，德国总理肖尔茨今天开始的中国之行，自然也在德国国内引起了激烈的讨论。