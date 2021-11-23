IOC委员驳斥指控 欧盟为彭帅发声

(德国之声中文网) 国际奥委会 (IOC)的高级委员庞德 (Dick Pound)周二 (11月30日) 在接受路透社电话访问时，否认该组织为了避免激怒准备主办2022北京冬奥的中国，而替中国网球运动员彭帅的安全提供担保。

彭帅是前女子网球双打世界第一的球员，在她上个月於社交媒体上发布消息称中国前副总理张高丽对她进行了性侵犯后，过去三周她的安危成为国际社会关注的问题。

11月21日，国际奥委会主席巴赫 (Thomas Bach) 与彭帅进行了30分钟的视频通话，国际奥委会称彭帅说自己很安全，与家人和朋友在一起。但人权观察说，国际奥委会的兴趣似乎是保持奥运会的正常进行，而不是运动员的福利。不过，庞德坚决否认这一说法。

庞德在接受路透社的电话采访时说：「这完全是一派胡言......人们普遍关心她可能发生了什么，但也可能什麽都没有发生。因此，国际奥委会所做的是非常低调地将一个聚集国际奥委会的主席丶运动员委员会主席丶以及国际奥委会在中国的一名高级成员，并与彭帅取得了联系，她很乐意参加通话。」

庞德重申，从国际奥委会的角度来看，在通话结束後，他们的集体结论是彭帅看起来还好，没有受到胁迫，而那就是他们想知道的。他说：「现在其他人都在说『你应该已经解决彭帅做出的性骚扰指控。』但在一个30分钟的通话中有可能达成吗？无论你在哪个国家，这些事情都需要很长时间才能解决。」

庞德说，国际奥委会主席巴赫计划在2022年1月抵达北京时再次与彭帅会面，他还认为国际奥委会的批评者似乎只是在未能联系到彭帅本人后才对视频通话表示关切。

庞德说：「在那次（通话）之后，国际社会的态度似乎发生了变化。所有无法与她取得联系的支持者都说国际奥委会搞砸了，以及『这都是中国人策划的』。这是一位三届奥运选手，所以奥运大家庭当然为她担心。我的猜测是，中国政府明白这可能是一个真正的烫手山芋，所以他们似乎并没有干涉通话或做出类似的事。」

欧盟呼吁北京证明彭帅安危

同日，欧盟敦促中国提供与彭帅安危相关的证据。这是国际社会对这位中国运动员命运的最新关注，因为她指控一名前中国高官进行性侵犯。欧盟在一份声明中说：「欧盟加入国际社会的行列，呼吁中国政府保证彭帅是自由的，且没有受到威胁。欧盟也要求中国政府提供可核实的证据，证明彭帅的安全丶健康和下落。」

欧盟还同时敦促中国当局对彭帅做出的性侵指控进行「全面丶公正和透明的调查」。此外，欧盟也同意国际女子网球协会近日表达的看法，那就是国际奥委会声称彭帅一切安好的说法，并未减轻外界对於她安危的担忧。欧盟的发言人说：「她最近的公开露面并没有缓解外界对她的安全和自由的担忧。」

欧盟也重申强烈反对强迫失踪和任意拘留，特别是透过指定地点监视居住的手段，並呼吁中国遵守国家和国际法规定的人权义务。

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(路透社、法新社)