IOC主席再赞北京冬奥 强调奥运中立

（德国之声中文网）在北京冬奥开幕前一天，国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）再次为奥林匹克运动的政治中立性进行了辩护。

巴赫周四（2月3日）在北京举行的国际奥委会（IOC）139次全会上讲话时表示，过去几年中，他看到"体育日益政治化的乌云在地平线上升起"，同时，过往的"抵制幽灵"也再次"露出了丑陋的面目"。

巴赫称，国际奥委会对此做出了反应，呼吁联合国、20国集团和各国政治家尊重奥林匹克中立原则。"只有在摒弃所有分歧和政治矛盾的前提下，奥运会才能履行其搭建桥梁的任务，才能将丰富多元的全人类团结在一起。"

将于周五（2月4日）开幕的冬季奥运会，因东道主中国的人权记录备受争议。美国、英国、澳大利亚等多个国家宣布外交抵制北京冬奥。德国总理肖尔茨、主管体育的内政部长费泽尔和外交部长贝尔博克也都不会出席冬奥会。

巴赫表示，在国际奥委会的努力下，北京冬奥免于遭到体育抵制。"克服了巨大不确定性的所有运动员终得以实现他们的梦想，在北京竞技。"他说，此次冬奥有望成为和平与团结的象征。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 铁杆支持者：俄罗斯总统普京 普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 联合国秘书长古特雷斯：奥运促和平 根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 世界卫生组织总干事谭德塞 同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 托卡耶夫等多位独联体国家领导人 除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 巴基斯坦总理等数位亚太国家政要 根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 波兰总统杜达等欧洲国家领导人 在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 南美的阿根廷和厄瓜多尔 南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 中东地区的多位元首和王室 埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。



"冰雪运动新时代"

同一天，巴赫还在冬奥会刊上撰文称，北京2022年冬奥会将"开启冬季运动的新时代"。巴赫指出，"超过三亿中国人参与冰雪运动。如今，中国已经成为冬季运动大国，这将从此改变冰雪运动的全球格局。"

中国是一个缺乏冬季运动传统的国家，因自然条件所限，滑雪及冰上运动在大众中也并不普及。但官方一直强调，举办冬奥会将带动3亿国民参与冰雪运动。巴赫则附和称这一目标已经实现。他还写道："广泛的体育参与可以极大促进公众健康和福祉。冬奥会和冬残奥会也为张家口和延庆人民带来了实实在在的社会和经济效益，创造了就业机会，促进了当地旅游和商业发展。"

作为国际奥委会主席，巴赫1月22日就已抵达北京，开始一系列公开行程，并于上周同中国领导人习近平会面。他在2月1日接受新华社时表示，北京冬奥会最终如期举办，尤其是在当前奥密克戎毒株在世界蔓延的情况下，再次彰显了中国的决心和高效。"我们看到了中国应对疫情的决心，以及中国在防疫方面取得的成功。"他认为冬奥各项筹办工作均非常出色，包括场馆建设和可持续性利用。

冬奥会露天赛事的举办地是北京的延庆和距离北京200多公里的张家口崇礼地区。这里属于中国最干旱的地区之一，冬季降水很少。延庆赛场完全依赖人工造雪。因此一些人士质疑此次冬奥对当地生态环境、资源造成不利影响。

观看视频 02:00 北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

（法新社、德国体育新闻社）

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