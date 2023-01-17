IMF：2023年世界经济不会衰退 中印贡献最大

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）周二（1月31日）更新了"世界经济展望"报告，将今年的全球经济增速上调为2.9%，上调幅度为0.2%。同时，该组织对中国2023年的经济增长预期从4.4%提升至5.2%。高于这个增长预期的国家只有印度（6.1%）。

IMF首席经济学家古兰沙（Pierre-Olivier Gourinchas）在新加坡的新闻会上表示，印度与中国一起将占到2023年全球经济增长的一半，而美国和欧元区加起来只占到十分之一。他说，中国的重新开放将促进经济活动，但这发生在全球经济放缓的背景下。

IMF的报告重复了这一结论，报告写道，中国2022年爆发的新冠疫情严重阻碍了经济活动，而最近的重新开放则为经济超预期复苏铺平了道路。不过，与2022年的预测值（3.4%）相比，2023年全球经济增长继续放缓至2.9%，但情形有向好趋势。



古兰沙说，IMF不再预期全球GDP在今年出现萎缩，"我们正在离开全球衰退警戒线"。但目前存在的风险是各国央行为打击通胀而升息以及俄乌战争给全球经济带来重创，而中国的新冠疫情是否得到控制也是风险因素之一。

2022年经济回顾 新冠被抛之脑后？ 两年新冠大流行后，2022年初，西方经济界对未来有了更多憧憬，预测供应链将自我修复，居家工作的员工会继续保持生产力，更多人会出门购物、用餐和旅行。人们做好了将新冠抛之脑后开始新生活的准备。但现实却有很多意外。

2022年经济回顾 俄罗斯入侵乌克兰 二月下旬，俄罗斯大举入侵乌克兰。西方国家继而对俄罗斯采取大规模制裁，在俄西方企业不得不决定去留。包括麦当劳、各种奢侈品品牌在内的许多公司。甚至一些石油公司都离开了俄罗斯。但是，尽管受到制裁，俄罗斯仍继续通过石油和天然气出口获得了数十亿美元的收入。

2022年经济回顾 能源、能源、能源！ 随着俄罗斯减少对欧洲的天然气供应，能源价格陡升，北溪1号也停止了运行。在整整一代人的时间里，欧洲人第一次意识到缺少能源会意味着什么。政府要求公民和企业减少用电、用气或用热水。在严重依赖廉价俄罗斯天然气的德国，人们开始讨论去工业化问题。

2022年经济回顾 马斯克买下推特 4月，马斯克宣布成为推特最大的股东，几周后又称将完全收购这家社交媒体公司。之后，他曾试图放弃收购，因此卷入指控和诉讼案。最后，马斯克于10月底以440亿美元的交易额完成了对推特的收购，并在几天之内解雇了大约一半员工。许多高级雇员被辞退。这难道就是马斯克著名的“创造性的破坏”？

2022年经济回顾 通货膨胀加剧 随着能源价格不断上涨，美国、英国和欧洲的通货膨胀率达到了几十年来的最高点，食品等商品、运输及船运价格都急剧攀升。各中央银行提高了利率，但这并不足以抑制通货膨胀。股票表现不佳，储蓄贬值。商品越来越昂贵，餐馆也一再推出新的价目表。

2022年经济回顾 保时捷上市 大众汽车和保时捷决定分道扬镳。保时捷登陆德国法兰克福证券交易所，IPO带来了数十亿美元的收入。大众汽车和保时捷创始人家族仍是保时捷最大的股东。两家公司都表示，他们需要自主权和资金来大力投资电动车技术、自动驾驶、软件和电池开发，以保持竞争力。

2022年经济回顾 中国面临多重压力 中国的新冠政策导致长时间不断封城，对制造业产生了很大影响。该国的房地产市场受到更多的监管，新房销售下降，许多地方的开发商停工。12月初突然放开后，市场虽然表现出期待，但因为感染者众多给经济带来新的压力。这些会不会引爆下一个大的经济危机？

2022年经济回顾 加密货币危机 对于加密货币来说，这并不是一个好年份。比特币的价格下降了65%以上，在萨尔瓦多，有人呼吁取消将比特币作为官方货币。更具戏剧性的是，稳定币Terra5月崩溃解体。11月，主要的加密货币交易所FTX申请破产，波及大约一百万名债权人。许多人担心投资者可能会被吓跑，从而毁掉整个加密货币行业。

2022年经济回顾 美国高科技企业裁员潮 在推特宣布大规模裁员后，脸书和WhatsApp的所有者Meta宣布解雇1.1万人，约占其团队的13%。早些时候，该公司就取消了员工的免费晚餐和干洗服务。Snap宣布重组并解雇了20%的员工。

2022年经济回顾 乐观展望2023 毫无疑问，过去的一年是黯淡的一年。乌克兰的战争仍在继续，其他危机也远未结束。然而，有危机的地方也有创新。新的科技和医疗技术，快步走向绿色能源，更有社区意识的新的社交媒体平台给人们带来了新的希望和期待。



俄罗斯、欧盟与英国

报告还写道，在制裁以及其它不利因素影响下，俄罗斯经济表现出比预期更强的韧性，预测今年俄罗斯的经济增长为0.3%，而在去年10月时，IMF曾做出下降2.3%的预测。俄罗斯的经济总量在2022年下降了2.2%。

根据现有数据，德国和意大利等欧洲国家，今年不会出现经济萎缩，欧元区的整体经济虽然受到俄乌战争影响，但表现出顽强的韧性。

英国的情况则不是这样，IMF预计英国今年经济总量将下降0.6%，从而向下修正了0.3%。英国也是发达国家中今年唯一被预测出现经济负增长的国家。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

(综合报道)

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