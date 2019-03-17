IMF预测经济增长：全球降 中国升

（德国之声中文网）周二（4月9日）在华盛顿发表的一份景气报告中，国际货币基金组织（IMF）下调了对全球经济增长的预测值：根据该组织的预估，今年，世界经济将只增长3.3%，比该组织今年1月的预测值降低了0.2%。报告同时将2020年的增速预期由3.7%调低至3.6%。

该组织认为，下调的主要原因包括贸易争端、货币紧缩以及投资增长乏力。

值得关注的是，按照这项预测，中国2019年的增长幅度为6.3%， 2020年为6.1%，由此，国际货币基金组织对中国2019年的经济增长预期同今年1月相比向上作了0.1%的修正。报告认为，中国政府的减税等财政政策等有助于刺激增长。

国际货币基金组织还预测，美国2019年的增长速度为2.3%，2020年是1.9%；日本分别为1.0%和0.5%；欧元区分别为1.3%和1.5%；印度分别为7.3%和7.5%；俄罗斯分别为1.6%和1.7%。

报告指出，尽管2019年初全球经济增长疲软，但预计下半年增速将会回升。在这一预期下，2020年全球经济增长预计将恢复到3.6%。

该组织列举的构成经济发展最大负面因素包括，悬而未决的贸易争端和发生英国无序脱欧的风险。

此外，国际货币基金组织还将德国经济增长放缓列为重要因素。有关德国，该组织预计，今年国内生产总值将仅增长0.8%，比今年一月的预测值明显减少了0.5个百分点。该组织的这一新的德国预估值与德国五大经济研究所的估计全然一致。上周，这5个经济研究机构也作出了德国今年0.8%的经济增长预测值。

凝炼/李鱼/洪沙（法新社等）