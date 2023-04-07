IMF预测今年全球增长2.8%， 英德呈负增长

（德国之声中文网）本周二（4月11日）国际货币基金组织（IMF）与世界银行在华盛顿举行了春季会议。 IMF周二发布的《世界经济展望》报告以「坎坷的复苏」为标题提到：「在金融部门动荡、通货膨胀高位运行、俄乌战争冲击持续以及新冠疫情进入第三年的影响下，未来前景再次充满了不确定性」。

IMF表示，2023年的全球金融动荡可能限制经济增长。该组织首席经济学家古兰沙（Pierre-Olivier Gourinchas）在周二的新闻发布会上说：「已经出现了与金融稳定有关的严重下行风险」。不过该组织也预测，尽管存在波动，但大多数国家今年将能夠避免衰退。

报告指出，放缓也可能反映了一些更为不利的因素：包括疫情带给经济的长期创伤；结构性改革步伐放慢；地缘经济割裂引发了更多的贸易矛盾；直接投资减少；全球分裂为不同的「集团」进而导致开展创新和采用技术的速度放慢等。

预测内容是什么？

该份报告预测，2023年全球经济增速将从2022年的3.4%下滑至2.8%，接着在2024年稍微回升至3.0%。其中，IMF本次对2023年和2024年的预测都比该组织在今年一月份公布的预测数据下降了0.1个百分点，原因是一些大型经济体的表现较弱，以及预期货币紧缩作为对通货膨胀的反应。

IMF首席经济学家古兰沙

古兰沙在报告序言中提到全球中期增长将总体放缓。他指出，这种下降在一定程度上是因为中国、韩国等一些过去快速增长的经济体增长的放缓。就在上周，IMF总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在一次演讲也曾提到，未来5年的世界经济增长可能会保持在大约 3%，这是自 1990 年代以来的最低中期增长预测。

尽管如此，最新的《世界经济展望》报告仍带来了一些好消息，报告提到：尽管下降速度比最初预期的要慢，但全球通胀率将从2022年的8.7%降至今年的 7.0%和2024年的4.9%，但「在大多数情况下，通胀不太可能在2025年之前恢复至目标水平」。同时也指出：许多新兴市场和发展中经济体已处于强劲增长之中，其增速（按第四季度同比计算）将从2022年的2.8%大幅升至今年的 4.5%。

例如中国经济2023年预测增速为5.2%，2024年为4.5%。报告提到，由于中国在全球出口占有重要份量，中国经济在疫情之后的重新开放和增长可能会产生积极的溢出效应。不过报告同时指出，持续疲软的房地产市场也可能会对中国的经济发展造成影响。

德国企业外移

另一方面，报告提到经济放缓主要集中在发达经济体，尤其是欧元区和英国。IMF预计今年欧元区的增速将降至0.7%。其中，德国作为欧盟经济的领头羊，德国联邦政府预测2023年增长率约为0.2%，但IMF对德国2023年的预测却是负增长（-0.1%），到2024年才有望回升至1.1%。

近日一项德国工商总会（DIHK）的调查也显示出一个对于德国经济不利的趋势：因成本原因离开本国市场的德国公司比过去15年的任何时候都多，有高达32%的德国境外投资的目的是为了节约成本。造成此现象的原因除了外国（如中国、美国）补贴的吸引，德国本身的高能源价格、官僚主义以及税收负担都让德国企业在选址时更加偏向外国而非本国。

德国工商总会主席万斯勒本（Martin Wansleben）认为这是一个警讯，他强调政治家们必须在许多问题上确定正确的方向，特别是在税收政策方面。

对银行倒闭潮的分析

谈到前几周美国和瑞士的银行所经历的危机，IMF在报告中表示，这也是过去它们一再警告关于大幅收紧政策对金融部门产生的副作用。所幸由于政策的迅速反应，已经有效遏制了危机的蔓延，此前的危机正好也提醒银行更加谨慎地开展业务。

古兰沙提醒，这个时期的经济增速持续处于历史低位、金融风险有所上升，但通胀形势尚未彻底转危为安。他呼吁政策制定者沉稳应对，「只要金融体系像现在这样保持基本稳定，货币政策就应坚持以降低通胀为重心」。

耶伦：前景乐观

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）周二在美国财政部举行的新闻发布会称，她对前景持乐观态度，因为许多经济体都表现出了复原力，她的预期与IMF最新的报告形成了鲜明对比。耶伦指出：「我不会过分地对全球经济持否定态度，……，我认为前景是相当光明的。」

耶伦也将参与本周IMF和世界银行的春季会议，她提到在本次会议中的优先关注事项包括加强全球经济、发展多边开发银行、对乌克兰提供支持等。

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（综合报导）

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