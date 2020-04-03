IMF预测今年会出现严重全球性经济衰退

（德国之声中文网）国际货币基金组织(IMF)在新公布的世界经济展望中预测，同去年相比，今年全球GDP将减少约3个百分点。
这当中包括德国在内的工业发达国家受到的冲击最大。预计德国今年GDP将下滑7%。
以西班牙和法国为代表的欧洲其它国家情况可能会更严重。而意大利的GDP同去年相比可能会减少9.1%。欧元区经济下滑7.5个百分点。而今年1月，国际货币基金组织还曾预测，今年欧元区经济有望实现1.3%的增长。
国际货币基金组织分析认为，今年新兴国家GDP平均也会减少1%。
国际货币基金组织认为，如果今年下半年疫情可以广泛得到控制，经济生活重返常态，那么明年世界经济将得到明显恢复。全球经济有望实现5.8%的增长，欧元区GDP也有望增长4.7%。
国际货币基金组织指出，现在很多国家的感染病例增数都在减少，各国在疫苗研究的问题上“充满希望”，大量国家推出了大量的经济救助措施。同上世纪30年代的经济大萧条相比，全球的多边网络可以给受重创的国家提供很多帮助。
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线上娱乐一枝独秀
在新冠病毒疫情的影响下，中国的文化传媒行业正在经历“冰火两重天”。一边是哀鸿遍野的影视类、院线类上市公司，一边是数钱数到手抽筋的长视频、游戏、直播、社交软件等“宅经济”。据报道，腾讯《王者荣耀》单日营收20亿元人民币，爱奇艺月活突破5.9亿人，B站股价涨幅超24%。
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欧美看Netflix
当疫情的战火延烧到欧美之后，宅在家对于很多人来说成了躲避病毒的最好方式。在Netflix上追剧看片也自然而然地成为一种打法时间的好方法。
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除菌洗碗机走俏中国
洗碗机原本在中国的普及率并不算高，但是随着这次疫情的爆发，特别是在中国的大城市，很多消费者的健康意识得到进一步提升。空气净化器、除菌洗碗机、除菌洗衣机、洗手机、消毒柜、净水器、蒸汽拖把等与健康生活相关的小家电产品在疫情期间迎来销售的黄金增长期。
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在客厅挥汗如雨
担心在健身房染上病毒？健身类初创公司Peloton Interactive提供多种线上健身课程和线上健身指导。健身狂人们在自家的客厅就可以挥汗如雨保持身材了。
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比纸牌屋更刺激划船机购买增长率
据京东消费大数据显示，今年春节期间，京东平台拉力器成交额同比增长109%，跳绳成交额同比增长56%，划船机成交额同比增长134%。2月上旬，京东自营的瑜伽垫成交额同比增长近6倍。
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疫情催生亿万富翁
美国制药商Moderna Inc.宣布已经交付首批新冠病毒疫苗，研究人员将进行第一批人体试验。这一消息令公司股票直线上涨，CEO Stephane Bancel（右）也一下子挤入亿万富翁的行列。马来西亚华商林伟才（左）掌舵的Top Glove Corporation公司是世界上最大的橡胶手套生产商。新冠病毒疫情也把林伟才送入亿万富翁俱乐部。
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在家办公
美国视频通讯初创公司Zoom的股票今年2月以来上涨了近50%。由于疫情，很多人不得不在家办公，这样一来对能够提供视频会议的软件和应用程序的需求量也自然增加了很多。今年年初以来，Zoom公司已经新增客户220万。
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在线购物爆发式增长
中国的疫情在春节期间爆发，很多人宅在家中，几乎所有的购物环节都在网上进行。有数据显示，今年2月初，京东到家日活突破100万，盒马、叮咚买菜突破40万。
作者: Ashutosh Pandey, Thomas Kohlmann