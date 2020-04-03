IMF预测今年会出现严重全球性经济衰退

（德国之声中文网）国际货币基金组织(IMF)在新公布的世界经济展望中预测，同去年相比，今年全球GDP将减少约3个百分点。

这当中包括德国在内的工业发达国家受到的冲击最大。预计德国今年GDP将下滑7%。

以西班牙和法国为代表的欧洲其它国家情况可能会更严重。而意大利的GDP同去年相比可能会减少9.1%。欧元区经济下滑7.5个百分点。而今年1月，国际货币基金组织还曾预测，今年欧元区经济有望实现1.3%的增长。

国际货币基金组织分析认为，今年新兴国家GDP平均也会减少1%。

国际货币基金组织认为，如果今年下半年疫情可以广泛得到控制，经济生活重返常态，那么明年世界经济将得到明显恢复。全球经济有望实现5.8%的增长，欧元区GDP也有望增长4.7%。

国际货币基金组织指出，现在很多国家的感染病例增数都在减少，各国在疫苗研究的问题上“充满希望”，大量国家推出了大量的经济救助措施。同上世纪30年代的经济大萧条相比，全球的多边网络可以给受重创的国家提供很多帮助。