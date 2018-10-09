IMF：贸易战让中国输得更惨

(德国之声中文网) 国际货币基金组织(IMF)周二(10月9日)发布的世界经济前景分析报告指出，如果贸易战进一步升级，中美两国2019年的经济增长都会受到不利影响，其中中国蒙受的损失将更大。同时，全球经济也将受到冲击。IMF根据当前已经开征的关税进行了测算，并由此将今明两年的全球经济增长预期从3.9%略微调低至3.7%。英国退欧、美国加息也对全球经济形成了不利影响。

目前，美国已经对大约一半的中国对美出口产品出台了加征关税措施。特朗普总统已经威胁称，要对全部中国商品都加征关税；根据IMF的估算，在这种局面下，美国2019年的GDP将会因此损失0.9%，而中国的经济增长则将损失1.6个百分点。国际货币基金组织同时也指出，测算使用的经济学模型并不十分精确，与最终的实际结果可能有偏差。

IMF本周正在印度尼西亚召开年会

在全球层面上，关税壁垒会对市场信心造成不利影响，股市将出现波动。根据IMF的测算模型，如果中美双方都对对方的全部产品加征关税，全球经济增长将在2020年损失0.8个百分点，而长期的损失则大约为0.4个百分点。而目前已经出台的关税措施，则会让中美两国2019年的经济增长各损失0.2个百分点。

IMF预计，在当前的条件下，2018年全年，中国经济增长率将会在6.6%左右，略低于2017年的6.9%。而到了2019年，增长率将会进一步放缓到6.2%。除了外部需求降温，中国国内加强金融监管也会对经济增长造成不利影响。从中期来看，随着中国向可持续增长模式的转型，中国的经济增长率将会逐步下落到5.6%。中国当局在此期间需要努力降低金融风险，并致力于环境治理。

欧盟是赢家？

大约三个星期前，德国慕尼黑大学的莱布尼茨经济学研究所(ifo)也就中美贸易战经济影响进行过预测。该机构指出，特朗普总统在今年九月份对第二批2000亿美元中国商品加征关税的措施，会导致中国经济增长率再损失0.1到0.2个百分点；如果华盛顿方面在明年初将这批关税的税率从10%上调到25%，中国经济增长率的损失将会扩大到0.3~0.5个百分点。研究所外贸团队负责人费尔伯麦尔(Gabriel Felbermayr)指出，相对中国6.5%左右的全年增长率，这点损失尚在可承受的范围内，"中国在过去几年间采取了措施，努力从出口导向型模式转型，现在这一努力就能体现出成效。但是，中美贸易战显著增加了全球经济的风险。" 费尔伯麦尔认为，美元将面临巨大的升值压力，许多新兴发展中国家将会受到冲击。同时，一些高负债的中国企业也会面临更大的压力。

费尔伯麦尔还表示，这场贸易战会让欧洲取得更有利的战略地位。"如果中国在世贸组织框架内作出一些让步，那么欧洲就能获得重大利益。具有竞争力的德国工业的获利程度将会显著超过美国。而且，特朗普向全部贸易伙伴开火的时代已经过去了。只要美中之间的贸易战继续升级，欧洲的地位就相对安全。"他解释说，在华美企、在美华企受贸易战的冲击相对更大，因此欧洲产品就能趁机抢占更高的市场份额。当然，像西门子这样的跨国企业在中国、美国也有生产基地，其业务也会受到贸易战的不小冲击。

诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨

中国笑到最后？

诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)则在今年8月于多家媒体撰写客席评论，认为从长远来看，贸易战的最终输家将会是美国。他认为，美国政府的财政储备太少，而人民币一旦贬值，美国加征关税的效果就会部分被抵消，同时中国对其他国家的竞争力还会上升；同时，美国对中国发动贸易战，也正好为中国从出口导向型转变为内需拉动型经济提供了外部推动力，鉴于中国政府对经济本来就具有更强的操控能力，"因此美国的所作所为，正是帮助中国做它本来想要做的事情。"

斯蒂格利茨表示，如果特朗普的目的是阻挠中国实现其"中国制造2025"计划，那他只能达到适得其反的效果。"因为，特朗普的所作所为只能让中国领导人明确意识到，美国是不可靠的，中国必须发展自己的技术。"