IMF警告：亞洲面臨停滯性通膨

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織（IMF）週二（4月26日）警告，亞洲地區正面臨「停滯性通膨」的前景。IMF亞太區代理主任古爾德－沃夫（Anne-Marie Gulde-Wolf）在華盛頓一場記者會上指出，俄烏戰爭、大宗商品成本飆升和中國經濟放緩，都對亞洲造成了巨大的不確定性。

她說雖然亞洲對口俄烏的貿易及金融風險有限，但區域經濟仍將因為整體物價上漲、歐洲貿易夥伴增長放緩進而受到影響。

她表示，在中國經濟放緩導致區域增長壓力劇增的同時，亞洲的通貨膨脹也開始回升。由於經濟增長低於先前預期，通貨膨脹更加嚴重，亞洲將面臨停滯性通貨膨脹。

古爾德－沃夫說，這波經濟逆風是在政策應對空間有限的情況下出現的，亞洲國家的決策者面臨增長放緩與通膨上升的兩面夾擊，必須做出艱難的權衡。她說：「大多數國家將需要收緊貨幣政策，其速度取決於國內通膨發展和外部壓力。」

除此之外，鑒於亞洲地區本就擁有巨大的美元債務，美國聯準會（Fed）預期進行穩定加息也將對亞洲決策者形成一大挑戰。

今年亞洲通膨率料達3.4%

根據IMF在4月發布的最新預測，亞洲2022年的經濟增長為4.9%，這個數字比今年1月的預測下降了0.5個百分點。與此同時，IMF估計亞洲的通貨膨脹率今年將達到3.4%，比1月時的預測高出1個百分點。

上週，IMF曾發佈發佈《世界經濟展望》報告，下修中國全年經濟增長至4.4%，遠低於年初中國設下的5.5%目標，全球經濟增長預測也大幅下調至3.6%。同份報告中，IMF也估計今年通貨膨脹在發達經濟體將達到5.7%；發展中國家將達到8.7%。通脹率將比預期要「高得多」。受到價格壓力，許多國家的央行已開始提高利率，以抑制通膨，但這將損害負債纍纍的發展中國家。

古爾德－沃夫表示，俄烏戰爭的進一步升級、新一波的新冠疫情、美國聯準會快於預期的升息軌跡，以及中國長期或更廣泛的封控措施，都是亞洲未來經濟增長的潛在風險。儘管基本預測仍存在很大的不確定性，但風險傾向下行。

她也補充稱，「儘管降級，亞洲仍然是世界上最具活力的地區，也是全球增長的重要來源。」

（綜合報導）

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